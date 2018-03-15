США добавили в санкционный список более десятка россиян
США добавили в санкционный список более десятка россиян, среди которых высокопоставленные офицеры ГРУ и сотрудники так называемой «фабрики троллей». Вашингтон считает этих людей причастными к вмешательству в американские выборы.
В обновленный санкционный список, который опубликовал американский Минфин, попали 14 россиян. Среди них двое сотрудников Главного разведывательного управления – Сергей Афанасьев и Григорий Молчанов. Кроме того, в документе указаны фамилии несколько других высокопоставленных офицеров разведки – всех этих силовиков Вашингтон обвиняет в кибератаке с использованием вируса NotPetya.
Остальные фигуранты санкционного списка – сотрудники «Агентства интернет-исследований» бизнесмена Евгения Пригожина. Эту организацию, также известную как «фабрика троллей» Белый Дом считает причастной к вмешательству в президентские выборы в США. К слову сам Пригожин также упоминается в списке. Санкции распространялись на него и ранее, но по другому поводу – из-за предполагаемой причастности к конфликту на Украине. В отношении трех организаций, в числе которых и «Агентство интернет-исследований» также введены ограничительные меры.
Российские власти неоднократно отрицали свою причастность к вмешательству в американские выборы.
Новые санкции со стороны Минфина США в отношении российских граждан и организации вряд ли сильно повлияют на сложившиеся взаимоотношения между странами. Такое мнение «Эху» высказал политолог Михаил Виноградов. Он добавил, что в последние месяцы взаимный интерес к контактам спецслужб снижался.
Комментарии20
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captain_ 15 марта 2018 | 19:05
Терезы Мэй заявила о создании антироссийской коалиции.
Ее поддержали
США,
Украина,
Польша,
Австралия
Канада...
После заседания СБ ООН, список стран значительно расширится.
Терро-раша будет уничтожена...
xoxlolox 15 марта 2018 | 19:07
captain_: Писю на воротник этой коалиции ,и лом в сраку ,что бы голова не качалась!)
danko_fuflo 15 марта 2018 | 19:09
captain_: а хохлотроллей добавили?
danko_fuflo 15 марта 2018 | 19:11
xoxlolox: что б шея не потела.
zemljanka 15 марта 2018 | 19:24
Мелочь...
Россию не съест никто и никогда.
Даже саранча кущевская.
vlad_kondrat 15 марта 2018 | 19:17
captain_: Вот вопрос в том что ИГИЛ даже не додумался до химической атаки в Англии, а Путин додумался и успешно провел. Я думаю что международное право должно быть применено к Путину как и это было применео к Каддафи. Путин потерял свою легитимность как президент, или как обвиняемый который пустился в бегство.
olegleon 15 марта 2018 | 19:20
captain_: ты забыл такие крупнейшие державы как Эстония, Латвия и Литва.
etofeasko 15 марта 2018 | 19:24
captain_:
А как же прибалтийские вымираты? Не взяли что ли?
olegleon 15 марта 2018 | 19:06
т.е. на Пригожина теперь две волны санкций? ему дважды запрещён въезд и у него дважды изымут имущество в США?
prade 15 марта 2018 | 19:10
olegleon: "на Пригожина теперь две волны санкций?"
Спросите у него самого. Заодно и узнаете какое у него сейчас настроение из-за двойных санкций
danko_fuflo 15 марта 2018 | 19:15
prade: он сказал хорошее и передавал тебе привет и крепкого здоровья.
captain_ 15 марта 2018 | 19:16
Пуйло - обыкновенная серая бездарность. И такими же бездарями он себя окружил. Поэтому всё, что они делают - они делают из рук вон плохо. И их всюду ловят: на моче, на кокаине, на отравлениях. И у них всегда всё будет падать, тонуть и рушиться. Аминь!
nds 15 марта 2018 | 19:26
Ну, да. Паразиты, как правило, гораздо проще устроены, чем организм, за счет которого они процветают. Достаточно изучить мир гельминтов, и многое пытливому уму откроется в политических реалиях государства Российского.
duch_nec 15 марта 2018 | 19:23
olegleon: Странный ты идиот, или просто ударник тролльного труда. Пишешь комменты не читая того о чем пишешь. Ну ты и дебил сраный.
Ты прочти, дурачок, для чего в США дают 10 пожизненных сроков?
Там наказания суммируются, а не поглощают друг.
так вот, дурачок, объясняю: если Россия Крым вернет Украине, то санкции за Крым снимут.
А вот за вмешательство в выборы санкции останутся. И наборот.
То есть снимать теперь нужно будет дважды.
abuvgrobu 15 марта 2018 | 19:12
Я до конца не понял. Сейчас уже в подпол с сухарями лезть? Или слегка погодить можно?
ostapbey 15 марта 2018 | 19:23
abuvgrobu: если привезли кокс и тебе, то жди прихода..
rolar 15 марта 2018 | 19:13
Все одно и тоже. Испугали.
srk2658lu 15 марта 2018 | 19:15
Кажется дождь начинается....
wrongway1 15 марта 2018 | 19:20
Президент России Владимир Путин в годы службы в советской разведке работал под псевдонимом Плавун - об этом он сам рассказал автору фильма о нем Андрею Кондрашову,
Ранее, в июле 2017 года, во время "детской" прямой линии, состоявшейся в образовательном центре "Сириус" в Сочи, Путин рассказывал, что во время учебы в разведшколе у него был псевдоним Платов.
Правда от Пуцина.
ostapbey 15 марта 2018 | 19:21
И эти на мельдониалю тренировались?
И рефераты с коксом?