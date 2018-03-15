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19:30, 15 марта 2018

Инцидент с отравлением в Солсбери будет обсуждаться на саммите ЕС на уровне глав МИД 19 марта

Инцидент с отравлением в Солсбери будет обсуждаться на саммите ЕС на уровне глав МИД 19 марта. Встреча созывается по инициативе Великобритании. Неназванный европейский чиновник назвал инцидент с отравлением Скрипаля в высшей степени предосудительным актом, но предложил дождаться доказательств, которые представит Лондон.

Комментарии

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dobro_vam_v_dom 15 марта 2018 | 19:35

Россия изначально повела себя неправильно истории со Скрипалем.
Нужно было сразу строго спросить с правительства Великобритании, почему на ее территории регулярно убивают российских граждан, при чем самим изощренным способом? Литвиненко- полонием, Березовского – шарфом, теперь вот «Новичком». Доколе это будет продолжаться? Ведь в Англии сейчас живут родственники многих высокопоставленных россиян. Очень тревожно за их жизнь…

fire1966 15 марта 2018 | 19:41

ясно! кончит упоротый фюрер путин дни в Гааге! как милошевич! туда ему дорога вору!

nikitin43 15 марта 2018 | 19:43

fire1966: всё больше нацлидер похож на каддафи , так же где гадил где мог , самолёт сбил ,но награда его нашла.

xoxlolox 15 марта 2018 | 19:43

fire1966: О бля ! Вот почему дуракам всегда все ясно!?)))

djuga 15 марта 2018 | 19:43

dobro_vam_v_dom: Нужно было сразу строго спросить с правительства Великобритании
=========================================================================================

Я думаю, что теперь будут строго спрашивать с правительства России. Это уже даже не Магницкий, это хуже. То преступление было на территории России, а это на территории ЕС. Более того, одной из ключевых и могущественных стран мира. И если России не удастся аргументированно(!) доказать свою невиновность, не исключаю, что будет принят "закон Скрипаля". Мало не покажется.

komiccap_nkvd 15 марта 2018 | 19:45

djuga: \\Я думаю, что теперь будут строго спрашивать с правительства России.\\
почему это за преступление которое осуществило ЦРУ, должна отвечать Россия?

doch_nic 15 марта 2018 | 20:16

komiccap_nkvd: Потому что Россию будут долго, упорно и даже ногавми. Вот такие они звери.
И сделать ничего нельзя.
Потому что тебе насчет ЦРУ не верят. А Мэй проо СВР верят.
Странная ситуация, но с этим приходится жить.
надо понять, что будут бить и смириться.
Они сильные, мясом кормленые, а ты хилый рахит жопоголовый и жопорукий.

detul 15 марта 2018 | 20:38

doch_nic: Конечно верят. За спиной Мэй столько поколений честных лгунов. А в России дилетанты самоучки.

rassvet_12 15 марта 2018 | 20:18

komiccap_nkvd: Мне тоже не понятно, объявили газ " Новичок", а не кому его показывать не хотят! Не России, не организации по контролю за химоружием! То есть, никому!

cilovit 15 марта 2018 | 19:50

djuga: Кто ,кто должен доказывать? Россия или Англия?

vezdehod 15 марта 2018 | 19:44

Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон посоветовал России "отойти в сторону и заткнуться". Так глава британского военного ведомства прокомментировал обещанные Москвой ответные меры на высылку российских дипломатов из Великобритании.
Газета.Ru
Вот такие "пироги" в Английском королевстве.

sg75g 15 марта 2018 | 19:49

vezdehod:
Китайцы молодцы, адекватные ребята. Вот первод с их форумов
"Великобритания очень негативно отзывается о России, хотя им стоило бы посмотреть в зеркало, а именно обратится к своей истории: торговля опиумом, рабство, уничтожение других культур, истории; убийства местного населения, колонизация…"

rassvet_12 15 марта 2018 | 20:22

sg75g: Да все страны молодцы, юзеры форумов в охуее от наезда без доказательств. Российские либерасты только в восторге.

ostapbey 15 марта 2018 | 20:29

sg75g: да здравствует китайско- британская ГРАНИЦА!!!
пока по Урал..

nnnmmm 15 марта 2018 | 19:36

Можно подумать, что вся страна у нас от страха хватается за валидол.

djuga 15 марта 2018 | 19:39

nnnmmm: Можно подумать, что вся страна у нас от страха хватается за валидол
======================================================================================

Малюсенький сколок стекла в пятке для жизни не страшен. Но жить с ним страшно неудобно.

natogrek 15 марта 2018 | 19:59

Будет обсуждаться на саммите на уровне глав МИД. Наконец-то лавруша прорвется в люди не надолго)))

vlad_kondrat 15 марта 2018 | 19:41

По сути дела это химическая атака на Великобританию. НАТО должно было собрать срочное совещание и включить в повестку дня военно-химическую атаку на члена НАТО.

daos15 15 марта 2018 | 19:43

vlad_kondrat: Для чего? Что бы их послали на х...? ))))

vlad_kondrat 15 марта 2018 | 19:53

daos15: Вы полагаете в Афгинстане и Ираке талибанцы тоже так думали? Они до ввода войск НАТО были самые бравые и смышленые, зато после в Гуантанамо они чувствовали себя по другому.
И вопрос даже не военном решении вопроса, ЕС и НАТО могут просто купить голову Путина. Условный "Сечин" же первый и продаст.

sg75g 15 марта 2018 | 20:52

vlad_kondrat:
Дурачок. Талибы ебут твоих хозяев уже 16 лет и конца краю не видно. По крайней мере нобелевский лауреат 10 лет назад обещал все закончить, а кончают пока самих янкелей... ))))

daos15 15 марта 2018 | 19:41

ЕС - это что? Типа проститутки? НУ , за деньги и выгоду на всё согласны )))

timwlad68 15 марта 2018 | 19:42


Инцидент с отравлением в Солсбери будет обсуждаться на саммите ЕС на уровне глав МИД 19 марта. Встреча созывается по инициативе Великобритании. Неназванный европейский чиновник назвал инцидент с отравлением Скрипаля в высшей степени предосудительным актом, но предложил дождаться доказательств, которые представит Лондон.
---------------
Ну вот господин Венедиктов ,и где здесь Организация по запрещению применения химического оружия?!
Господин Венедиктов,Инцидент с отравлением в Солсбери будет обсуждаться на саммите ЕС на уровне глав МИД 19 мартапроисходит когда приходит запрос из организации по применению химического оружия об отказе с ней сотрудничать.Так же происходит и с МАГАТЭ.
Именно МАГАТЕ отправляет запрос всем министерствам иностраных дел коли Иран,к примеру,откажится работать с МАГАТЭ.
Так что господа либералы в студии 60 минут,вы пропагандиркете геноцид и холокост проводимый западными странами которые отказываются сотрудничать с организациями по контролю над проявлением геноцида и холокоста.

sg75g 15 марта 2018 | 19:43

Педставляю как жидко обдрищется премьерша, если проведут всевозможные саммиты-хуямиты, а папаня с дочкой выйдут из комы и он ее первым делом спросит, -"Ты где этот вискарь покупала, дура?"

daos15 15 марта 2018 | 19:48

sg75g: Они по идеи из комы не выйдут! Они уже в другом месте по защите свидетелей)

nnnmmm 15 марта 2018 | 19:53

daos15: а был ли мальчик, хотя бы одну фотографию жертв предъявили, зато все видели фотографию людей в защитной экипировке и тут же рядом пожарники даже без дешёвеньких противогазов и это на месте химической атаки.

vlad_kondrat 15 марта 2018 | 19:56

sg75g: Хохма будет в том если 22 человека которые отравились, начнут умирать один за другим, и Британия включит 5 статью НАТО! Вот тут нужно будет запастись попкорном и смотреть как "друзья" Путина будут жрать его как крысы заживо, кто за ногу кто за руку.

sg75g 15 марта 2018 | 20:02

vlad_kondrat:
Да, это будет хохма, если от нервно-паралитического газа начнут помирать через месяц. Все адекватные люди описаются со смеху. Хотя некоторые части тела могут пребывать в параличе при живом организме. Твой мозг, например )))
В жопу себе засунь эту 5-ю статью, если там еще есть место после вынесенных благодарностей твоих хозяев

vlad_kondrat 15 марта 2018 | 20:14

sg75g: Обьясняю как для тупого,
Англия уже обьявила что это атака с использованием химоружия предназначеного для военных целей. Это раз.

Если даже люди и получили помощь это не значит что не будет последствий, хотя трое в коме и расследование продолжается.

5 Статья НАТО это скорее всего сигнал к тому что прецендент Каддафи может применен к Путину.

Нащет засунуть в жопу.

Ты со своим Путей может и долбишься в зад, это ваши дела, педофильные, это ваше право, лобзание в пупки и селигерские юноши это ваша личная содомия.

ostapbey 15 марта 2018 | 20:34

vlad_kondrat: и зря тренировались на полонии с чаем.
Да и мочу мельдониум меняли с прицелом на НОВИЧОК напрасно.
Россия хочет как лучше сама себе. О делает хуже себе от всех.
Ставит себя " на хор" у параши.
Даже.

ac_dc 15 марта 2018 | 20:04

sg75g:
Очень смишно

vlad_kondrat 15 марта 2018 | 19:48

Как известно последний раз страна член НАТО США применила 5 статью НАТО об атаке на страну члена НАТО. Великобритания имеет полное право в связи ситуацией применить 5 статью и таким образом вовлечь все страны НАТО в сотрудничество против России. Этот факт может резко осложнить жизнь Путина.

komiccap_nkvd 15 марта 2018 | 19:48

Англия скрывает обстоятельства применения на своей территории химических отравляющих веществ и не желает передавать имеющуюся информацию, как того требует Конвенция по запрещению химического оружия.
всем ясно почему. газ был изготовлен не в России. за основу была взята его формула. вот англичане и не дают никому образцы. ложь выйдет наружу.

ac_dc 15 марта 2018 | 20:08

komiccap_nkvd: всем ясно почему. газ был изготовлен не в России.
-----------------------------------------------------
ВСЕМ.
Комиссару в пыльном шлеме, Лаврову и Косякову.
Не густо...

ostapbey 15 марта 2018 | 20:36

komiccap_nkvd: а ты размечтался не допустить мельдониалю ошибки?
Больше не спутаешь "женский" новичок с "мужским" сквозь дырку в стенке даже?

petya71 15 марта 2018 | 19:54

Россияне привыкли,что их страна захватывает чужие территории,устраивают войны по типу в Грузии,всегда кого то травит или бомбит.Так пусть Кремблядь плешивая признается,что притравила Скрыпника в Англии как предателя Родины и пиндосскую сволочь .Российский народ тогда придёт в ещё больший восторг и ещё ниже будет наклонятся,чтоб удобней было всаживать.

klink 15 марта 2018 | 20:30

Не верю, что император убил Скрипаля - в этом нет никакого смысла. Наиболее вероятно это самодеятельность в среде росс. силовиков. Мей допускала вариант, что Россия плохо контролирует свою убийственную химию. Конечно, и в этом варианте Россия виновата, но это вина уже другого порядка, это разгильдяйство, а не злонамеренность. Но тогда зачем так греметь вёдрами, высылать дипломатов? Почему бы не посотрудничать с Россией, как она предлагала? Конечно, Россия на самом деле может не сотрудничать, а заматывать, чтобы хорошо выглядеть перед публикой. Вот тогда и надо поднимать большой шум.

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