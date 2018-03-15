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20:31, 15 марта 2018

Великобритания, США, Германия и Франция возложили ответственность на Россию за инцидент в Солсбери

Отравление бывшего высокопоставленного сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля они назвали первым применением нервно-паралитического вещества со времен 2-й Мировой войны.

В совместном заявлении инцидент назван нападением на суверенитет Соединенного королевства. Все четыре страны призвали Россию раскрыть информацию о нервно-паралитическом веществе «Новичок» и предоставить ее Организации по запрещению химического оружия.

Комментарии

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norgemann 15 марта 2018 | 20:36

Все правильно, крыс изводить лучше всем вместе.

dobro_vam_v_dom 15 марта 2018 | 20:37

ДЕБИЛЫ, БЛЯ!

gonduras_on_kolima 15 марта 2018 | 20:43

dobro_vam_v_dom: Удило, ты не зубоскаль здесь, как сиделец палаты для буйных, а китайский учи и пробуй валенки плести - пригодится скоро.
А вообще недофюрер повторил подвиг фюрера - собрал против себя коалицию самых сильных развитых стран мира.
С антигитлеровской разница в том, что Германия и Роисся поменялись местами.
Браво, недофюрер!

patrik03 15 марта 2018 | 20:44

Все четыре страны призвали Россию раскрыть информацию о нервно-паралитическом веществе «Новичок» и предоставить ее Организации по запрещению химического оружия...

Если вы действительно хотите узнать, кто отравил несчастных Скрипалей, то допросите многочисленных врагов России и В.Путина, которые осели в Лондоне. И начинайте с тех миллиардеров, у которых мохнатые морды и от кого попахивает говнецом.

kottigr1 15 марта 2018 | 20:48

patrik03: И начинайте с тех миллиардеров, у которых мохнатые морды и от кого попахивает говнецом.
----------------------------------------------------------------
На Абрамовича намекаете ?..

vor_mbh_yo_xaxa 15 марта 2018 | 20:45

Хомячьё!
Хором перечитывание басню "Квартет" ! ;-)) D D D

etofeasko 15 марта 2018 | 20:38

доказательства как обычно засекречены?
Тогда можно смело "возложить" на подобные обвинения.

antiboh 15 марта 2018 | 20:49

etofeasko: А кому представлять доказательства? Себе они доказали.
Вопрос последствий ,санкций. Или их тоже нельзя вводить без доказательств?
У 90 % высших чиновников ,из окружения,включая самого - дети в лондонах и баблосы там с недвижимостью. Вот почему про доказательства вопят постоянно,а ведь верно потеряют что-то..

shicotus_live 15 марта 2018 | 20:39

Все четыре страны призвали Россию раскрыть информацию о нервно-паралитическом веществе «Новичок» и предоставить ее Организации по запрещению химического оружия...
__________________________________________
Они реально дебилы?)) Пусть спросят у спецслужб США,куда давно уже смылся создатель этого адского зелья))
Нет, ну на каких кретинов рассчитана подобная клоунада?

barbatos 15 марта 2018 | 20:42

shicotus_live: на европейских и американских ...

kottigr1 15 марта 2018 | 20:55

shicotus_live: Пусть спросят у спецслужб США,куда давно уже смылся создатель этого адского зелья))
-------------------------------------------------------------------------
A-232, "Новичок-5" - испытания боеприпасов с этими ОВ завершились лишь в 1991-1992 гг. уже после появления РФ.
"Новичок-5" — бинарное ОВ на основе A-232. По токсичности в пять-восемь раз превосходит VX. Ведущие разработчики — И. Васильев и А. Железняков (ГНИИОХТ, Москва).
"Новичок-7" — бинарное ОВ на основе А-230 с летучестью, как у зомана, но в десять раз токсичнее. Ведущий разработчик — Г. И. Дрозд (ГНИИОХТ, Москва).
Производился в Новочебоксарске, в Волгограде, в Шиханах.

Все создатели "Новичка" по сию пору проживают в РФ.. Причем здесь США !?

lacosta1969 15 марта 2018 | 20:40

norgemann: Крысы: Карл 12, Наполеон, Гитлер.... Одни справились И с этими крысами и их подкрысятниками местными справимся.

ze_danil 15 марта 2018 | 20:57

lacosta1969: справимся.
__________________________

с дивана хоть встанешь или так победишь?

serhio_25__ 15 марта 2018 | 20:53

norgemann: ""Великобритания, США, Германия и Франция "" - следствие только началось, а АНТАНТА уже бежит с обвинениями. Казалось бы подожди немного. Дай закончится следствию. Пусть оно выступит со всем списком найденных доказательств. Но нет, им же все невтерпеж, на этом и спалились.
Более лучшего доказательства, что Россия не виновна трудно и найти.
А теперь предоставим слово госдеповским хомякам, которые просто отработают свои печеньки.

olegleon 15 марта 2018 | 20:39

а где "возложили ответственность?
"«Мы, лидеры Франции, Германии, Соединенных Штатов и Соединенного Королевства, с отвращением осуждаем нападение на Сергея и Юлию Скрипалей, которое произошло в Солсбери, Великобритания, 4 марта 2018 года, – говорится в заявлении. – Это применение вещества нервно-паралитического действия военного образца представляет собой первый случай наступательного применения нервно-паралитического агента в Европе со времен Второй мировой войны».

«Это атака на суверенитет Великобритании, и любое применение подобного вещества со стороны государства является явным нарушением Конвенции о химическом оружии и международного права. Это – угроза нашей общей безопасности», – подчеркивается в документе."

pit_heap 15 марта 2018 | 20:45

olegleon: по той же логике можно возложить ответственность за применение хим оружия в Сирии на Великобританию и Францию.Ведь именно Франция и Великобритания создавали в 1970- хим.оружие для Сирии.
Хим.оружие в Сирии начали производить в 60-70-х годах прошлого века по западным технологиям и уже во время современных событий в Сирии английские фирмы поставляли в Сирию химические компоненты двойного назначения, причем им выдали на это разрешение.Это разрешение действует и сейчас о чем писали и в английских СМИ.

kottigr1 15 марта 2018 | 20:50

pit_heap: Ведь именно Франция и Великобритания создавали в 1970- хим.оружие для Сирии.
---------------------------------------------------------------------
Кроме КГБ Сирии ХО никто не подгонял..

(комментарий скрыт)

fanisos 15 марта 2018 | 20:39

было уже. Антанта. 100 лет назад.

abuvgrobu 15 марта 2018 | 20:41

Они уже освоили постановки в стиле белых касок. Оцените фото с места применения «новичка» — на нем два зеленых клоуна в скафандрах высшей биозащиты, с замкнутым циклом. Еще два белых клоуна просто в ОЗК и респираторах. И три английских пожарника просто в касках, с тупыми рожами. А чо им будет — они же за бело-синей ленточкой стоят.

//novorossia.su/sites/default/files/styles/for_news_origin/public/5297481_original-720x340.jpg

barbatos 15 марта 2018 | 20:45

abuvgrobu: БРАВО !!! Уделал бритосов ....

sg75g 15 марта 2018 | 20:47

Янкелям бы помолчать, пидорам. Применение химического оружия во Вьетнаме не так давно было. Англичане во время интервенции на Севере Советской России в 1919-190 вовсю использовали иприт. Черчиль, кстати, этим распоряжался.
А вообще вместо того чтобы пистеть тут на своих совещанимях, стоило бы просто как предлагает Россия собрать независимую коммисию под эгидой ОЗХО и провести анализ. Но эти английские мрази говорят что держат в секрете... А какие секреты тогда требуют у России открыть? Вам сказано что Россия уничтожила все запасы - все!
Это чо, блять, когда когда кого-нибудь застрелят на острове, китайцам формулу пороха предоставлять что ли? И не надо только пиздеть что формулу газа только Россия знает. Автор в сша живет. Может его спросите?

venmud 15 марта 2018 | 20:52

Поздно пить "Боржоми", когда репутацию просрали.

dirizhabli 15 марта 2018 | 20:57

Только Бассманный суд сможет установить истину, которая требуется Кремлю.

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