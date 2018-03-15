Россияне стали меньше сомневаться в пользе присоединения Крыма
Как утверждают в Левада Центре, число граждан России, которые так думают, вернулось к максимуму в 70%. Он был зафиксирован в марте 2015 года. Лишь 15% респондентов полагает, что присоединение Крыма принесло больше вреда.
В то же время доля тех, кто уверены в нарушении Россией международных обязательств, выросла с 10% в 2014 году до 14%. Об этом пишет газета «Ведомости».
Комментарии18
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nitsahon 15 марта 2018 | 18:39
наверно,люди очередной раз ничего не поняли.. или поняли, что речь идет о пользе их лично... а не о пользе для страны...
ну - понятное дело - и пропагандстская машина основательно поработала на промывание мозгов...
danko_fuflo 15 марта 2018 | 18:53
nitsahon: я тоже стал меньше сомневаться.
pro_hanov 15 марта 2018 | 18:40
А в чём практическая польза для населения России? Кроме патриотических визгов может кто-нибудь объяснить?
pavelmistery 15 марта 2018 | 19:04
pro_hanov: Вы не понимаете, аннексия Крыма должны была усилить наши дружеские отношения с Украиной и повысить рейтинг в мире, но украинцы почему-то обиделись, а мир отреагировал неадекватно! Поди пойми этот странный мир...
Зато у нашего великого президента рейтинг точно повысился!
polsan 15 марта 2018 | 18:42
Есть статистика и опросы, а есть и Левада - любой каприз за деньги налогоплательщика! )
Репутацию легко потерять, приобрести снова -невозможно!
pravdatut 15 марта 2018 | 18:44
Кремль охватил Крым таким же методом, каким это делала Московия многие века в отношении других территорий и народов.
lawyer12 15 марта 2018 | 18:47
Опрос по традиции проводился в гд и ап.
sergei03 15 марта 2018 | 18:51
Как утверждают в Левада Центре, число граждан России, которые так думают, вернулось к максимуму в 70%.
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А говорили православных 83%. Врали.
nifont 15 марта 2018 | 18:52
Всегда хорошо,когда возвращаешь свое
pravdatut 15 марта 2018 | 18:52
К 18 марта подкорректировали.
gaut 15 марта 2018 | 18:58
"Россияне стали меньше сомневаться в пользе присоединения Крыма". Теперь они намазывают его на хлеб вместо масла. Используют, как освежитель воздуха, подпорку под дверь. Крым, как выяснили россияне, может быть чрезвычайно полезной вещью. Даже круче, чем полиэтиленовый пакет во времена совка и его всегда можно к чему нибудь приспособить.
katvit 15 марта 2018 | 18:58
Так а вчем, собственно, польза-то? Кто-нибудь может внятно объяснить?
waldy 15 марта 2018 | 19:24
katvit:
В настоящий момент с каждого россиянина (включая младенцев) уже содрали (на Крым и мост) по 40$.
И это только начало слива российского бюджета в крымскую финансовую дыру. Своеобразное прявление извращённого великодержавного альтруизма. А для "крымнашевцев" свобода восторгаться своей дуростью и раскошеливаться за это удовольствие.
rolar 15 марта 2018 | 19:00
Люди то понимают, что от Крыма пользы больше чем от либерастов.
ugiazov 15 марта 2018 | 19:09
Больше сомневаться, меньше сомневаться. Знать надо, а не телевизору верить.
vlad_kondrat 15 марта 2018 | 19:12
Последствия окупации Крыма скорее всего будут долгосрочными. Вопрос о Крыме во первых еще не ставился в ООН и не продвигался Украиной по многим причинам.
Санкции только будут усилятся, или сдерживать экономическое сотрудничество России по минимуму. Что как раз нужно Путину. За период почти 20 лет, братушки Путина получили большие право распоряжатся большими капиталлами страны но так и не научились управлять. Они в начале 2000х вывели то что могли на Запад и после Крыма пришлось возвращатся в страну и находить способы содержать себя в Российской реальности. Так как ума у них не было, то решали вопросы через распил госконтрактов, нового налогооблажения и так далее, практически убивая экономику страны.
То что России остно необходимо было, переориентация экономики на производство товаров и услуги и снижение зависимости от углоеводов - не состоится еще лет 100. Трагедия в том что народ не привык думать в плане десятилетий и экономических циклов. А если считать что у Путина где то 50% его избирателей, которые вообще не способны отличить правую руку от левой - то и влачить свое существование можно как и при царе Горохе.
pravdoiskatel 15 марта 2018 | 19:12
Ну и какая польза наступила для россиян от ворованного Крыма? Им стало легче туда ездить? Там стало комфортнее отдыхать? Они вообще стали лучше жить? У них упали цены на всё? Улучшилась жизнь в условном Урюпинске? Коммуналка, медиц. обслуживание, дороги? Что они выиграли от того, что на карте перекрасили Крым в свой триколор? При том, что кроме них и нескольких путинских вассалов никто в мире этого не сделал и не собирается. Плюс санкций и позора огребли от передовых стран мира на три поколения вперед.
annacrimea 15 марта 2018 | 19:23
А когда фюрер примет яд, эти 70% последуют за ним?