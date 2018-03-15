Сегодня в московской французской школе № 1265 должно состояться общее собрание родителей и учеников. Многие недовольны тем, что за последние полтора года уровень образования там существенно упал. Об этом «Эху» рассказала член управляющие совета школы Луиза Акиева. По словам Акиевой, родители и ученики намерены требовать отстранения действующего директора от должности.