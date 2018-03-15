Около сотни высокопоставленных чиновников в Дагестане уличены в различных нарушениях
Об этом со ссылкой на имеющиеся у него материалы заявил врио главы республики Владимир Васильев. При этом он подчеркнул, что задача «всех посадить» не стоит. Между тем, сегодня в розыск был объявлен еще один высокопоставленный дагестанский чиновник – врио министра ЖКХ и архитектуры Ибрагим Казибеков.
Комментарии6
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odobryam_s 15 марта 2018 | 20:41
Дети гор....
gennadiy_s Геннадий Смолкин 15 марта 2018 | 20:41
Чиновники уличены в нарушениях! - обалдеть!
Уличены те чиновники которых решено (кем надо) уличить.
Чиновников Железнодорожного района Ростова-на-Дону уличаю-уличаю, уличаю-уличаю, а они всё никак не улю-ю-лю-чаются
olegleon 15 марта 2018 | 20:42
"врио министра ЖКХ и архитектуры"
т.е. для трёхмиллионного Дагестана нужен целый министр по таким делам?
ki000999 15 марта 2018 | 20:43
что задача «всех посадить» не стоит. Не стОит, или не стоИт?
sadda 15 марта 2018 | 20:44
В Москве чинуши и похлеще вытворяют. Вот только уличить их некому, путинская шобла вне закона. .
ugiazov 15 марта 2018 | 20:53
Непонятно зачем это всё затеяли. Раньше не знали? В любом регионе то же самое.