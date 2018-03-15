Минфин США расширил санкции против России
Род ограничения попали еще 5 юридических и 19 физических лиц. По версии американской стороны, они пытались оказать влияние на выборы в США в 2016 году. Среди прочих, в санкционный список попали ФСБ и ряд высокопоставленных сотрудников ГРУ. Также в списке фигурирует Евгений Пригожин и подконтрольное ему Агентство интернет-исследований, известное как «фабрика троллей». США впервые ввели санкции против России в рамках т.н. закона о противодействии противникам Америки.
Комментарии9
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olegleon 15 марта 2018 | 20:37
как же Эху не хочется обсуждать "World Happiness Report".
но может ночью?
vor_mbh_yo_xaxa 15 марта 2018 | 20:43
Вау... абасраться!!!
Пипетс.(
olegleon 15 марта 2018 | 20:47
olegleon: может быть поэтому Эхо не замечает это
"44. Uzbekistan
50. Lithuania
53. Latvia
59. Russia
60. Kazakhstan
63. Estonia
73. Belarus
.....
.....
.....
137. Sudan
138. Ukraine"
ki000999 15 марта 2018 | 20:38
Род ограничения попали...............))))))
sbk 15 марта 2018 | 20:39
Крот истории роет медленно...
zemljanka 15 марта 2018 | 20:43
Что слону дробинка.
petya71 15 марта 2018 | 20:55
zemljanka: США против токсичной России тактика удава- медленно сжимать своё тело кольцами тело жертвы,пока она не задохнётся от санкций.Ну.а если ГеббелсТВ выело некоторым россиям мозги,то я здесь не причём.
dr_nemos 15 марта 2018 | 20:48
кучка прохвостов - это не Россия, санкции не против нас,не против страны, но против смрадных гадов, ворья
nik213 15 марта 2018 | 20:53
dr_nemos: плешивого в списках по-прежнему нет. Видимо, оставляют на десерт.