После скандала с отравлением Скрипаля Макрон отказался посещать российский павильон Книжного салона в Париже
После скандала с отравлением в Солсбери Сергея Скрипаля президент Франции Эммануэль Макрон отказался посещать российский павильон ежегодного Книжного салона в Париже. Об этом сообщает Франс Пресс со ссылкой на Елисейский дворец.
Россия приглашена на Книжный салон в качестве почетного гостя. Сама выставка открывается сегодня вечером.
Комментарии40
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russkie_za_sverjenie 15 марта 2018 | 21:05
Имеет право.
patrik03 15 марта 2018 | 21:08
После скандала с отравлением Скрипаля Макрон отказался посещать российский павильон Книжного салона в Париже...
И это всё?! Не пойдёт на книжную выставку? И это в тот момент, когда Тереза Мэй ходит по британскому Парламенту в камуфлированных рейтузах?! Лягушатники - трусы.
antiboh 15 марта 2018 | 21:11
patrik03: не не всё,только начало..
mymymy 15 марта 2018 | 21:14
antiboh: Дальше должен быть отказ от русской водки, матрешек и балалаек.
А, и от медведей.
meister_luvin 15 марта 2018 | 21:15
mymymy:
нагадили этим отравлением нашей культуре
evgolius7 15 марта 2018 | 21:16
Мда...как от чумных шарахаются....
Блестящая многоходовая операция Путина....
goshan31 15 марта 2018 | 21:21
mymymy: Плоско. НЕ умно. Как обычно.
alehan000074 15 марта 2018 | 21:26
mymymy: ты забыл еще блядей с тверской, ч. икру и жижу с газом. А так вроде все правильно - основные достижения путинской раши назвал верно! Кое кто, н-р, британцы, делают Bentley and Range Rovers , ну а кое кто только по части блядей, икры и водяры:)))
antiboh 15 марта 2018 | 21:28
mymymy: Ну без водки как нить обойдутся вискарём ,коньяком и бренди, Вот без матрёшек,и особо без балалаек - им кранты.
patrik03 15 марта 2018 | 21:15
antiboh:
Ну ладно бы я, мне насрать на Скрипалей и Украину, но Эммануэль Макрон, президент Пятой республики, колыбели европейской демократии.
etofeasko 15 марта 2018 | 21:16
antiboh:
Макрон может заодно приударить за Мэй - возраст и морщинистость как раз в его вкусе.
antiboh 15 марта 2018 | 21:33
etofeasko:Морщинистость? А ну да,она же женщина. Это некоторые,постарше её ,мужички ботокс накачивают..))
ramun 15 марта 2018 | 21:36
etofeasko: НА СЕБЯ ПОСМОТРИ
serhio_25__ 15 марта 2018 | 21:32
antiboh: Помниться у Дюма Екатерина хотела отравить через отравленную книгу Генриха Наваррского, но книга случайно попал ее сыну, королю Франции Карлу IX. Король умер. В отравлении обвинили кого надо, а не Екатерину.
orlov_a_v 15 марта 2018 | 22:07
antiboh: начало начинай сначала.)))
rassvet_12 15 марта 2018 | 21:16
patrik03: Лягушатники не трусы, они союзники Англии по договору НАТО, они обязаны соблюдать договор!
diximania1948 15 марта 2018 | 21:27
patrik03: Чем дальше, тем больше ты из патрика превращаешься в обезьяну с одними и теми же ужимками.
serhio_25__ 15 марта 2018 | 21:28
russkie_za_sverjenie: ""Имеет право. "" - быть дураком?
snikkersnepper 15 марта 2018 | 21:07
Господи, как дальше жить-то??!!
vor_mbh_yo_xaxa 15 марта 2018 | 21:07
А на этой выставке - госдеповская марионетка макрон кому-то сдался?
Не будет макрона - не будет вони !!!
shakhtar 15 марта 2018 | 21:14
vor_mbh_yo_xaxa: Дык лутше в Париже в кедах чем у нас в Горловке в сапогах ,че ссыкотно в Горловку приехать ,аль не русскуий !!!!!
serhio_25__ 15 марта 2018 | 21:37
shakhtar: ""Дык лутше в Париже в кедах чем у нас в Горловке в сапогах ,че ссыкотно в Горловку приехать ,аль не русскуий !!!!! "" - у кого у вас в Горловке? Горловка у нас, а вы, бандеровские каратели, ее обстреливаете.
perrrkele_satttana 15 марта 2018 | 21:39
serhio_25__: цей дкрень (vor) дуже відважний російський, як Рогозін. Хоче в окоп, а на Францію грошей немаэ: ось, нікуди й не поiхав
serhio_25__ 15 марта 2018 | 21:40
perrrkele_satttana: О, очередной укроп, котрый дезертировал к оккупанту на заработки.
perrrkele_satttana 15 марта 2018 | 21:55
serhio_25__: конечно укроп, только родители блокадники, а сам фарси (есть фарсы, в русских селениях, что мочат муслимов и пригоженских тварей).
Русский, украинский и латышский, для меня - родные языки, польский и финнский - понимаю, читаю на них лекции, но... на них "не думается". А Вы, голубчик, кроме гопницкого что, русский тоже понимаете?
albertsurikov 15 марта 2018 | 21:09
В Твиттере пишут, что Мария Захарова заявила, что если Британия закроет вещание на своей территории для Раша Тудей,
то ни один Роллс-Ройс, ни один Бентли, ни один Лендровер, ни один Ягуар, не сможет ездить по дорогам России.
Вискарь, Джин и прочее английское бухло мы тоже запретим, - уточнила она. :)
mymymy 15 марта 2018 | 21:19
albertsurikov: Это вы в Бандерлянде такое прочитали? А, ну у вас давно уже ку-ку-краина полная царит.
barbatos 15 марта 2018 | 21:11
На Западе живут феерические сказочники !!!
all_seeing74 15 марта 2018 | 21:16
barbatos: та куда им до наших!!)))))
komiccap_nkvd 15 марта 2018 | 21:14
ай-яй-яй. не играй в моей песочнице. а язык, Макрон, Путину показал?
spb_aborigen 15 марта 2018 | 21:25
komiccap_nkvd:
А Путин еще и писатель? Если все же писатель, то, очевидно, сказочник.
putin_itogy 15 марта 2018 | 21:15
Правильное решение.
Впредь пока в России будет править диктатор путин, никаких отношений, демонстрировать узурпатору лигитмность - давать ему право убивать европейцев, и поощрять его как Гитлера к захвату Европы.
jetsam 15 марта 2018 | 21:16
дурак. там в каждой книжке между страницами лимоны зеленых вставили....
дурак.
ostapbey 15 марта 2018 | 21:19
Россия приглашена в САЛОН?? В качестве почетного гостя???
Прям как и Рыбку приглашали на яхту. В салон!!
И тоже в качестве почетного гостя..
Даже..
all_seeing74 15 марта 2018 | 22:19
ostapbey: в каждой деревне есть местный дурачок!))) в думе жириновский, в салоне росия!))) на рыбку она не тянет!)))
klop_27 15 марта 2018 | 21:25
Так и останется без книжки. У Медведева в библиотеке и то 2 книжки есть - раскраска и сберегательная.
abuvgrobu 15 марта 2018 | 21:38
Блин!!! Как-же так? Мы теперь неделю будем стенать и рвать на себе волосы.
perevozchik62 15 марта 2018 | 21:50
Да он читать то не может на русском, что ему делать на выставке ?
udavimliberala 15 марта 2018 | 21:58
Чувствуют западные побирушки что время их потихоньку подходит, наивно полагая что смогут повлиять на подъем России, вот хорошая характеристика на происходящее
США еще десять лет назад ставили перед собой задачу к 2018-2020 годам достичь абсолютного военного превосходства в стратегических вооружениях. 1 марта 2018 года – день, который определенно войдет в историю – выяснилось, что все, чем занимались американцы последние годы – это детский сад в сравнении с тем, чего, как оказалось, достигла Россия.
Как считает израильский военно-политический эксперт Яков Кедми, нынешнее стратегическое положение США слабеет на глазах. На Ближнем Востоке русские бьют террористов, в Европе размещаются оперативно-тактическое комплексы "Искандер-М". На востоке Китай набирает военную силу, не давая развязать войну против Северной Кореи. Африканский континент также переходит под китайский контроль.
Чтобы хоть немного "остаться на плаву", американцам нужно будет приложить колоссальные финансовые усилия, иначе ни о каком паритете с Россией, и в будущем с Китаем, не может быть и речи.
вот пиндосики через истеричку бабушку терезу и пытаются новый виток пружины закрутить на шее России, одно амеры не поймут, прошедший школы КГБ Путин переигрывает их на три хода
udavimliberala 15 марта 2018 | 22:02
Очередной древний Рим (США) ,уходит с исторической сцены ,человечеству надо искать новые пути развития и американский неоглобализм с транссексуалами и гомосексуалистами оказался не той дорогой , нормальному человеку надо растить детей ,сажать деревья и радоваться жизни , классическая консервативная модель в очередной раз побеждает