Сингапур в пятый раз возглавил рейтинг самых дорогих для жизни городов мира
Сингапур в пятый раз возглавил рейтинг самых дорогих для жизни городов мира – по версии The Economist Group. Всего в рейтинг вошли 133 города мира. Самыми дешевыми оказались Дамаск, Каракас и Алма-Ата. Москва и Петербург поднялись в рейтинге на шесть позиций и заняли 12-е и 14-е места. На этот раз, в первую десятку не вошел ни один американский город.
Комментарии3
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evgolius7 15 марта 2018 | 20:50
Природные ресурсы Сингапура: 0 (ноль), страна закупает даже воду.
Природные ресурсы России: 75,7 трлн.$, 1-е место в мире.
Разница в уровне жизни в пользу Сингапура: 8-кратная.
Главным ресурсом страны является серое вещество.
А не нефть и не газ.
mixanazarov 15 марта 2018 | 20:54
Нам не надо серое вещество , Великий ВОВА - это нам о бога ? Или от дьявала.
ostapbey 15 марта 2018 | 20:56
А в деревне Гадюкино дожди...(с)