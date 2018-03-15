Синяя и желтая дорожная разметка появится в России. Новый стандарт утвержден и вступит в силу с  1 июня

Синяя разметка вводится для обозначения полос движения на перекрестке и парковочных мест у обочины. Основная разметка теперь будет либо белой, либо желтой. Также в документе описана «вафельная разметка» — это зона, на которую нельзя будет заезжать на запрещающий сигнал светофора.

Смысл введения новой расцветки дорожной разметки пока не очевиден. Такое мнение высказал автомобильный обозреватель «Эха» Сергей Асланян. Он предположил, что на данные изменения будет затрачено немало бюджетных средств.