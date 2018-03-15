Шестеро петербургских школьников, госпитализированных после массового отравления, отпущены из больницы домой. Трое по-прежнему остаются в реанимации. Остальные дети пока находятся в отделении. Ранее сообщалось, что причиной отравления могли стать неизвестные таблетки, которые в школу принесла одна из учениц. Предположительно, дети отравились препаратами-нейролептиками. Проводится дознание.