Футболисты московского «Локомотива» вновь проиграли мадридскому Атлетико в 1/8 финала Лиги Европы
На этот раз, в домашнем матче москвичи уступили со счетом 1:5.
Первую встречу в Мадриде железнодорожники проиграли со счетом 0:3.
Московский клуб вылетел с турнира, а испанцы узнают своего соперника по следующему раунду 16 марта. Жеребьевка пройдет в Ньоне.
В эти минуты начинается встреча питерского Зенита с Лейпцигом. А позднее сегодня ЦСКА будет в гостях у французского Леона.
Комментарии3
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
aleksandr39 15 марта 2018 | 21:08
Не смогли встать с колен .
rassvet_12 15 марта 2018 | 21:23
aleksandr39: Бабла маловато, а во Франции Лион а не Леон, я как-то проездом был в Лионе...Хотя может сейчас и Леон.
latinin 15 марта 2018 | 21:39
...у Лиона, Соломин, у Лиона.
мои поздравления фанатам чемпа.ру