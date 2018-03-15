Американский Минфин расширил санкции против России
На этот раз, под ограничения попали бизнесмен Евгений Пригожин и еще 18 человек, а также три компании, в том числе, агентство интернет-исследований, известное как «Фабрика троллей». Еще два человека, впервые оказавшиеся под американскими санкциями, по данным Минфина, связаны с ГРУ.
Новые санкции введены в соответствии с подписанным Трампом «Актом противодействия противникам Америки».
Комментарии10
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meister_luvin 15 марта 2018 | 20:07
тебя посодють, а ты не воруй
patrik03 15 марта 2018 | 20:12
На этот раз, под ограничения попали бизнесмен Евгений Пригожин и еще 18 человек, а также три компании, в том числе, агентство интернет-исследований, известное как «Фабрика троллей»...
А-а-а-а... За что?! За что?! За что санкции против Евгения Викторовича и "Фабрики троллей"?! Будьте вы прокляты, проклятые пиндосы!
kir_pich_101 15 марта 2018 | 20:18
patrik03: Доширак пополам....
11.80 пополам...
ku111ku 15 марта 2018 | 20:26
kir_pich_101: Ой не могу, не расширяйте больше-умру от щекотки...
petya71 15 марта 2018 | 20:38
patrik03: Ой как чувственно!Твоего шефа забанил Запад,к чьему корыту с помоями ты теперь прильнёшь,бот проституирующий?
captain_ 15 марта 2018 | 20:10
Как считаете, если бы моль в 90-е спал не с ружьём, а с женой, то был бы хотя бы минимальный шанс, что он станет нормальным человеком?
Поэтому, русские, терпите...
До "выборов" осталось два дня..Далее старичок перестанет впаривать вам рассказы о бессоных ночах с ружьем, гонках на "запорожцах", полетах на Марс и борьбе с бедностью.
Почему?
Потому что вы ему будете по прежнему на*уй не нужными.
ku111ku 15 марта 2018 | 20:30
captain_: Ты то уже на фиг никому не нужен сейчас...
lenin3 15 марта 2018 | 20:10
Вот поэтому Путин будет править пока копыта не отбросит,всякие пригожины не дадут его сменить.При нём они-короли,а без него могут и повесить и за границей нахер никому не нужны...
abuvgrobu 15 марта 2018 | 20:21
Находясь в Берне, Штирлиц знал, что его внесли в список невъездных, но он не знал, внесли ли в этот список Бормана, и если внесли, знает ли об этом Гиммлер...
guerrilleros 15 марта 2018 | 20:25
"Просто встретились два одиночества..."
От союза экс-гэбиста и экс осуждённого за "вовлечение несовершеннолетних в занятие проституцией" , может родиться только "фабрика троллей".