Z Архив новостей новости
5 1 6 269
20:03, 15 марта 2018

Сегодня в Норвежском Холменколлене двумя спринтерскими гонками открылся этап Кубка Мира по биатлону

31-летний норвежец Хенрик Л’Аббе-Лунд выиграл первую гонку в карьере. Для этого должно было сложиться множество факторов, помимо его собственной прекрасной формы и безупречной стрельбы. Всего этого бы не хватило, если бы лидеры были в порядке, но Мартену Фуркаду помешала сломанная палка и падение на последнем круге, а Йоханнес Бе промахнулся. Одной ошибки оказалось достаточно. Эта троица и поделила награды. Лучшим среди россиян был Евгений Гараничев, который при идеальной стрельбе показал 7 результат. Антон Шипулин, который совсем недавно в Контиолахти выиграл первый личный старт в этом сезоне, несмотря не отсутствие ошибок на рубежах на трассе был медленнее и Гараничева и многих других. Сам Шипулин предположил, что пик формы в этом сезоне пройден. Он только 18-ый. Шипулина смог опередить Дмитрий Малышко приехавший на этап совершенно случайно. Александр Логинов не смог получить визу и Малышко получил свой шанс, которым в полной мере воспользовался, заняв 16 место.

Женскую гонку, которая открыла программу этапа выиграла Анастасия Кузьмина из Словакии. Екатерина Юрлова-Перхт заняла 7 место.

Комментарии

1

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

vladimirbelarus 15 марта 2018 | 20:25

Неудачи преследуют мельдонистов, неудачи. Бог не фраер, он шельмов метит.

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 9 марта Поздравить…

5 399 6 8141 09.03
Kдень рождения, опросы, праздники, общество, эхо москвы, события
Блоги

Рожденные 12 марта Поздравить…

5 284 6 6230 12.03
Kдень рождения, опросы, праздники, общество, эхо москвы, события
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Почему я буду голосовать за Владимира Путина? Поразительно, но за эти годы он стал более естественным, более простым в общении. У него не пропало желание лично вникать в проблемы. А с учетом опыта, он принимает решения быстро и адекватно…

5 1197 6 64237 11.03
Kвыборы-2018, политика, путин, мнения
Блоги

Кусок эфира

Алексей Герман-мл.: Ездить в страну, у которой герой Бандера, не хочу Мне это противно. И никакого дела с людьми, которым это нравится, я никогда иметь не буду…

5 630 6 43621 12.03
Kрф, передачи, события
Блоги

Ирина Воробьёва журналист Эхо Москвы

Я не умею быть тишиной, пусть даже и протестной Для меня протест всегда голос…

5 121 6 8668 11:39
Kполитика, выборы, власть, общество, мнения
Блоги

Ксения Собчак политик

Если мы не преодолеем наследие старого порядка, будущего у наших стран не будет О планах приехать в Крым, украинских чиновниках и командировке на полуостров в апреле 2014 года…

5 370 6 27971 11.03
Kполитика, выборы-2018, крым, украина, рф, мнения
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Тотальная презумпция виновности Тот же алгоритм принят по «рашагейту» в США и по «Боингу» в Нидерландах. Вот это настораживает серьезно. Окончательный переход запада в режим сталинских «троек»...

5 241 6 19141 13.03
Kвеликобритания, рф, шпионаж, расследования, политика, мнения
Блоги

Павел Грудинин кандидат в президенты РФ

Шпиономания в Англии. Российское руководство должно проявить твердость Лондон хочет использовать скандал чтобы оправдать все усиливающуюся враждебность Запада по  отношению к России, и чтобы отвлечь внимание от сложной экономической ситуации, которая будет усугубляться…

5 104 6 8519 13:51
Kполитика, власть, великобритания, общество, мнения
Голосование
Имеют ли российские власти отношение к отравлению Сергея Скрипаля?
5 105 6 8716 13.03
Голосование
Правильно ли поступил Михаил Ходорковский, испортив бюллетень?
5 64 6 5480 12.03
Блоги

Ксения Собчак политик

Удалось завершить марафон с памятной табличкой на доме Немцова Выборы закончатся — и эти, и следующие, а этот знак нашей памяти и благодарности Борису останется в самом центре города…

5 95 6 8289 14.03
Kнемцов, политика, общество, память, мнения
Блоги

«Нежданчик», «Горыныч», «Карась»: интернет-пользователи выбирают названия для новых видов вооружения На сайте Минобороны начался финальный этап голосования за названия для трех новейших видов вооружения…

5 61 6 5423 14.03
Kармия, оружие, видео, общество, события
Блоги

Павел Грудинин кандидат в президенты РФ

Внешняя политика России. Взгляд из совхоза имени Ленина На самом деле единственный способ добиться, чтобы с нами считались, – это иметь мощную экономику и могучую армию. Наши западные «партнеры» плевать хотели на международные договоры. Они признают только силу…

5 220 6 21146 13.03
Kобщество, политика, экономика, рф, власть, мнения
Блоги

+ Сергей Лавров: Если в Лондоне перевелись эксперты, то это не наши проблемы Сергей Лавров: Если в Лондоне перевелись эксперты, то это не наши проблемы Вариант проведения консультаций в соответствии с конвенцией не факультативный, он обязательный…

5 103 6 11060 14.03
Kполитика, великобритания, общество, власть, мнения
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

Нас тут нет, или Диван — союзник Путина Если власть после выборов сможет заявить об отсутствии поддержки у оппозиции — она «закрутит гайки» и усилит репрессии. Мы этого хотим?

5 101 6 11344 07:24
Kполитика, власть, путин, общество, мнения
Интервью Особое мнение

Сергей Марков гость: Сергей Марков политолог

Если начнутся расследования о том, какие решения принимало руководство ЦРУ – все они сядут в тюрьму пожизненно. Чтобы не посадили – они продолжают наращивание конфликта, чтобы не ударила сзади информация…

5 87 6 9956 13.03
#слушать 35:33 8читать ;смотреть $скачать 8.1 МБ
Kполитика, общество, видео, передачи, сетевизор

Популярное за неделю

Новости

Кандидата в президенты Ксению Собчак довели до слез во время предвыборных дебатов По ее словам, она единственная выступает против Путина, остальные борются с ней…

5 31 6 59399
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Самое прекрасное в этой истории – полное отсутствии у единоросов того, что называется, sex appeal. Что такое Государственная дума? Гарем Путина. А какой у евнуха из гарема может быть sex appeal?..

5 156 6 141315 10.03
#слушать 48:11 8читать ;смотреть $скачать 11.0 МБ
Голосование

Повторные процессы:
2899864
Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 6 6 12598 11.03
Блоги

Тоня Самсонова журналист

Последствия отравления Скрипаля для России будут более тяжелыми, чем после сбитого Боинга Тереза Мэй: Частью ответной реакции на российскую атаку будет отказ приезжать на церемонию открытия ЧМ по футболу в Россию. Чиновники и первые лица не поедут…

5 567 6 220029 12.03
Kполитика, общество, великобритания, события
Блоги

Сергей Алексашенко экономист

+ Санкции, счета кандидатов и афера Банка России Санкции, счета кандидатов и афера Банка России Счета Грудинина: для ЦИКа закон не писан; странно, но и для Ксении Собчак тоже…

5 73 6 113428 09.03
8читать ;смотреть
Kобщество, выборы, видео, экономика, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 6783007
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3347584

Сегодня в эфире