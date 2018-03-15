Сингапур в пятый раз возглавил рейтинг самых дорогих для жизни городов мира – по версии The Economist Group. Всего в рейтинг вошли 133 города мира. Самыми дешевыми оказались Дамаск, Каракас и Алма-Ата. Москва и Петербург поднялись в рейтинге на шесть позиций и заняли 12-е и 14-е места. На этот раз, в первую десятку не вошел ни один американский город.