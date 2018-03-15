В Кремле опровергают сообщения о том, что Роснефть якобы строит для Владимира Путина новую резиденцию

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью ТАСС назвал это полным вымыслом. Песков также назвал неправдой наличие банковских счетов у дочерей Путина Марии и Катерины в Латвии. Ранее о всех этих фактах сообщил в своем фильме о Игоре Сечине Центр управления расследованиями Михаила Ходорковского.