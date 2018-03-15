Королева Великобритании Елизавета II дала формальное согласие на брак принца Гарри и Меган Маркл. Как пишет The Daily Mail, в письме, направленном в тайный совет Великобритании, Елизавета II выражает одобрение в отношении предстоящей свадьбы «своего наидрайжайшего внука и его невесты».