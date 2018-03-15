США добавили в санкционный список более десятка россиян, среди которых высокопоставленные офицеры ГРУ и сотрудники так называемой «фабрики троллей». Вашингтон считает этих людей причастными к вмешательству в американские выборы.

В обновленный санкционный список, который опубликовал американский Минфин, попали 14 россиян. Среди них двое сотрудников Главного разведывательного управления – Сергей Афанасьев и Григорий Молчанов. Кроме того, в документе указаны фамилии несколько других высокопоставленных офицеров разведки – всех этих силовиков Вашингтон обвиняет в кибератаке с использованием вируса NotPetya.

Остальные фигуранты санкционного списка – сотрудники «Агентства интернет-исследований» бизнесмена Евгения Пригожина. Эту организацию, также известную как «фабрика троллей» Белый Дом считает причастной к вмешательству в президентские выборы в США. К слову сам Пригожин также упоминается в списке. Санкции распространялись на него и ранее, но по другому поводу – из-за предполагаемой причастности к конфликту на Украине. В отношении трех организаций, в числе которых и «Агентство интернет-исследований» также введены ограничительные меры.

Российские власти неоднократно отрицали свою причастность к вмешательству в американские выборы.

Новые санкции со стороны Минфина США в отношении российских граждан и организации вряд ли сильно повлияют на сложившиеся взаимоотношения между странами. Такое мнение «Эху» высказал политолог Михаил Виноградов. Он добавил, что в последние месяцы взаимный интерес к контактам спецслужб снижался.