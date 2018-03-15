Футболисты московского «Локомотива» вновь проиграли мадридскому Атлетико в 1/8 финала Лиги Европы

На этот раз, в домашнем матче москвичи уступили со счетом 1:5.

Первую встречу в Мадриде железнодорожники проиграли со счетом 0:3.

Московский клуб вылетел с турнира, а испанцы узнают своего соперника по следующему раунду 16 марта. Жеребьевка пройдет в Ньоне.

В эти минуты начинается встреча питерского Зенита с Лейпцигом. А позднее сегодня ЦСКА будет в гостях у французского Леона.