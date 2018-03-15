Великобритания, США, Германия и Франция возложили ответственность на Россию за инцидент в Солсбери

Отравление бывшего высокопоставленного сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля они назвали первым применением нервно-паралитического вещества со времен 2-й Мировой войны.

В совместном заявлении инцидент назван нападением на суверенитет Соединенного королевства. Все четыре страны призвали Россию раскрыть информацию о нервно-паралитическом веществе «Новичок» и предоставить ее Организации по запрещению химического оружия.