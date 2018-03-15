Минфин США расширил санкции в отношении России. Под ограничительные меры попали ФСБ, несколько сотрудников ГРУ и бизнесмен Евгений Пригожин.

Новые санкции со стороны Минфина США в отношении российских граждан и организации вряд ли сильно повлияют на сложившиеся взаимоотношения между странами. Такое мнение «Эху» высказал политолог Михаил Виноградов. Он добавил, что в последние месяцы взаимный интерес к контактам спецслужб снижался.

Евгений Пригожин не является близким другом Владимира Путина. Об этом сам президент России сказал ранее в интервью американскому телеканалу NBC. Путин также добавил, что у Пригожина могут быть самые различные интересы, но власти никак не поддерживают, не мешают и не способствуют ему.