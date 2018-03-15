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21:01, 15 марта 2018

При любых попытках повлиять на свободу волеизъявления избирателей они должны звонить в ЦИК на горячую линию

К этому призывает глава Центризбиркома Элла Памфилова.

На встрече с юристами штаба Навального Памфилова также сказала, что граждане России имеют право «посылать подальше тех, кто принуждает их голосовать».

Комментарии

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odobryam_s 15 марта 2018 | 21:06

"Граждане!
...Пора браться за дело! Страна покроется сетью больниц и зоопарков! Скоро каждый житель Анджурии будет иметь собственный граммофон!"


Из речи нового президента (кинофильм "Короли и капуста")

antiboh 15 марта 2018 | 21:09

Ага позвонишь,потом в экстремизьме обвинят.Скажут,как обычно: где доказательства?

prutkov100 15 марта 2018 | 21:10

Думаю что понятие Бритва О́ккама себя изжило . Бритва памфиловой - новый бренд в российской действительности на ближайшие 6 лет .

evgolius7 15 марта 2018 | 21:14

Достойная продолжательница дела Чурова...
Может ей бородку пора отпустить?

zemljanka 15 марта 2018 | 21:25

Очень сладко у корыта.
Голос звенннит...
А хрю-хрю...

tvitov66 15 марта 2018 | 21:26

Нашего Остапа опять понесло:
МОСКВА, 15 мар — РИА
Россия планирует исследовать Луну, а также запустить миссию на Марс. Об этом президент Владимир Путин рассказал во второй части фильма Андрея Кондрашова, который выложен в соцсетях.
"Мы сейчас будем там осуществлять беспилотные, а потом и пилотируемые пуски для исследования дальнего космоса. И лунная программа, затем исследования Марса. Первое совсем скоро, в 2019 году. Потом собираемся запустить в сторону Марса миссию", — сказал президент.
Он добавил, что новые исследования Луны будут отличаться от тех, которые вел Советский Союз. "Наши специалисты постараются сделать высадки на полюса, потому что есть основание полагать, что там может быть вода. Там есть чем заниматься. Оттуда могут быть начаты исследования других планет, далекого космоса", — пояснил глава государства...

akademik_ugarov_56 15 марта 2018 | 21:16

Как отмечают зарубежные эксперты, это будут одни из самых открытых и честных выборов. Мировое сообщество примет любой выбор россиян. Главы государства готовят поздравления.

haldey 15 марта 2018 | 21:45

odobryam_s: ///Скоро каждый житель Анджурии будет иметь собственный граммофон!" ///Ух ты, образованные встречаются, О.Генри читают))) А почему Вы не увидели, как мы были именно Анчурией в 90-е, разве что авианосец около столицы не стоял...

ki000999 15 марта 2018 | 21:07

На встрече с юристами штаба Навального Памфилова также сказала, что граждане России имеют право «посылать подальше тех, кто принуждает их голосовать».......Элла Александровна, идите на х............................

shubkin 15 марта 2018 | 21:14

ki000999: я б ей ещё посоветовал заглянуть в крупные добывающие компании, не только государственные, вакханалия с принуждением

prostovanya 15 марта 2018 | 21:10

Быстро в роль вжилась. Лицемерие плещет через края.

(комментарий скрыт)

wuwer 15 марта 2018 | 21:12

Перед февральской получкой, руководитель подразделения торжественно : нам повысили з/п на целых 6%, надо голосовать за ВВП
Все дружно переглянулись, ухмыльнулись ... и полился мат на полчаса

petya71 15 марта 2018 | 21:20

Эллу-людоедка главизборкомссии , ещё когда она была в 3 созыве Госдуры в рядах демократов все её коллеги по Госдуре называли проституткой.При этом она обливалась слезами,что её гнобят путинисты и вот она сама предстала перед нами продажной женциной из пуйловского гарема.И вопрос вторй-когда она успела нажрать себе такую широкую фейс,что у ней из за щёк её ушей не видно?

gaut 15 марта 2018 | 21:24

Вы позвонили в центральную избирательную комиссию, ваш звонок очень важен для нас... пи-пи-пи...

pavlovsky 15 марта 2018 | 21:24

Сразу вспоминаються слова из песни Лаэртского:
Мне позвони ты в любое время. Тебя я пошлю, непременно на Х...

curious69_ 15 марта 2018 | 21:25

Всем работникам РЖД ( Брянск) начальство в категорической форме "советует" непременно приходить на изб.участки и желательно в первой половине дня, попутно невзначай добавляя ,что в 2018 году будет очередное сокращение.

rassvet_12 15 марта 2018 | 21:30

curious69_: Сходи, проголосуй за Собчак или напиши на бюллетене надоел! Будешь чист, не путиноид. В чём поблема

curious69_ 15 марта 2018 | 21:39

rassvet_12: Разговаривать с человеком на серьёзные темы, начисто лишённого ЛОГИЧЕСКОГО мышления - пустая трата времени. В своё время с 1947 по 1959гг. в школах для детей 15-16 лет преподавали ЛОГИКУ. потом поняли , что учить школьников МЫСЛИТЬ - больше вреда для советской ( чекисткой) власти , чем пользы. Нынешние "чекисты" это твёрдо знают и поэтому жертвы аборта ( ЕГЭ) множатся стремительными темпами.

petya71 15 марта 2018 | 21:42

curious69_:Хоть один умный человек с вашей брянской ж.д сказал бы,что принудительно они могут не голосовать согласно Конституции и обратиться с жалобой в прокуратуру? Пуйло вас имеет конкретно и методично,пока вы мычите.Слава Свиноруссии!Пуйлу Слава!

ilja13 15 марта 2018 | 21:27

Ну по возрасту понятно климакс, зачем было делать это шоу, дефективная.

(комментарий скрыт)

andy66 15 марта 2018 | 21:34

волеизъязвление происходит в тот момент когда избиратель расписывается в ведомости за полученный бюллетень... далее за дело берутся мастера )))

ilja13 15 марта 2018 | 21:38

Позвони мне позвони, позвони мне ради Бога...песняк из кинофильма, Дура редкостная, мерзопакосная дрянь.

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