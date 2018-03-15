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19:30, 15 марта 2018

Евгений Пригожин утверждает, что его не беспокоит включение в новый санкционный список США

Российский бизнесмен Евгений Пригожин утверждает, что его не беспокоит включение в новый санкционный список США. В интервью РИА «Новости» он сказал, что у него нет бизнеса, связанного со Штатами, а в ответ он не будет ходить в Макдоналдс.
США ввели сегодня санкции против 19-ти физических и пяти юридических лиц в рамках закона о противодействии противникам Америки.

Комментарии

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klegg 15 марта 2018 | 19:34

Поварелло просто смешон

zilbershtein__ 15 марта 2018 | 19:43

klegg:
\\ он не будет ходить в Макдоналдс

С таким стадом охраны Мак разорвет к херам собачьим, как туда ходить-то вааще.
Уровень клоунады _повара_ оценивайте, ну и всей шайки.

arye_11 15 марта 2018 | 19:48

zilbershtein__:
Пригожин на публику может утверждать все, что угодно.
За одним маленьким но...
Я почему-то уверен, что все, им "заработанное", он хранит в долларах США.
И пока его сбережения хранятся в долларах США, ему бы не следовало так пренебрежительно поплевывать на санкции США.
А то может ждать его нехороший сюрприз - проснется в один прекрасный день и обнаружит, что вместо 1, 2 млрд долларов США на его счетах осталось 1. 2 тыс. рублей России.

lenin3 15 марта 2018 | 19:52

arye_11: думаю,что и 1.2 млрд рублей вместо долларов его сильно огорчит...))

zemljanka 15 марта 2018 | 19:58

Глумится.

gordy 15 марта 2018 | 19:59

А сам, чтобы никто не видел, грызёт свои ногти?

midnightblues 15 марта 2018 | 20:03

arye_11: Только для российских деградантов такое возможно
По его вине погибли больше 200 наивных дуралеев
А он откровенно хохочет и глумится

airjeff 15 марта 2018 | 20:37

arye_11: повар пригожин хранит свои сбережения в хрене, редьке и квасе и не на счетах пиндосов, а в амбарах в Рязани и Кологриве. так что фиг напугаешь

pmasel 15 марта 2018 | 19:44

у него нет бизнеса, связанного со Штатами
_______________________________________
Надо было сказать, что вообще нет бизнеса, только фабрика. И в $ он расчеты тоже не производит.

komiccap_nkvd 15 марта 2018 | 19:35

\\в ответ он не будет ходить в Макдоналдс\\
правильно. "Сегодня он БигМак жуёт, а завтра, тайны выдаёт"

captain_ 15 марта 2018 | 19:57

Заявляю вполне культурно -
В избирком внесена поправка:
"Даже если нас*ать на урну,
Это будет считаться явкой".

odobryam_s 15 марта 2018 | 19:37

"Все равно все из бюджета компенсируют. А то и втрое", ухмыльнулся буржуй....

niknik 15 марта 2018 | 19:39

Да, ещё от компьютеров пусть откажутся заодно и он и вся его шобла, ведь там разработки от Microsoft, IBM и других "вражеских американских компаний".

Наш "Эльбрус" вам в руки, товарищ Пригожин!

pravdoiskatel 15 марта 2018 | 19:39

Симметричный ответ путинского "повара", создателя (или покровителя?) "ЧВК Вагнер": он в Макдональдс больше ни ногой! Пусть разорятся теперь...

pablo_moderator 15 марта 2018 | 19:40

Николос Кейдж , играл Бута , а кто снимется в роли Пригожина ?

sparky 15 марта 2018 | 19:41

Макдоналдс уже плачет :))
Эппл трясется, боится, что повар перестанет покупать Айфоны, Айпеды и Макинтоши. Но повар пока это не варит.

world_nail 15 марта 2018 | 19:41

Так вот как чел снабжает школы и вояков питанием - ходит, затариваетса в Маке, потом на велорикше развозит по школам и воинским частям

ruthenocene 15 марта 2018 | 19:47

world_nail: Будь это так - школьники и солдатики охренели бы от счастья! :))

ha12raz 15 марта 2018 | 19:41

В Макдоналдс он и не ходил, он из другого корыта хлебает.
И корыто его в Сирии накроется.

starsbo 15 марта 2018 | 19:42

А что он еще может сказать, мог бы и не говорить.
А америкосы пеньки. Если бы хотели эффекта , то надо запрещать всех гос служащих от руководителей муниципального уровня.

petya71 15 марта 2018 | 19:43

Пусть его беспокоит то,что из рядового ресторатора он за пару лет стал долларовым миллиардером,всего лишь покормив Путина своей волшебной шаурмой.Учитывая богатый криминальный опыт Пригожина,урка всё же нашёл себе пахана.

leomosk16 15 марта 2018 | 19:44

///..Евгений Пригожин утверждает, что его не беспокоит включение в новый санкционный список США. В интервью РИА «Новости» он сказал, что у него нет бизнеса, связанного со Штатами, а в ответ он не будет ходить в Макдоналдс. ////

А,вот, у Венедиктова с Бунтманом такой "бизнес" есть...

И, в знак протеста против кровагога режима Путина, они будут еще больше бухать американский виски.

(комментарий скрыт)

ura_123 15 марта 2018 | 20:02

leomosk16: Дружок,а помнишь как только начали вводить санкции,все без исключения начали перебивая друг дружку и толкаясь локтями требовать санкций ЕЩЁ больше? Тогда ещё Искандеры смеялись...
А потом у одного депутата госдумы и народного кабзона РФ прихватило простату и он начал клянчил поездку в Европу на операцию...
Не зарекайтесь це хлопчики,не зарекайтесь)))

zaryad 15 марта 2018 | 19:47

Пригожин в Сирии получил по сопатке, после этого даже к Макдональдсу боится подойти.

zemljanka 15 марта 2018 | 20:04

Его не колышет кровь и смерть. Пожиратель.

guliai_pole 15 марта 2018 | 19:48

"...а в ответ он не будет ходить в Макдоналдс. "
теперь икры и ананасов нам точно уже не видать...
всё пригожин сожрёт, вместо колы с картошкой.

natogrek 15 марта 2018 | 19:54

Повезло Макдоналдсу. Такая морда наглая отреклась от места, где сроду не бывал

rodnic 15 марта 2018 | 19:51

А меня не беспокоят оба Пригожиных. Песни в исполнении жены одного я не слушаю, а жалких троллей другого я с удовольствием отправляю в баню, язык помыть.

petrovich_spb 15 марта 2018 | 19:56

Ну да. Правильно он завязывает с Макдаком. Мурло уже ни в один таблоид не влезает.
А если серьезно, умный, говоря о США, сначала вспомнит Space X, Apple, Microsoft. Глупый вспомнит Mc.Donald's.

(комментарий скрыт)

kvadrat48 15 марта 2018 | 20:01

Пусть не забудет "уши отморозить". Назло

sklar39 15 марта 2018 | 20:01

Пригожин наивно думает что в других ресторанах ему в тарелку плевать не будут. Пичалька...

vitalitom 15 марта 2018 | 20:03

а доллары у него есть?

sbk 15 марта 2018 | 20:22

Макдональдсу все тяжелее.
За всех отдувается. Сколько же народу на нем зло вымещает?

aleks12 15 марта 2018 | 20:22

Кобзон тоже бил себя в грудь,а как заболел,так и до президента дошел,что бы впустили в гейропу.

niko1268 15 марта 2018 | 20:25

Меня тоже не беспокоит. Главное чтобы всякие пригожины не лезли в мой карман чтоб эти санкции компенсировать себе

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