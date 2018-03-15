После скандала с отравлением Скрипаля Макрон отказался посещать российский павильон Книжного салона в Париже...

После скандала с отравлением в Солсбери Сергея Скрипаля президент Франции Эммануэль Макрон отказался посещать российский павильон ежегодного Книжного салона в Париже. Об этом сообщает Франс Пресс со ссылкой на Елисейский дворец.

Россия приглашена на Книжный салон в качестве почетного гостя. Сама выставка открывается сегодня вечером.