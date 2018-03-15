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19:31, 15 марта 2018

Политики Дмитрий Гудков и Ксения Собчак создают «Партию перемен»

Об этом сам Гудков сообщает в своем Телеграм-канале. По его словам, партия будет создана на базе «Гражданской инициативе» Андрея Нечаева. Гудков пишет, что в новой партии ждут всех, кто разделяет демократические взгляды.

Комментарии

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rolar 15 марта 2018 | 19:35

Скорее уж "Партия неудачников".

meister_luvin 15 марта 2018 | 19:39

rolar:
надо было так: сначала бойкот, потом - партию создавать

mymymy 15 марта 2018 | 19:47

meister_luvin: Партия перемен - будут миньонов Навального окучивать? Переменки - их тема.

barbatos 15 марта 2018 | 19:45

rolar: Старый КГБшник из подразделения по борьбе с антисоветчиной и гламурное дитя всея Руси слились в демократическом экстазе .... с мыслью о благе народа .... К ним бы ещё Моисеева со Зверевым на "подпевки" - вообще была бы жесть ...

evgolius7 15 марта 2018 | 19:48

Проститутки всех стран, объединяйтесь!!!

norgemann 15 марта 2018 | 19:35

Ксюша поняла что рукодить партией в Рашке гораздо прибыльный чем проводить корпоративы и свадьбы.

abraz 15 марта 2018 | 19:35

Довольно зловещее название. Очень неопределенное.

perrrkele_satttana 15 марта 2018 | 19:38

новая клоунада.
Сцынок ГПУшника бывший депутаном по купленному мандату и дочка знатной сенаторши-тувинки Нарусевой.
Главное, чтобы указали что у них деРЬмократическая партия, а не Демократическая - тогда зарегистрируют

bereshukrasehaivpesch 15 марта 2018 | 19:40

Коннозаводческое общество "Гудок"

lion64___3 15 марта 2018 | 19:40

Это сборище называется просто - лгбт. Зачем всей шушере ещё партия?

polsan 15 марта 2018 | 19:41

Ух как тролли сразу понабежали !)) Видно пришло распоряжение быстро! )) Отличная работа! ))

xoxlolox 15 марта 2018 | 19:46

polsan: Как там ололеша халяльный ,уже покончил в себя !?)))

vezdehod 15 марта 2018 | 19:47

Вот и встретились "Два одиночества" - развели на дороге "Базар".

abuvgrobu 15 марта 2018 | 19:47

Гудков, Собчак, какой-то маловразумительный Нечаев.. Возня микробов в куче дерьма..

abraz 15 марта 2018 | 19:54

Довольно зловещее название. Очень неопределенное.

liberal_vulgaris 15 марта 2018 | 19:54

а как гудков облизывал явлинского, надеясь получить мандат от сгнившего яблоко. противно было смотреть :)

andrey_yrich__a 15 марта 2018 | 19:58

Ну, и сколько проживёт, это мертворожденное дитя...

sjuzanna 15 марта 2018 | 19:58

Нечаев как проститутка - всем сдает свою партию напрокат. Не уживутся они.

liberal_vulgaris 15 марта 2018 | 20:01

sjuzanna: Скажем так, он сводник, который предоставляет крышу для случек бессистемной российской оппозиции

stas_russkiy 15 марта 2018 | 20:02

Единственно нормальная партия будет та, которая организует ополчение, вооружит российский народ и начнёт вместе с народом очищать Родину от озёрно-фашисткой нечисти. Но это будет партия во главе которой не будет гламурных мажоров...

leon0109 15 марта 2018 | 20:03

Друзья, мы прощаемся с Димой Гудковым. Дима! Всего вам доброго!

sjuzanna 15 марта 2018 | 20:25

leon0109: \\Друзья, мы прощаемся с Димой Гудковым. \\
Теперь Дима будет носить чемоданы Собчак.
(однако, парень с дальним прицелом).

askol2016 15 марта 2018 | 20:04

Каждому политику - по персональной партии! Ближайшие 30 лет Путин может спать спокойно, его режиму ничто не грозит.

petya71 15 марта 2018 | 20:09

Партайгеносвумен Собчак!Истинная партия,защищающая народ от бесправия в условиях нынешней Руоссии может быть только нелегальной.Как говорили во времена Ильича-такая партия должна быть в подполье.

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