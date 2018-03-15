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20:32, 15 марта 2018

Около сотни высокопоставленных чиновников в Дагестане уличены в различных нарушениях

Об этом со ссылкой на имеющиеся у него материалы заявил врио главы республики Владимир Васильев. При этом он подчеркнул, что задача «всех посадить» не стоит. Между тем, сегодня в розыск был объявлен еще один высокопоставленный дагестанский чиновник – врио министра ЖКХ и архитектуры Ибрагим Казибеков.

Комментарии

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odobryam_s 15 марта 2018 | 20:41

Дети гор....

gennadiy_s Геннадий Смолкин 15 марта 2018 | 20:41

Чиновники уличены в нарушениях! - обалдеть!
Уличены те чиновники которых решено (кем надо) уличить.
Чиновников Железнодорожного района Ростова-на-Дону уличаю-уличаю, уличаю-уличаю, а они всё никак не улю-ю-лю-чаются

olegleon 15 марта 2018 | 20:42

"врио министра ЖКХ и архитектуры"

т.е. для трёхмиллионного Дагестана нужен целый министр по таким делам?

ki000999 15 марта 2018 | 20:43

что задача «всех посадить» не стоит. Не стОит, или не стоИт?

sadda 15 марта 2018 | 20:44

В Москве чинуши и похлеще вытворяют. Вот только уличить их некому, путинская шобла вне закона. .

ugiazov 15 марта 2018 | 20:53

Непонятно зачем это всё затеяли. Раньше не знали? В любом регионе то же самое.

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