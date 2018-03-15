Российский бизнесмен Евгений Пригожин утверждает, что его не беспокоит включение в новый санкционный список США. В интервью РИА «Новости» он сказал, что у него нет бизнеса, связанного со Штатами, а в ответ он не будет ходить в Макдоналдс.

США ввели сегодня санкции против 19-ти физических и пяти юридических лиц в рамках закона о противодействии противникам Америки.