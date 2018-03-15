Задержанный анархист Речкалов сообщил правозащитникам о пытках
Задержанный 14 марта в Москве анархист Святослав Речкалов сообщил членам Общественной наблюдательной комиссии о том, что сотрудники полиции пытали его в период между задержанием и допросом в отделе дознания. Об этом в эфире радиостанции «Эхо Москвы» рассказал член ОНК Москвы, сотрудник Московской Хельсинской группы Евгений Еникеев. По его словам, Речкалов продемонстрировал правозащитникам следы от электрошокера на бедрах и коленях.
«Он рассказал, что задержали его вчера утром, в семь часов, сотрудники полиции. После этого его возили по городу, пересаживали из одного автобуса в другой, применяли пытки, то есть били шокером в область ног, наносили резкие удары кулаком», — рассказал Еникеев.
Пытки в автобусе длились около часа, после чего Речкалова доставили в отдел дознания, где провели опрос сначала в качестве свидетеля, а позже – в качестве подозреваемого. При этом телефон Речкалова изъяли и не позволили ему связаться со своим адвокатом.
В заявлении, которое С.Речкалов адресовал членам ОНК, он сообщил, что сотрудники полиции пришли в его квартиру с обыском около 7:00 утра. Около 12:00 С.Речкалова увезли из дома, обмотав голову черным скотчем и связав руки. По его словам, сотрудники полиции задавали ему вопросы про анархистов, а когда С.Речкалов «отказывался отвечать или давал неудовлетворительные ответы», применяли электрошокер. С.Речкалов также сообщил, что дал показания против себя, опасаясь продолжения пыток.
Комментарии13
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barbatos 15 марта 2018 | 21:29
Ему не давали наркотики ...
brocer 15 марта 2018 | 21:32
barbatos: А вам давали уже?
russkie_za_sverjenie 15 марта 2018 | 21:34
brocer: Так главвор РФ давно дал отмашку своим назгулам - пытать людей. В Чечне это каждый день - никто не вмешивается.
brocer 15 марта 2018 | 21:43
russkie_za_sverjenie: Никому он ничего не давал. И дать не в состоянии похоже.. уже. Страна такая. )) где давно правит не закон, или один чел президент.
barbatos 15 марта 2018 | 21:35
brocer: Ну точно как в "методичке" ... Ответь оппоненту его же вопросом ... Хороший ученик ... Умница, садись, пять ...
brocer 15 марта 2018 | 21:41
barbatos: Вы такой глупый, пока вас полицаи в оборот не возьмут, ну или сами полицай (что конечно глупая версия).
duch_nic 15 марта 2018 | 21:52
brocer: //Вы такой глупый...//
п.2-й методички:
-Назови оппонента тупым (дураком, идиотом и т.п.) без какого-либо основания. ;)
brocer 15 марта 2018 | 22:01
duch_nic: Надо было сказать не опытный? )) Я такого опыта общения никому не желаю. И вам тоже.
barbatos 15 марта 2018 | 21:52
brocer: Снова по методичке !!! ... Ну, оторвитесь же от неё, батенька ... Вам легче станет реально оценивать мир ...
brocer 15 марта 2018 | 22:03
barbatos: Мне этот мир не оценить в отличие от Вас.
barbatos 15 марта 2018 | 22:09
brocer: О, вам приходится импровизировать, ... ибо вы долго листали, но ответа на эту ситуацию нет в методичке ? Забавно ... Ну, коряво пока выходит, но вы старайтесь ...
barbatos 15 марта 2018 | 22:11
barbatos: Скучно стало, пойду спать ....
ilja13 15 марта 2018 | 21:32
Не верится