Сегодня в московской французской школе №1265 должно состояться общее собрание родителей и учеников
Сегодня в московской французской школе № 1265 должно состояться общее собрание родителей и учеников. Многие недовольны тем, что за последние полтора года уровень образования там существенно упал. Об этом «Эху» рассказала член управляющие совета школы Луиза Акиева. По словам Акиевой, родители и ученики намерены требовать отстранения действующего директора от должности.
Комментарии6
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odobryam_s 15 марта 2018 | 18:47
Уровень упал в одной отдельно взятой школе. А в остальных - повысился за последние 18 лет до невиданных высот! То ли еще будет за следующие шесть лет беспросветных "дней сурка"....
alena01 15 марта 2018 | 18:49
Какая новость!!!
Вот уж эксклюзив так эксклюзив!!!
А ТАСС все проспал...
olegleon 15 марта 2018 | 19:00
alena01: и все мировые агентства удалось опередить Эху.
тут не "эксклюзив" надо писать, а "на правах рекламы"
duch_nec 15 марта 2018 | 18:49
А где в России уровень образования не упкал.
Стана сползает в выгребную яму, зачем ей образованные люди? Чтобы они могли в Сша уехать и жить там в довольстве и радости?
А вот хрен им.
Необразованное быдло нигде не нужно.
odobryam_s 15 марта 2018 | 18:56
duch_nec: Че, теливизер не смотриш? Нармальна фсе с абразаванием!
ugiazov 15 марта 2018 | 19:05
Как так! Да как вы можете! Он же председатель избирательной комиссии в школе!