В Кремле опровергают сообщения о том, что Роснефть якобы строит для Владимира Путина новую резиденцию
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью ТАСС назвал это полным вымыслом. Песков также назвал неправдой наличие банковских счетов у дочерей Путина Марии и Катерины в Латвии. Ранее о всех этих фактах сообщил в своем фильме о Игоре Сечине Центр управления расследованиями Михаила Ходорковского.
Комментарии4
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mystifying 15 марта 2018 | 17:36
пуржит пурга...
danko1 15 марта 2018 | 17:38
mystifying: Только в Крыму строят 2 новых резиденции, не считая полной реконструкции Фороса.
По числу резиденций наш гопник обогнал всех праителей Европы вместе взятых.
Вот что значит, когда из грязи в князи, а грязью и остался.
equus 15 марта 2018 | 17:37
Правильно. Он ещё в старых не во всех побывал...
;-))
zolingen 15 марта 2018 | 17:38
наверняка с бомбоубежищем.