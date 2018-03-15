Надежду Савченко могут привлечь к уголовной ответственности за попытку организации госпереворота
Депутата Верховной Рады Надежду Савченко могут привлечь к уголовной ответственности за попытку организации госпереворота. Представление на ее арест внес в украинский парламент генпрокурор Юрий Луценко. Он утверждает, что у следствия есть неопровержимые доказательства того, что Савченко лично планировала теракт в Верховной Раде, вербовала его исполнителей и давал им указания. По словам Луценко, террористы собирались минометным огнем обрушить купол здания парламента, а затем, цитирую, «автоматами добивать тех, кто выживет».
Сама Савченко все обвинения отвергает и призывает к тотальной смене политической системы на Украине.
Комментарии11
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xoxlolox 15 марта 2018 | 18:40
Фу бля ! Лепрозорий хохлятский !
dataan 15 марта 2018 | 18:54
xoxlolox: Майора ФСБ Надежду Савченкову вычислили узурпаторы киевские. Теперь она будет играть в открытую...
nikitin43 15 марта 2018 | 18:55
xoxlolox: в расеи недавно из танков по депутатам , выжили гады и больше гадить стали расеянам
nikitin43 15 марта 2018 | 19:00
nikitin43: добавлю тех кто стрелял из танков наградили . жалко не добили гадюшник .
stakanoff 15 марта 2018 | 18:41
"Народный депутат Надежда Савченко была выведена из здания Верховной рады, так как пронесла в зал парламента три гранаты и пистолет. " (УкроСМИ) Что-то весеннее обострение нынче особо острое....
gvs 15 марта 2018 | 18:42
Савченко собиралась пронести миномет в Раду, спрятав его в своем бюстгальтере 0 размера )))
stakanoff 15 марта 2018 | 18:46
gvs: Танк, на котором приехала Надя, был припаркован с стоянке автомобилей у Рады )))
max3446 15 марта 2018 | 18:56
собирались минометным огнем обрушить купол здания парламента, а затем, цитирую, «автоматами добивать тех, кто выживет - думаю эту фразу безграмотного алкаша Луценко надолго запомнят и она станет предметом многочисленных анекдотов
nns33 15 марта 2018 | 19:05
Луценко---сказочник! Савченко говорила то,что думает о власти. Кому ж такое понравится? Кресло под их задами не должно закачаться.
ugiazov 15 марта 2018 | 19:12
Савченко лучше бы не рысачила, а примкнула к партии, соответствующей её взглядам.
harry_r 15 марта 2018 | 19:22
== террористы собирались минометным огнем обрушить купол здания парламента, а затем, цитирую, «автоматами добивать тех, кто выживет».
Какие глупые террористы. Куда проще распалить газ, как на Дубровке. И купол остантся цел.