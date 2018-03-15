В Кремле и «Роснефти» опровергли сообщения о том, что Игорь Сечин строит несколько резиденций для Владимира Путина

Об этом накануне рассказали авторы расследования, посвященного главе нефтяной компании.

«Это полный вымысел, говоря по-русски, полная неправда» — так прокомментировал фильм «Центра управления расследованиями» Михаила Ходорковского пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. В интервью ТАСС он утверждает, что никаких новых резиденций для Владимира Путина не строится, а кроме того, это не может происходить за счет компаний. В «Роснефти» также отрицают, что ее глава Игорь Сечин возводит для Путина резиденции общей стоимостью около 30 млрд рублей. При этом официальный представитель нефтяной компании Михаил Леонтьев назвал расследование пародией, основанной на ненадежных источниках.

Напомним, в фильме рассказывается об охотничьих хозяйствах и курортах, которые либо принадлежат «Роснефти» через другие фирмы, либо контролируются соратниками Сечина. Как утверждают авторы расследования, на одном из горнолыжных курортов – «Лунной поляне» – нефтяная компания построила целый комплекс для Владимира Путина. При том, что эта земля в Кавказском заповеднике была предназначена для строительства научного центра.

Кроме того, в фильме говорится и о другом подобном месте отдыха российского президента на берегу Енисея в Красноярском крае. По документам это спортивно-оздоровительный комплекс, но охрана отгоняет тех, кто случайно забрел на его территорию, утверждают журналисты. По их словам, Сечин также незаконно занял тысячи гектаров в Тульской области для своего охотничьего хозяйства.

Как отмечает «Центр управления расследованиями» Ходорковского, информация о Сечине собиралась в течение года. В ходе съемок авторов задерживали полиция, следователи и ФСБ.