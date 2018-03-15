Политики Дмитрий Гудков и Ксения Собчак создают «Партию перемен»
Об этом сам Гудков сообщает в своем Телеграм-канале. По его словам, партия будет создана на базе «Гражданской инициативе» Андрея Нечаева. Гудков пишет, что в новой партии ждут всех, кто разделяет демократические взгляды.
Комментарии24
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rolar 15 марта 2018 | 19:35
Скорее уж "Партия неудачников".
meister_luvin 15 марта 2018 | 19:39
rolar:
надо было так: сначала бойкот, потом - партию создавать
mymymy 15 марта 2018 | 19:47
meister_luvin: Партия перемен - будут миньонов Навального окучивать? Переменки - их тема.
barbatos 15 марта 2018 | 19:45
rolar: Старый КГБшник из подразделения по борьбе с антисоветчиной и гламурное дитя всея Руси слились в демократическом экстазе .... с мыслью о благе народа .... К ним бы ещё Моисеева со Зверевым на "подпевки" - вообще была бы жесть ...
evgolius7 15 марта 2018 | 19:48
Проститутки всех стран, объединяйтесь!!!
norgemann 15 марта 2018 | 19:35
Ксюша поняла что рукодить партией в Рашке гораздо прибыльный чем проводить корпоративы и свадьбы.
abraz 15 марта 2018 | 19:35
Довольно зловещее название. Очень неопределенное.
perrrkele_satttana 15 марта 2018 | 19:38
новая клоунада.
Сцынок ГПУшника бывший депутаном по купленному мандату и дочка знатной сенаторши-тувинки Нарусевой.
Главное, чтобы указали что у них деРЬмократическая партия, а не Демократическая - тогда зарегистрируют
bereshukrasehaivpesch 15 марта 2018 | 19:40
Коннозаводческое общество "Гудок"
lion64___3 15 марта 2018 | 19:40
Это сборище называется просто - лгбт. Зачем всей шушере ещё партия?
polsan 15 марта 2018 | 19:41
Ух как тролли сразу понабежали !)) Видно пришло распоряжение быстро! )) Отличная работа! ))
xoxlolox 15 марта 2018 | 19:46
polsan: Как там ололеша халяльный ,уже покончил в себя !?)))
vezdehod 15 марта 2018 | 19:47
Вот и встретились "Два одиночества" - развели на дороге "Базар".
abuvgrobu 15 марта 2018 | 19:47
Гудков, Собчак, какой-то маловразумительный Нечаев.. Возня микробов в куче дерьма..
abraz 15 марта 2018 | 19:54
Довольно зловещее название. Очень неопределенное.
liberal_vulgaris 15 марта 2018 | 19:54
а как гудков облизывал явлинского, надеясь получить мандат от сгнившего яблоко. противно было смотреть :)
andrey_yrich__a 15 марта 2018 | 19:58
Ну, и сколько проживёт, это мертворожденное дитя...
sjuzanna 15 марта 2018 | 19:58
Нечаев как проститутка - всем сдает свою партию напрокат. Не уживутся они.
liberal_vulgaris 15 марта 2018 | 20:01
sjuzanna: Скажем так, он сводник, который предоставляет крышу для случек бессистемной российской оппозиции
stas_russkiy 15 марта 2018 | 20:02
Единственно нормальная партия будет та, которая организует ополчение, вооружит российский народ и начнёт вместе с народом очищать Родину от озёрно-фашисткой нечисти. Но это будет партия во главе которой не будет гламурных мажоров...
leon0109 15 марта 2018 | 20:03
Друзья, мы прощаемся с Димой Гудковым. Дима! Всего вам доброго!
sjuzanna 15 марта 2018 | 20:25
leon0109: \\Друзья, мы прощаемся с Димой Гудковым. \\
Теперь Дима будет носить чемоданы Собчак.
(однако, парень с дальним прицелом).
askol2016 15 марта 2018 | 20:04
Каждому политику - по персональной партии! Ближайшие 30 лет Путин может спать спокойно, его режиму ничто не грозит.
petya71 15 марта 2018 | 20:09
Партайгеносвумен Собчак!Истинная партия,защищающая народ от бесправия в условиях нынешней Руоссии может быть только нелегальной.Как говорили во времена Ильича-такая партия должна быть в подполье.