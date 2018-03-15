Минфин США расширил санкции в отношении России
Минфин США расширил санкции в отношении России. Под ограничительные меры попали ФСБ, несколько сотрудников ГРУ и бизнесмен Евгений Пригожин.
Новые санкции со стороны Минфина США в отношении российских граждан и организации вряд ли сильно повлияют на сложившиеся взаимоотношения между странами. Такое мнение «Эху» высказал политолог Михаил Виноградов. Он добавил, что в последние месяцы взаимный интерес к контактам спецслужб снижался.
Евгений Пригожин не является близким другом Владимира Путина. Об этом сам президент России сказал ранее в интервью американскому телеканалу NBC. Путин также добавил, что у Пригожина могут быть самые различные интересы, но власти никак не поддерживают, не мешают и не способствуют ему.
Комментарии15
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pit_heap 15 марта 2018 | 18:31
Идиотическая эскалация и до сих пор нет доказательств,Лондон может идентифицировать шпионов, но не может найти всех незаконных иммигрантов.))
budweiser23 15 марта 2018 | 18:38
pit_heap: pit_heap: pit_heap: вы постарайтесь сосредоточиться и прочесть текст,о Лондоне там нет речи... или у вас фальстарт?
olegleon 15 марта 2018 | 18:54
budweiser23: а нелегалов из США высылали всех и конфисковано всё имущество наркомафии?
duch_nec 15 марта 2018 | 19:12
olegleon: санкции пока очень нежные, пока только слегка за яйца берут и поигрывают ими.
Но скоро отрывать начнут и вырывать члены с корнем.
С нелегалами сложности, их тяжело выслать, левые либералы горой за них. Тормозят Трампак.
Относительно кремлинов разногласий нет и не будет.
90% за то, чтобы выкинуть их из США.
olegleon 15 марта 2018 | 19:17
duch_nec: чудилка, я это уже 4 года слышу, что "но вот скоро эти санкции начнут действовать". 4 года, Карл!
и пока эти санкции привели к тому, что золото-валютные запасы России на максимуме за несколько лет.
01.01.2015 – 385,460
01.01.2018 – 432,742
"9 марта выросли на $2,9 миллиарда и к концу прошлой пятницы оценивались в $455,2 миллиарда"
saboteur 15 марта 2018 | 18:46
pit_heap: где вы нашли какую-то "эскалацию"? Поменьше пафосных слов. Ну обменялись дипломатами... Подумаешь!
duch_nec 15 марта 2018 | 18:34
Как сказал Владимир Владимирович про Писькова? Пургу несет!
Тем же самым и он сам занимается.
Пригожин у него на беспривязное содержание перешел.
Я не понимаю зачем он так явно врет.
Просто куражится?
Мол, я вру, вы знаете, что я вру, а возразить не можете.
забавник, однако.
solomonster 15 марта 2018 | 18:50
duch_nec: Не спорьте: коль "Об этом сам президент России сказал", -- так это уж точно -- абсолютная истина!
Вся история его изречений -- неопровержимое доказательство тому.
alena01 15 марта 2018 | 18:36
Нууу... Раз Вова сказал...
Он ведь никогда не врет...
cereo 15 марта 2018 | 18:40
ОТ ВСЕЙ НАШЕЙ ДЕРЕВНЕЙ СПАСИБО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! не подведите далее!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
gaut 15 марта 2018 | 18:41
Война объявлена. И показательно, что эту войну, объявила Великобритания, имеющая статус независимого мирового арбитра. Такое-же значение имела знаменитая Фултонская речь Черчилля, положившая начала противостояния Запада с тоталитарным режимом СССР. Не надо ожидать, что "железный занавес" вырастет за один день, как и не надо ожидать показательных действий. На полях сражений действия противника всегда носят скрытый характер. Подчиняющийся логике военной тактики и стратегии. Маленький, злобный человечек добился звездного часа своей славы, славы злодея. На него, наконец-то обратили внимания важные люди. Ну, а расплачиваться за его детские комплексы, как и всегда, будет народ. И поделом нам...
saboteur 15 марта 2018 | 18:48
gaut: бред. Трусливый Запад ссытся Путина, поэтому и санкции такие беззубые. НИКОГДА Запад не пойдёт на арест и заморозку счетов дружков Путина, они живут за счёт этого бабла.
Так что не надейтесь, козлами отпущения как всегда будем мы и никто больше. Но это и правильно, ибо с холопами по-другому никак.
olegleon 15 марта 2018 | 18:57
gaut: Британия давно потеряла этот статус. когда вместе с Францией и Израилем начала агрессию против Египта, т.е. ещё с 1956года. тогда "по шее" Британии пришлось давать не только СССР, но и США вынуждены были присоединиться.
saboteur 15 марта 2018 | 18:44
Опять популистские санкции вместо ареста счетов дружков-бандюганов.
Кто-нибудь ещё верит, что Запад реально пытается навредить режиму Путина? Подумайте, зачем им это, если режим и так все ресурсы и доходы вывозит на Запад?
fikus74 15 марта 2018 | 19:00
ну как же путин не поддерживает пригожина - а оружие и амуниция , кто апрувит покупку всего этого.