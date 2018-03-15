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Эксклюзив Эха 19:00, 15 марта 2018

США добавили в санкционный список более десятка россиян

США добавили в санкционный список более десятка россиян, среди которых высокопоставленные офицеры ГРУ и сотрудники так называемой «фабрики троллей». Вашингтон считает этих людей причастными к вмешательству в американские выборы.

В обновленный санкционный список, который опубликовал американский Минфин, попали 14 россиян. Среди них двое сотрудников Главного разведывательного управления – Сергей Афанасьев и Григорий Молчанов. Кроме того, в документе указаны фамилии несколько других высокопоставленных офицеров разведки – всех этих силовиков Вашингтон обвиняет в кибератаке с использованием вируса NotPetya.
Остальные фигуранты санкционного списка – сотрудники «Агентства интернет-исследований» бизнесмена Евгения Пригожина. Эту организацию, также известную как «фабрика троллей» Белый Дом считает причастной к вмешательству в президентские выборы в США. К слову сам Пригожин также упоминается в списке. Санкции распространялись на него и ранее, но по другому поводу – из-за предполагаемой причастности к конфликту на Украине. В отношении трех организаций, в числе которых и «Агентство интернет-исследований» также введены ограничительные меры.

Российские власти неоднократно отрицали свою причастность к вмешательству в американские выборы.

Новые санкции со стороны Минфина США в отношении российских граждан и организации вряд ли сильно повлияют на сложившиеся взаимоотношения между странами. Такое мнение «Эху» высказал политолог Михаил Виноградов. Он  добавил, что в последние месяцы взаимный интерес к контактам спецслужб снижался.

Комментарии

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captain_ 15 марта 2018 | 19:05

Терезы Мэй заявила о создании антироссийской коалиции.
Ее поддержали
США,
Украина,
Польша,
Австралия
Канада...

После заседания СБ ООН, список стран значительно расширится.
Терро-раша будет уничтожена...

xoxlolox 15 марта 2018 | 19:07

captain_: Писю на воротник этой коалиции ,и лом в сраку ,что бы голова не качалась!)

danko_fuflo 15 марта 2018 | 19:09

captain_: а хохлотроллей добавили?

danko_fuflo 15 марта 2018 | 19:11

xoxlolox: что б шея не потела.

zemljanka 15 марта 2018 | 19:24

Мелочь...
Россию не съест никто и никогда.
Даже саранча кущевская.

vlad_kondrat 15 марта 2018 | 19:17

captain_: Вот вопрос в том что ИГИЛ даже не додумался до химической атаки в Англии, а Путин додумался и успешно провел. Я думаю что международное право должно быть применено к Путину как и это было применео к Каддафи. Путин потерял свою легитимность как президент, или как обвиняемый который пустился в бегство.

olegleon 15 марта 2018 | 19:20

captain_: ты забыл такие крупнейшие державы как Эстония, Латвия и Литва.

etofeasko 15 марта 2018 | 19:24

captain_:
А как же прибалтийские вымираты? Не взяли что ли?

olegleon 15 марта 2018 | 19:06

т.е. на Пригожина теперь две волны санкций? ему дважды запрещён въезд и у него дважды изымут имущество в США?

prade 15 марта 2018 | 19:10

olegleon: "на Пригожина теперь две волны санкций?"
Спросите у него самого. Заодно и узнаете какое у него сейчас настроение из-за двойных санкций

danko_fuflo 15 марта 2018 | 19:15

prade: он сказал хорошее и передавал тебе привет и крепкого здоровья.

captain_ 15 марта 2018 | 19:16

Пуйло - обыкновенная серая бездарность. И такими же бездарями он себя окружил. Поэтому всё, что они делают - они делают из рук вон плохо. И их всюду ловят: на моче, на кокаине, на отравлениях. И у них всегда всё будет падать, тонуть и рушиться. Аминь!

nds 15 марта 2018 | 19:26

Ну, да. Паразиты, как правило, гораздо проще устроены, чем организм, за счет которого они процветают. Достаточно изучить мир гельминтов, и многое пытливому уму откроется в политических реалиях государства Российского.

duch_nec 15 марта 2018 | 19:23

olegleon: Странный ты идиот, или просто ударник тролльного труда. Пишешь комменты не читая того о чем пишешь. Ну ты и дебил сраный.
Ты прочти, дурачок, для чего в США дают 10 пожизненных сроков?
Там наказания суммируются, а не поглощают друг.
так вот, дурачок, объясняю: если Россия Крым вернет Украине, то санкции за Крым снимут.
А вот за вмешательство в выборы санкции останутся. И наборот.
То есть снимать теперь нужно будет дважды.

abuvgrobu 15 марта 2018 | 19:12

Я до конца не понял. Сейчас уже в подпол с сухарями лезть? Или слегка погодить можно?

ostapbey 15 марта 2018 | 19:23

abuvgrobu: если привезли кокс и тебе, то жди прихода..

rolar 15 марта 2018 | 19:13

Все одно и тоже. Испугали.

srk2658lu 15 марта 2018 | 19:15

Кажется дождь начинается....

wrongway1 15 марта 2018 | 19:20

Президент России Владимир Путин в годы службы в советской разведке работал под псевдонимом Плавун - об этом он сам рассказал автору фильма о нем Андрею Кондрашову,
Ранее, в июле 2017 года, во время "детской" прямой линии, состоявшейся в образовательном центре "Сириус" в Сочи, Путин рассказывал, что во время учебы в разведшколе у него был псевдоним Платов.
Правда от Пуцина.

ostapbey 15 марта 2018 | 19:21

И эти на мельдониалю тренировались?
И рефераты с коксом?

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