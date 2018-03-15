Депутата Верховной Рады Надежду Савченко могут привлечь к уголовной ответственности за попытку организации госпереворота. Представление на ее арест внес в украинский парламент генпрокурор Юрий Луценко. Он утверждает, что у следствия есть неопровержимые доказательства того, что Савченко лично планировала теракт в Верховной Раде, вербовала его исполнителей и давал им указания. По словам Луценко, террористы собирались минометным огнем обрушить купол здания парламента, а затем, цитирую, «автоматами добивать тех, кто выживет».

Сама Савченко все обвинения отвергает и призывает к тотальной смене политической системы на Украине.