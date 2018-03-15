Елизавета II дала формальное согласие на брак принца Гарри и Меган Маркл
Королева Великобритании Елизавета II дала формальное согласие на брак принца Гарри и Меган Маркл. Как пишет The Daily Mail, в письме, направленном в тайный совет Великобритании, Елизавета II выражает одобрение в отношении предстоящей свадьбы «своего наидрайжайшего внука и его невесты».
Комментарии7
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daos15 15 марта 2018 | 19:45
Спать не буду )))) Новость таки новость )
sg75g 15 марта 2018 | 19:57
daos15:
Пусть ХАрик не спит. На ЧМ то он не едет )))
А поводов для бессоницы у вас будет еще много. Теперь еще эта кобыла понесет и весь мир обсуждать будет..
Интересные ребята. По приказу бабки их мамку угробили, а они у нее разрешения спрашивают.. Стоп. Или тоже Россия замешана?
echo_shar 15 марта 2018 | 20:05
daos15:
Если бы опубликовали согласие королевы на ликвидацию Скрипаля, то было бы интересно.
buzukin938 15 марта 2018 | 19:57
Будет у Лизы черножопый правнук :) Какая прелесть!
rassvet_12 15 марта 2018 | 20:05
buzukin938: Принцессу Диану грохнули, за то что она с арабом спит. Хорошо, негритянка это не араб.
buzukin938 15 марта 2018 | 20:14
rassvet_12: Ох уж эти английские аристократки! То с конюхами спят, то с арабами... Но других бледи у меня для вас нет - вон шо премьерша творит, дрянь такая! Неужели и эту ...ть в баронессы запишут?
abuvgrobu 15 марта 2018 | 20:04
Главное чтоб невестушка не забывала судьбу Дианы