На химзаводе в штате Техас прогремел мощный взрыв

Как передает СВS, одно из производственных помещений завода охватил сильный пожар. Пока неясно, какие именно химикаты горят. На месте происшествия ждут экспертов, чтобы выработать способ тушения. Предварительно пострадал один человек, еще один числится пропавшим без вести.