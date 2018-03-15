Инцидент с отравлением в Солсбери будет обсуждаться на саммите ЕС на уровне глав МИД 19 марта. Встреча созывается по инициативе Великобритании. Неназванный европейский чиновник назвал инцидент с отравлением Скрипаля в высшей степени предосудительным актом, но предложил дождаться доказательств, которые представит Лондон.