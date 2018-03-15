Россияне стали меньше сомневаться в пользе присоединения Крыма

Как утверждают в Левада Центре, число граждан России, которые так думают, вернулось к максимуму в 70%. Он был зафиксирован в марте 2015 года. Лишь 15% респондентов полагает, что присоединение Крыма принесло больше вреда.

В то же время доля тех, кто уверены в нарушении Россией международных обязательств, выросла с 10% в 2014 году до 14%. Об этом пишет газета «Ведомости».