Трансляция послания президента Федеральному собранию и показ фильма «Путин» не нарушают прав других кандидатов
Трансляция послания президента Федеральному собранию и показ фильма «Путин» не нарушают прав других кандидатов в президенты. Так постановил сегодня Верховный суд. Таким образом, жалоба «Яблока» на ЦИК осталась без удовлетворения.
После заседания представители Григория Явлинского договорились, что обжалуют сегодняшнее решение суда.
Комментарии19
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olegleon 15 марта 2018 | 20:07
Так постановил сегодня Верховный суд. после чего судьи уточнили "когда премию за март выдадут?"
nikitin43 15 марта 2018 | 20:08
olegleon: рашка это всё - от камчатки до ...
zemljanka 15 марта 2018 | 20:12
Ужас и отец народов.
Саранча.
patrik03 15 марта 2018 | 20:17
Таким образом, жалоба «Яблока» на ЦИК осталась без удовлетворения...
Вы видите, что партия "Яблоко" - это проект Кремля, они специально вышли в Верховный суд с "Федеральным посланием" и фильмом "Путин" не подготовившись, с тупыми адвокатами, чтобы проиграть дело и чтобы у банды Путина на руках было судебное решение.
leon_46 15 марта 2018 | 20:32
patrik03: Кто есть проект Кремля, будет видно после окончания "выборов". Вот кто бросится поздравлять и облизывать Путина, тот и есть проект Кремля. На прошлых выборах это были Жириновский (который утверждает сейчас, что он единственный оппозиционер) и Миронов. Сомневаюсь, что Явлинский признает результаты этих "выборов", тем более он не будет поздравлять узурпатора с "победой".
patrik03 15 марта 2018 | 20:38
leon_46:
А зачем Г.Явлинскому лизать В.Путина, можешь сказать? Он уже получил от С.Кириенко свои, к примеру, свои 50 миллионов долларов и может не признавать выборы, не велика птица. Плюс ещё к этому, наверняка продолжит получать гранты от спецслужб США, Украины, стран НАТО, ИГИЛ, Грузии, Саудовской Аравии...
zilbershtein__ 15 марта 2018 | 20:15
Григорий, в люой игре нужно ставить на кон что-то соответствуещее. Жалоба в ответ на репресии? Смешно, не?. Заявлениями на кровь?
Люди должны быть готовы платить жизнями за свободу, и только так. Нет спроса - сев корея велком.
kp6ic 15 марта 2018 | 20:07
да ему вылизывают целыми днями больше 10 лет уже на федеральных каналах. нашли к чему прицепиться. смешно.
rassvet_12 15 марта 2018 | 20:09
kp6ic: Да кто смотрит федеральные каналы? Дождь- это актуально, Навальный онляйн! Зачем судиться?
pnh__ptn 15 марта 2018 | 20:08
Ну, а кто бы сомневался? Даже запрети Путин всех кандидатов показывать по ТВ и тут бы не нашлось нарушений. ЦИК и ВС РФ такие... ЦИК и ВС))
askol2016 15 марта 2018 | 20:13
Какая неожиданность! Так и назначение Путина пожизненно тоже не нарушает ничьих прав...
nikolashin2017 15 марта 2018 | 20:39
askol2016: в гааге,на параше его место:
там от гребцов галерных будет тесно...
ura_123 15 марта 2018 | 20:14
И чё,снимут самовыдвиженца с выборов?
kir_pich_101 15 марта 2018 | 20:22
ura_123: Да не дай Бог!
Как же мы тогда?
С колен не встать, враги кругом, санкции, если бы не пальма, вообще бы сдохли с голода.
vladimirbelarus 15 марта 2018 | 20:27
kir_pich_101: На пальму за маслом ещё взобраться надо, а то 86% по прежнему жёлуди рылом ищут.
harra 15 марта 2018 | 20:26
Трансляция послания президента Федеральному собранию и показ фильма «Путин» не нарушают прав других кандидатов\\\
Шо... Опять? (с)
jamba 15 марта 2018 | 20:28
КанЭшна;))))))))))))))))))))))))
abraz 15 марта 2018 | 20:28
И коню понятно, что нарушают. Но амебам это, конечно, не понять.
duni 15 марта 2018 | 20:58
Конечно не мешают. Они образом солнцеликого окормляют всех остальных, давая второе дыхание на финише. Уф, что то я заврался.