Курьёзное происшествие в Якутии. На город Якутск в прямом смысле слова с неба сегодня упало золото и серебро. Более 9 тонн в общей сложности выпало из самолёта. Местные жители ищут драгоценные металлы. А Следственный комитет начал проверку.

Золотые осадки, аттракцион неслыханной щедрости, подарок с небес — как только не называют случившееся в Якутии. Местные жители такого никогда не видели. Фото взлётно-посадочной полосы в Якутске, буквально усыпанной драгоценными слитками, обошло огромное количество СМИ. Жителей охватила золотая лихорадка: на фото и видео в ряде изданий и соцсетях люди в надежде найти золото топчут снег или копают его лопатой. И хотя компания-золотодобытчик Kinross Gold уверяет, что все выпавшие из самолёта слитки найдены — в Якутске этому не верят. Люди собираются целыми компаниями, семьями, садятся в машины и едут в аэропорт, он в 20-ти километрах от города. Аэропорт оцеплен, но ходят слухи, что золото рассыпалось на большом расстоянии, сообщает Комсомольская правда. Уточняя: известий о счастливчиках, нашедших слиток, пока не поступало. Курьезный инцидент произошёл днём. У старенького самолёта Ан-12 при взлёте оторвало одну из створок грузового люка. Она упала на территорию авторынка, построек и машин там не было, всё обошлось без пострадавших и материального ущерба. Часть груза — слитки общей массой более девяти тонн – выпала. Их неправильно зафиксировали. Слитки рассыпались не только по взлётно-посадочной полосе, но и далеко за её пределами.

Стоимость золотых слитков источник агентства ТАСС оценил в 55 миллионов долларов. Самолёт авиакомпании Нимбус, направлялся от месторождения Купол на Чукотке в Красноярск. С дозаправкой в Якутске. В итоге самолёт приземлился на запасном аэродроме. Никто из членов экипажа и двоих сотрудников компании не пострадали. Самолёт перевозил слитки золота и серебра в сплаве Доре, уверяют в московском представительстве компании Kinross Gold. И призывают не верить слухам, что золотом ещё можно поживиться. Несмотря на это запросы на авиабилеты в Якутск резко выросли, отмечает Life. В интернет появилось много мемов по поводу случившегося. На одном из них – мужчина в футболке, чёрной кепке и очках, на шея которого огромная золотая цепь. На фото ироничная подпись – дворник аэропорта Якутск, летом 2018. Следственный комитет начал проверку инцидента.

Директор авиакомпании заявил, что не причастен к инциденту с выпавшим золотом.