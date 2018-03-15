Минфин США расширил санкции против России

Род ограничения попали еще 5 юридических и 19 физических лиц. По версии американской стороны, они пытались оказать влияние на выборы в США в 2016 году. Среди прочих, в санкционный список попали ФСБ и ряд высокопоставленных сотрудников ГРУ. Также в списке фигурирует Евгений Пригожин и подконтрольное ему Агентство интернет-исследований, известное как «фабрика троллей». США впервые ввели санкции против России в рамках т.н. закона о противодействии противникам Америки.