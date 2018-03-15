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Эксклюзив Эха 19:04, 15 марта 2018

Синяя и желтая дорожная разметка появится в России. Новый стандарт утвержден и вступит в силу с  1 июня

Синяя разметка вводится для обозначения полос движения на перекрестке и парковочных мест у  обочины. Основная разметка теперь будет либо белой, либо желтой. Также в документе описана «вафельная разметка»  — это зона, на которую нельзя будет заезжать на запрещающий сигнал светофора.

Смысл введения новой расцветки дорожной разметки пока не очевиден. Такое мнение высказал автомобильный обозреватель «Эха» Сергей Асланян. Он предположил, что на данные изменения будет затрачено немало бюджетных средств.

Комментарии

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el_borz 15 марта 2018 | 19:11

У хохлов будет праздник.

olegleon 15 марта 2018 | 19:12

всё верно сказал обозреватель. банальное "освоение бюджетных средств".
особенно сегодня актуальна такая разметка в Москве, когда и бордюров то не видно. а единственная действенная разметка это железный отбойник

juche 15 марта 2018 | 19:14

Ротенберги нарисуют.

odobryam_s 15 марта 2018 | 19:17

Как это "смысл не очевиден"? А новые штрафы и поборы? А новые возможности для взяток для поганцев с жезлами? Не по-государственному мыслит товарищ.

pushok1971 15 марта 2018 | 19:21

Синяя - для голубых. Их очень много на РАБсии, Отличительные признаки - голубые мигалки, голубая раскраска машин, любят длинные твёрдые предметы, любят останавливать для знакомства мужчин на дороге...

sproter 15 марта 2018 | 19:22

Еще не освоены зеленая, фиолетовая и розовая разметки. Кроме вафельной, можно использовать разметку в виде карточных мастей или силуэтов собачек. Вообщем, насколько фантазии хватит.

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