17 школьников отравились успокоительным в петербургской школе
Один — в тяжелом состоянии.
Пострадавших выносили на руках. Троих незамедлительно увезли в больницу. Четвёртого ребёнка вывели под руки с врачом. Он еле шел. Двоих детей посадили в машину реанимации. «Они очень плохо ориентировались в пространстве и еле шли. Либо контузия, либо приняли что-то. Выглядит жутковато», об этом очевидцы писали в социальных сетях. По еще одному свидетельству. Одного ребенка в коричневой куртке полицейские вывели в сопровождении кого-то из школы и увезли. Таблетки, которые выпили школьники принесла одна из учениц школы № 97 Выборгского района, рассказал представитель комитета по образованию Даниил Борисов
По информации чиновников госпитализировали 17 человек. как минимум 1 в тяжелом состоянии. Детей доставили в больницу имени Филатова, рассказала НТВ представитель учреждения Варвара Мартынова. Сейчас обстоятельства произошедшего пытаются выяснить правоохранители. МВД и СК начали свои проверки.
В администрации Петербурга заявили, что настолько массовых отравлений детей в городе еще не было.
Комментарии6
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dataan 15 марта 2018 | 18:51
Наши 17 хоть просто отравились, а 17 амеровских уже никогда не пойдут в школу.
testmeter 15 марта 2018 | 19:01
dataan: Вы уже 17 лет все отравленные ходите
abuvgrobu 15 марта 2018 | 18:59
Современный дети настолько тупы и глупы, что готовы совать в себя всё, что угодно; следовать призывам вора и негодяя, наподобие Навального, а потом, что, снова кто-то из взрослых виноват окажется ?.. Дать им пургену с марганцовкой, чтобы срали дальше, чем видят.. Может хоть капля ума появится..
naina_stavrulevna 15 марта 2018 | 19:04
abuvgrobu: "Ставлю свой ролекс против бутылки белой лошади" что училка член Единой России
harry_r 15 марта 2018 | 19:13
abuvgrobu: Современная школа такая, что туда без успокоительного - нельзя!
ruthenocene 15 марта 2018 | 19:07
Каким-таким успокоительным? Это сколько ж диазепама надо сожрать, чтобы в реанимацию попасть?