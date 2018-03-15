Американский Минфин расширил санкции против России

На этот раз, под ограничения попали бизнесмен Евгений Пригожин и еще 18 человек, а также три компании, в том числе, агентство интернет-исследований, известное как «Фабрика троллей». Еще два человека, впервые оказавшиеся под американскими санкциями, по данным Минфина, связаны с ГРУ.

Новые санкции введены в соответствии с подписанным Трампом «Актом противодействия противникам Америки».