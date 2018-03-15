В Кремле и «Роснефти» опровергли сообщения о том, что Игорь Сечин строит несколько резиденций для Владимира Путина
Об этом накануне рассказали авторы расследования, посвященного главе нефтяной компании.
«Это полный вымысел, говоря по-русски, полная неправда» — так прокомментировал фильм «Центра управления расследованиями» Михаила Ходорковского пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. В интервью ТАСС он утверждает, что никаких новых резиденций для Владимира Путина не строится, а кроме того, это не может происходить за счет компаний. В «Роснефти» также отрицают, что ее глава Игорь Сечин возводит для Путина резиденции общей стоимостью около 30 млрд рублей. При этом официальный представитель нефтяной компании Михаил Леонтьев назвал расследование пародией, основанной на ненадежных источниках.
Напомним, в фильме рассказывается об охотничьих хозяйствах и курортах, которые либо принадлежат «Роснефти» через другие фирмы, либо контролируются соратниками Сечина. Как утверждают авторы расследования, на одном из горнолыжных курортов – «Лунной поляне» – нефтяная компания построила целый комплекс для Владимира Путина. При том, что эта земля в Кавказском заповеднике была предназначена для строительства научного центра.
Кроме того, в фильме говорится и о другом подобном месте отдыха российского президента на берегу Енисея в Красноярском крае. По документам это спортивно-оздоровительный комплекс, но охрана отгоняет тех, кто случайно забрел на его территорию, утверждают журналисты. По их словам, Сечин также незаконно занял тысячи гектаров в Тульской области для своего охотничьего хозяйства.
Как отмечает «Центр управления расследованиями» Ходорковского, информация о Сечине собиралась в течение года. В ходе съемок авторов задерживали полиция, следователи и ФСБ.
Комментарии6
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gregor 15 марта 2018 | 18:41
В Кремле опровергают сообщения о том, что Роснефть якобы строит для Путина новую резиденцию.
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И они правы ,потому ,как не строят ,а уже построили .
eternity88 15 марта 2018 | 19:10
gregor: Да, а вот в 90-е жизнь действующего президента Владимира Путина была полна тревог; об этом он сам рассказал во второй части документального фильма Андрея Кондрашова «Путин», которая была опубликована в Сети 15 марта.
Дело доходило до того, что будущему главе государства, когда он работал в администрации Петербурга, приходилось спать с ружьем. «Я у себя на даче ложился с помповым ружьем спать, это правда. Но времена были такие. Береженого Бог бережет», – рассказал он.
Позднее, когда первый мэр города Анатолий Собчак проиграл выборы, Путин, по его словам, попал в настолько бедственную ситуацию, что даже собирался работать таксистом.
«Я даже думал, что делать, может, в такси подрабатывать? Я не шучу, куда деваться. Двое детей маленьких. Поэтому, когда предложили переехать в Москву и заняться юридическими делами в управлении делами президента, я согласился и приехал», – вспоминает Владимир Путин."
...
PS. Ну что ж Володенька такую лажу-то, только для дремучего быдла годную, порет? Зачем? Быдло и так от него в восторге. А для считающих себя образованными "патриотов" ужель нельзя что-нибудь более правдоподобное слепить, чтоб не вспоминали про его "подвиги" в должности председателя комитета внешних связей мэрии Санкт-Петербурга? Да хрен бы его кто "в лихие 90-е" за так, без баблишка (в общем размере примерно 100 млн долларов США, на чем угодил под депутатское расследования Ленсовета - "досье Салье") позвал в Москву "заняться юридическими делами в управлении делами президента" - там ведь, как его холуи сегодня не перестают трещать, без взятки не то что на такую сытную и непыльную работу устроиться, а и просто в вельможный кабинет на разговор попасть невозможно было.
Ну липа липовой должна быть, а не дубовой все-таки.
volkov_25 15 марта 2018 | 18:48
В кремле подобрались очень честные люди. Если они опровергают- значит это правда.
eternity88 15 марта 2018 | 18:54
volkov_25: да уж, честный человек завсегда опровергает громко и убедительно: "Даааааааа нууууууу, хуууууу .... няааааа!"
perevozchik62 15 марта 2018 | 18:59
Наглая ложь !
Сечин мастерка то в руках не держал за свою жизнь, как он мог что-то построить ?
wuwer 15 марта 2018 | 19:07
Сам Сечин нет...нанял гастеров, чтобы потом кинуть их.