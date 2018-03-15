Шестеро петербургских школьников, госпитализированных после массового отравления, отпущены из больницы домой
Шестеро петербургских школьников, госпитализированных после массового отравления, отпущены из больницы домой. Трое по-прежнему остаются в реанимации. Остальные дети пока находятся в отделении. Ранее сообщалось, что причиной отравления могли стать неизвестные таблетки, которые в школу принесла одна из учениц. Предположительно, дети отравились препаратами-нейролептиками. Проводится дознание.
Комментарии1
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zemljanka 15 марта 2018 | 20:18
Бог и врачи питерские - помощь.
Берегите детей. Был доступ дома к препарату.