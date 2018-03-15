Движению в защиту прав избирателей «Голос» отказали в предоставлении помещения для колл-центра в день выборов. Как рассказал «Эху» руководитель отдела мониторинга выборов ассоциации Андрей Бузин, это было сделано под давлением правоохранителей.

В «Голосе» отметили, что деньги за аренду помещения между тем арендодатель вернул.