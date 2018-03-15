Стоимость золотых слитков, выпавших из самолета Ан-12 в аэропорту Якутска, составляет 55 миллионов долларов
Стоимость золотых слитков, выпавших из самолета Ан-12 в аэропорту Якутска, составляет 55 миллионов долларов. Всего на борту самолета авиакомпании «Нимбус» находилось свыше 9 тонн драгметалла. Как передает ТАСС, все 172 слитка сейчас собраны. Причины инцидента выясняются. Ранее сообщалось, что слитки выпали из грузового отсека самолета из-за неисправности люка.
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uxo41 15 марта 2018 | 17:38
вот и кокаин в аргентине стоил $55 лимонов ...