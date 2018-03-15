Москва готовит высылку британских дипломатов в ответ на аналогичные действия Лондона
Как считают в западных странах, Россия либо продолжает его применять, либо потеряла над ним контроль. Великобритания и сама может быть причастна к попытке отравления Скрипаля. Об этом заявил на заседании Совбеза ООН представитель России Василий Небензя.
Глава МИДа Великобритании Борис Джонсон сказал, что Лондон не намерен предоставлять России образцы вещества, которым был отравлен Скрипаль и его дочь.
В деле Сергея Скрипаля очевидны признаки провокации, — говорит пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Москва готовит высылку британских дипломатов, когда это произойдет, пока неизвестно. По словам главы МИДа Сергея Лаврова, произойдет это скоро. В Кремле подчеркивают, что окончательное решение будет принимать Владимир Путин. Накануне Лондон объявил о высылке 23 российских дипломатов.
Комментарии20
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plank1957 15 марта 2018 | 18:36
Вопрос: а что это даст РФ и Путину?
sergeev67 15 марта 2018 | 19:23
plank1957: Вопрос: а что это даст РФ и Путину?
Ощущение собственной крутизны.
Поверьте, для него это много значит.
leomosk16 15 марта 2018 | 18:37
////Глава МИДа Великобритании Борис Джонсон сказал, что Лондон не намерен предоставлять России образцы вещества, которым был отравлен Скрипаль и его дочь...///
Вот и доказательство подлейшей и наглейшей провокации британских и американских спецслужб, когда (как и Литвиненко) утилизируют своего штатного, полностью использованного сотрудника, возлагая вину на Россию.
А для либероидного тупого быдла голословных обвинений России вполне достаточно.
Быдло же... И мычать будет как зомбировано... Или за деньги...
duch_nec 15 марта 2018 | 18:43
leomosk16: Англия не будет предоставлять России никаких образцов, чтобы не давать возможности фальсификаций.
Но передадут в в Организацию по запрету химического оружия.
А там изучат и сравнят с имеющимися образцами, которые на узбекском испытательном полигоне получили. В 1991 г еще при СССР там Новичок испытывали. После чего он в производство пошел.
Вот так тварь без мозга, врешь ты нагло, но глупо.
olegleon 15 марта 2018 | 18:52
duch_nec: а почему в будущем времени? почему "передадут", а не "передали"? прошло уже 10 дней. может не на чем отвезти образцы было?
а может боялись вопросов от ОЗХО "откуда у вас контрольный образец для сравнения и определения ОВ был, если его даже у нас нет?"
duch_nec 15 марта 2018 | 19:03
olegleon: А тебя не спросили, придурка.
там микрограммы остались их еще собрать нужно было.
Ага, вы идиоты представляете дело так, что там канистра использовалась. Ну и диоты вы образцовые.
А вот теперь для тебя и подобных шмакодявок сюрьприз.
в 1999 году группа американских военных экспертов посещала полигон Устюрт в Узбекистане, где в советское время, по словам Мирзаянова, испытывался "Новичок". Узбекские власти активно сотрудничали с американцами, допустив их во все лаборатории научного комплекса на полигоне.
Все давно уже куплено и продано. И в любой момент ГРУ будет раком поставлено.
pravdoiskatel 15 марта 2018 | 19:16
duch_nec: А лизателям путинских сапог соврать - что два пальца обоссать.
duch_nec 15 марта 2018 | 18:43
leomosk16: Англия не будет предоставлять России никаких образцов, чтобы не давать возможности фальсификаций.
Но передадут в в Организацию по запрету химического оружия.
А там изучат и сравнят с имеющимися образцами, которые на узбекском испытательном полигоне получили. В 1991 г еще при СССР там Новичок испытывали. После чего он в производство пошел.
Вот так тварь без мозга, врешь ты нагло, но глупо.
riots 15 марта 2018 | 18:38
Жестко и непредсказуемо. )
Как и обещали.
olegleon 15 марта 2018 | 18:38
"Они требуют от Москвы раскрыть программу разработки вещества под названием «Новичок». "
видать у британцев большие проблемы и потому они уже 10 дней ОЗХО не предоставляли данные по расследованию. а теперь хотят дождаться получения российской информации, чтобы уже по неё и свои данные сделать
duch_nec 15 марта 2018 | 18:46
olegleon: тут ваша беда, деби, знаешь в чем? В том, что все уже давно куплено.
в 1999 году группа американских военных экспертов посещала полигон Устюрт в Узбекистане, где в советское время, по словам Мирзаянова, испытывался "Новичок". Узбекские власти активно сотрудничали с американцами, допустив их во все лаборатории научного комплекса на полигоне.
И усе, глотай сперму у начальника и не подавись.
sasass 15 марта 2018 | 18:39
Может быть , какая -то башня Кремля это сделала независимо от кремлевских стен в целом , чтобы напакостить главной башне Кремля...))
duch_nec 15 марта 2018 | 18:40
Англия не будет предоставлять России никаких образцов, чтобы не давать возможности фальсификаций.
Но передадут в в Организацию по запрету химического оружия.
А там изучат и сравнят с имеющимися образцами, которые на узбекском испытательном полигоне получили. В 1991 г еще при СССР там Новичок испытывали. После чего он в производство пошел.
alalrom 15 марта 2018 | 18:46
Пора бы запретить и хождение английского языка в России.
Чем плох церковно славянский?
Почти никто его не знает? Ну что? Думать тоже немногие умеют
pravdoiskatel 15 марта 2018 | 19:20
alalrom: Да и вообще всей латиницы... Скоро будет указ об импортозамещении автомобилей, компьютеров, интернета, Боингов и пр. пиндосской и англосаксонской дряни. Вот тогда заживем! Как в прошлом веке! Ведь многие же ностальгируют по временам СССР, Сталина...
dzhuzeppe 15 марта 2018 | 18:54
Надо радоваться что меньше дармоедов будет сидеть за границей за наш счет.
Зачем нам эти сотни дипломатов за границей? Какие такие великие дипломатические победы они одерживают? За что эти 23 дипломата получают зарплату и наверняка немаленькую, плюс живут полностью за гос. счет - не снимают же они себе сами жилье в Лондоне?
Если эти дипломаты теперь будут жить в Москве, по крайней мере для них из бюджета не придется в Лондоне жилье снимать - это немалая экономия.
Достаточно одного посла, ну два заместителя, и хватит. Нет, у нас целая армия "дипломатов" в каждой стране которые никто не знает чем занимаются но все зарплату из бюджета получают.
Так что ответная высылка эта глупость. Иностранные дипломаты живущие в Москве, приносят пользу рос. бюджету и экономике - они покупают товары и продукты в магазинах для иностранцев, где все втридорога. Если хотели бы наказать британцев, надо чтобы они еще больше прислали сюда своих дипломатов.
udavimliberala 15 марта 2018 | 18:59
Путину на выслать не 23 а 32 мелкобританцев - чтоб жизнь малиной бабушке терезе не казалась
shotabich Дмитрий Зотиков 15 марта 2018 | 19:04
Англия выслала 23 российских дипломатов из Лондона в Москву. В качестве ответной меры Россия выслала их из Москвы в Воронеж. Англия отменила визит Министра ИД Лаврова. Дипломаты были сосланы на Урал. Англия сообщила, что ни одна официальная делегация не приедет на ЧМ-18. Дипломаты оказались в Томске. Англия ввела санкции против российских олигархов. Дипломаты достигли Владивостока. Королева Англии заявила, что больше не будет пить чай в присутствии русских. В МИДе задумались: "Что теперь, в Тихом океане их что-ли топить"?
margosher 15 марта 2018 | 19:10
Симметричный ответ, но не адекватный. :)
ugiazov 15 марта 2018 | 19:17
Англичане поедут домой. Они сильно расстроены?