Около сотни высокопоставленных чиновников в Дагестане уличены в различных нарушениях

Об этом со ссылкой на имеющиеся у него материалы заявил врио главы республики Владимир Васильев. При этом он подчеркнул, что задача «всех посадить» не стоит. Между тем, сегодня в розыск был объявлен еще один высокопоставленный дагестанский чиновник – врио министра ЖКХ и архитектуры Ибрагим Казибеков.