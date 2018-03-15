Москва готовит высылку британских дипломатов в ответ на аналогичные действия Лондона. Российский след – единственная правдоподобная версия отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, продолжают утверждать на Западе. Об этом говорится в совместном заявлении лидеров четырех стран: Великобритании. США, Франции и Германии. Они требуют от Москвы раскрыть программу разработки вещества под названием «Новичок».

Как считают в западных странах, Россия либо продолжает его применять, либо потеряла над ним контроль. Великобритания и сама может быть причастна к попытке отравления Скрипаля. Об этом заявил на заседании Совбеза ООН представитель России Василий Небензя.

Глава МИДа Великобритании Борис Джонсон сказал, что Лондон не намерен предоставлять России образцы вещества, которым был отравлен Скрипаль и его дочь.

В деле Сергея Скрипаля очевидны признаки провокации, — говорит пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Москва готовит высылку британских дипломатов, когда это произойдет, пока неизвестно. По словам главы МИДа Сергея Лаврова, произойдет это скоро. В Кремле подчеркивают, что окончательное решение будет принимать Владимир Путин. Накануне Лондон объявил о высылке 23 российских дипломатов.