Президентские выборы в России будут величайшими в истории, считает глава ЦИКа Элла Памфилова

По ее словам, достойное проведение голосования повышает шансы России жить по своим правилам.

Между тем движению в защиту прав избирателей «Голос» отказали в предоставлении помещения для колл-центра в день выборов 18-марта. Как рассказал Эху представитель движения Евгений Бузин, это явно было сделано под давлением правоохранительных органов. Элла Памфилова пообещала помочь движению Голос с арендой помещения для колл-центра. Она сказала, что Центризбирком заинтересован в том, чтобы среди наблюдателей была конкуренция.

В день выборов членам «Единой России» поручено выкладывать селфи и фотографии голосующих женихов и невест, а также людей в национальных костюмах. Все это, по версии властей, должно повысить явку.

Флешмоб под названием «участОК» должны провести региональные отделения «Единой России» — такое задание им спустили «сверху» федеральные коллеги – пишет «Дождь». В рамках акции все партийцы должны выложить фотографии с избирательных участков, и даже приведены конкретные примеры. Среди них «красивые молодые девушки», «влюбленные» в свадебных нарядах, «реконструкторы» — то есть люди переодетые в полководцев прошлых лет, а также полицейские, пожарные, медики и уважаемые в регионе общественные деятели. По данным «Дождя» поручение исходит непосредственно от администрации президента. О похожей инициативе властей ранее писал РБК – это так называемый конкурс «Фото на выборах», который призван привлечь на участки избирателей от 18 до 40 лет.

Помимо достаточно безобидных попыток обратить внимание электората на выборы, в ход пущена и «тяжелая артиллерия» — принудительная мобилизация студентов, бюджетников и сотрудников госкорпораций. Как утверждает «МБХ медиа», в этом направлении работают как профильные министерства, так и аппарат «Единой России». Называется и имя человека, курирующего проект — это зампред думского комитета по экономической политике и предпринимательству Денис Кравченко. Как удалось узнать Центру «Досье» Михаила Ходорковского, в рамках программы разработана целая система, направленная на то, чтобы обеспечить стопроцентную явку работников госкомпаний: в каждом учреждении назначены «ответственные», за каждым округом закреплены «смотрящие». «МБХ медиа» приводит пример специальных инструкций по мобилизации и надзору в день выборов, а также презентаций, разъясняющие людям необходимость участия в голосовании – там говорится и о стране, встающей с колен, и о кознях, которые строит Запад, и о «России в осаде».

Помимо централизованных мер, повысить явку во многих регионах самостоятельно пытаются местные власти. В ход помимо конкурсов и распродаж дешевых продуктов также идут бесплатные медицинские осмотры, скидки на абонемент в бассейн и многое другое.

На прошлой неделе пресс-секретарь президента Дмитрий Песков утверждал, что Кремль не принуждает проводить работы по поднятию явки на выборах.

Издание The Insider отказалось освещать выборы президента России, которые пройдут в стране 18 марта. Как рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» главный редактор издания Роман Доброхотов, в The Insider считают, что выборы с заранее предрешенным исходом не являются общественно значимым событием. «Если бы 18 марта были выборы президента РФ, конечно же, мы бы их освещали, но, к сожалению, 18 марта выборов президента не будет – будет некий ритуал по подтверждению легитимности Владимира Владимировича Путина, куда не допущены оппозиционные кандидаты «, — сказал он. По словам Доброхотова, в редакции не считают оправданным уделять внимание выборам в ущерб более актуальным темам.

«Если все мы знаем, что 18 марта ничего не изменится, тогда с какой стати мы должны акцентировать на этом внимание и отвлекаться от действительно серьезных актуальных тем, таких как коррупция, социальные проблемы, невыплаты зарплат во многих регионах, заказные убийства, которые происходят по заказу российских спецслужб в разных странах», — пояснил главный редактор The Insider. Доброхотов также отметил, что такую позицию поддерживает еще ряд изданий.

СМИ, которые отказываются освещать выборы, «фактически потворствуют консервации проблем». Так считает председатель Союза журналистов Москвы Павел Гусев. Он заключил, что «позиция неосвещения выборов характеризуется как «ни себе, ни людям».