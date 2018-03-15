Сегодня в Норвежском Холменколлене двумя спринтерскими гонками открылся этап Кубка Мира по биатлону

31-летний норвежец Хенрик Л’Аббе-Лунд выиграл первую гонку в карьере. Для этого должно было сложиться множество факторов, помимо его собственной прекрасной формы и безупречной стрельбы. Всего этого бы не хватило, если бы лидеры были в порядке, но Мартену Фуркаду помешала сломанная палка и падение на последнем круге, а Йоханнес Бе промахнулся. Одной ошибки оказалось достаточно. Эта троица и поделила награды. Лучшим среди россиян был Евгений Гараничев, который при идеальной стрельбе показал 7 результат. Антон Шипулин, который совсем недавно в Контиолахти выиграл первый личный старт в этом сезоне, несмотря не отсутствие ошибок на рубежах на трассе был медленнее и Гараничева и многих других. Сам Шипулин предположил, что пик формы в этом сезоне пройден. Он только 18-ый. Шипулина смог опередить Дмитрий Малышко приехавший на этап совершенно случайно. Александр Логинов не смог получить визу и Малышко получил свой шанс, которым в полной мере воспользовался, заняв 16 место.

Женскую гонку, которая открыла программу этапа выиграла Анастасия Кузьмина из Словакии. Екатерина Юрлова-Перхт заняла 7 место.