Трансляция послания президента Федеральному собранию и показ фильма «Путин» не нарушают прав других кандидатов в президенты. Так постановил сегодня Верховный суд. Таким образом, жалоба «Яблока» на ЦИК осталась без удовлетворения.

После заседания представители Григория Явлинского договорились, что обжалуют сегодняшнее решение суда.