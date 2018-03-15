Руководители российских театров выступили в поддержку фигурантов «дела «Седьмой студии»
В открытом письме участников питерского Международного театрального образовательного форума говорится, что Кирилл Серебреников, Алексей Малобродский, Юрий Итин и Софья Апфельбаум уже на протяжении многих месяцев лишены свободы и возможности заниматься своим профессиональным делом.
Письмо подписали 32 человека, среди которых 26 худруков и директоров театров.
Комментарии7
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
kobylamay_sosetutrampa 15 марта 2018 | 20:39
В России тысячи театров. Среди их руководителей нашлось 26 пидоров.
malanoff 15 марта 2018 | 20:45
kobylamay_sosetutrampa: 1000 - 26 = 974 пидора. Считать научись жертва ЕГЭ.
meister_luvin 15 марта 2018 | 20:47
malanoff:
хорошо. что есть порядочные люди. выступают в защиту жертв террора
malanoff 15 марта 2018 | 20:51
meister_luvin: Жалко Табаков не успел подписать это открытое письмо.
vor_mbh_yo_xaxa 15 марта 2018 | 20:51
И мы ЗА Седььмую студию.
Но... без её нынешнего воровского руководства!
Не дадим пилить НАШИ налоги !!!
abuvgrobu 15 марта 2018 | 20:44
Воровать не нужно, вот и не будете тогда "на протяжении многих месяцев лишены свободы и возможности заниматься своим профессиональным делом."
Давно пора закрыть бюджетное финансирование "культурки" и заставить "творцов" самих зарабатывать. А то как-то криво выходит, для потехи "креативного класса" и "кормления" чинуш от культуры, в России списываются миллиарды рублей на "райкиных, звягинцевых или серебрянниковых..". И в то же время мы потом "побираемся Христа ради" по интернету и ТВ каналам, что бы собрать деньги на лечение наших, российский детей..
petya71 15 марта 2018 | 20:47
Кажисть уже поздно писать холуйские письма к царю,хотя у писаков было время раньше это сделать .Наше Кремблядское Солнышко ещё щекочет своим теплом некоторых деятелей культуры,но на свой народ оно насылает смертоносные тяжёлые частицы.