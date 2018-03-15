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20:02, 15 марта 2018

На химзаводе в штате Техас прогремел мощный взрыв

Как передает СВS, одно из производственных помещений завода охватил сильный пожар. Пока неясно, какие именно химикаты горят. На месте происшествия ждут экспертов, чтобы выработать способ тушения. Предварительно пострадал один человек, еще один числится пропавшим без вести.

Комментарии

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gordy 15 марта 2018 | 20:07

Неудачная попытка синтезировать "новичок"?

etofeasko 15 марта 2018 | 20:09

gordy: или подготовка химатаки "тирана Асада"?

barbatos 15 марта 2018 | 20:11

gordy: Ага, опять хитрый Путин пробрался на американский химзавод ... Ну вот, прямое доказательство для "матери Терезы" ...

sg75g 15 марта 2018 | 20:09

Янкели, мрази, следы заметают производства газа, которым в англии шпиенов своих травили

komiccap_nkvd 15 марта 2018 | 20:13

всё. американцы уничтожили следы производства ОВ "Новичок"
тот кто пропал без вести, всё знал. убрали. жаль человека

barbatos 15 марта 2018 | 20:25

komiccap_nkvd: Я понял схему !!! Значит так. Путин организовал избрание Трампа президентом Штатишек с целью на одном из Штатских химзаводов организовать производство одной капли Новичка для целей удушения беглого полковника ГРУ ... Нет, конечно, можно было бы попросить британского бомжа просто стукнуть о голову полкана бутылкой русской водки "Путинка" и раскурить над телом пачку "Беломора", но что-то не то ... не тот сюжетец ... А так - МАСШТАБ ЗЛА !!!

rassvet_12 15 марта 2018 | 20:29

barbatos: Всё верно, только Полковник не беглый, зону топтал в России, ушел по обмену.

barbatos 15 марта 2018 | 20:38

rassvet_12: Ага !!! Тем запутанней сюжет ... Так, так, так ... Думай, думай, соберись тряпка ... Понял !!! Значит так. В тюрьме он сидел с директором секретного завода кастрюль двойного назначения и узнал нечто ... Вот !!! Вот оно !!! Объяснение ... Ну ! Всё сходится ...

detul 15 марта 2018 | 20:34

Это явно Россия виновата. Заметает следы производства "Новичка".

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