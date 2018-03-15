Близкие, коллеги, поклонники и ученики простились с Олегом Табаковым

Церемония прошла на сцене Московского Художественного театра, народного артиста похоронили на Новодевичьем кладбище.

На сцене родного театра портрет Олега Табакова, фотографии разных лет сменяли друг друга, рассказывая о творческом пути народного артиста, режиссера и педагога. В зрительном зале много цветов, приглушенно звучала музыка и самые близкие говорили теплые слова о художественном руководителе МХТ и «Табакерки». Супруга, актриса Марина Зудина поблагодарила за прожитые вместе годы, детей и учеников, которые поддерживают в трудную минуту.

Олег Табаков умер на 83-м году жизни после продолжительной болезни. Артист играл на сцене более полувека, в фильмографии множество картин, среди них: «Семнадцать мгновений весны», «Мэри Поппинс, до свидания», «Д'Артаньян и три мушкетёра», «Двенадцать стульев» режиссера Марка Захарова. Художественный руководитель «Ленкома» называл совместную работу счастьем.

Очередь зрителей и поклонников в снежном Камергерском переулке при входе в театр. Педагог и режиссёр, один из создателей театра «Современник», для каждого Олег Табаков оставил свои эмоции и воспоминания.

Последнюю роль на сцене Олег Табаков сыграл в спектакле «Юбилей ювелира». Пьесу о неминуемом приближении смерти к 80-летию народного артиста поставил режиссер Константин Богомолов. На прощании он вспоминал о невероятном трудолюбии и широте души Олега Табакова. Художественный руководитель МХТ поддерживал учеников и помогал им проявить свой талант, сказал Богомолов.

Режиссер Кирилл Серебренников, который сейчас находится под домашним арестом, через своего адвоката просил передать слова соболезнования. Они опубликованы на сайте «Гоголь-центра»: «Нам всем очень плохо, очень больно… Для меня лично и для многих актеров, окончивших Школу-студию МХАТ, Олег Табаков был настоящим Учителем и Отцом, к кому можно обратиться за помощью, и он поможет, прийти за советом, и этот совет будет по делу. Теперь его нет. И всем нам будет очень тяжело», написал Кирилл Серебренников.

В МХТ сегодня не будет вечернего спектакля, в «Табакерке» также отменены ближайшие постановки.

Олег Табаков шел на компромиссы с любой властью, потому что хотел сохранить свой театр, сказал в нашем эфире журналист Виктор Шендерович. Без Олега Табакова несколько поколений людей были бы беднее, поэтому следует поклониться ему вслед и сказать «спасибо», сказал Шендерович.