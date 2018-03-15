Движению в защиту прав избирателей «Голос» отказали в предоставлении помещения для колл-центра в день выборов
Движению в защиту прав избирателей «Голос» отказали в предоставлении помещения для колл-центра в день выборов. Как рассказал «Эху» руководитель отдела мониторинга выборов ассоциации Андрей Бузин, это было сделано под давлением правоохранителей.
В «Голосе» отметили, что деньги за аренду помещения между тем арендодатель вернул.
Комментарии6
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olegleon 15 марта 2018 | 19:09
"В «Голосе» отметили, что деньги за аренду помещения между тем арендодатель вернул. "
..., но осадок таки остался?
дело то полезное задумали делать, но как обычно через одно место всё делают. типа ума не доходит самим купить недвижимость? или проще, как и Навальному, шуметь "нам не сдают помещение!"?
el_borz 15 марта 2018 | 19:15
olegleon: Ты вот строчишь уже несколько лет на этом ресурсе, но как был дебилом так и остался.
xoxlolox 15 марта 2018 | 19:21
el_borz: Ты кого в себе увидел шняга заМКАДная !? Бояры недопил ? Иди петуха из говна лепи умник !)))
gogon 15 марта 2018 | 19:17
Организация "Голос" финансируется из за рубежа и имеет статус "иностранного агента" какое отношение имеет к выборам в России?
abuvgrobu 15 марта 2018 | 19:18
Отказали и правильно сделали. На улице пусть "голосят", вонючки.. Свежий воздух для здоровья полезен..
max3446 15 марта 2018 | 19:18
Эй, миньоны ничтожества наврального, ваш хозяин мутант с 46 размером ноги хоть извинился перед вами за свою ложь относительно множества открепительных талонов для голосования?