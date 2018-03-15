17 школьников отравились успокоительным в петербургской школе

Один — в тяжелом состоянии.

Пострадавших выносили на руках. Троих незамедлительно увезли в больницу. Четвёртого ребёнка вывели под руки с врачом. Он еле шел. Двоих детей посадили в машину реанимации. «Они очень плохо ориентировались в пространстве и еле шли. Либо контузия, либо приняли что-то. Выглядит жутковато», об этом очевидцы писали в социальных сетях. По еще одному свидетельству. Одного ребенка в коричневой куртке полицейские вывели в сопровождении кого-то из школы и увезли. Таблетки, которые выпили школьники принесла одна из учениц школы № 97 Выборгского района, рассказал представитель комитета по образованию Даниил Борисов

По информации чиновников госпитализировали 17 человек. как минимум 1 в тяжелом состоянии. Детей доставили в больницу имени Филатова, рассказала НТВ представитель учреждения Варвара Мартынова. Сейчас обстоятельства произошедшего пытаются выяснить правоохранители. МВД и СК начали свои проверки.

В администрации Петербурга заявили, что настолько массовых отравлений детей в городе еще не было.