Трое семиклассников питерской школы, отравившихся нейролептиками, помещены в реанимацию
Трое семиклассников питерской школы, отравившихся нейролептиками, помещены в реанимацию. Всего в детскую городскую клиническую больницу поступили 15 детей. Ранее сообщалось, что одноклассница Принесла в школу неизвестные таблетки и предложила их другим детям. Следственные органы проводят дознание.
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anemon 15 марта 2018 | 17:37
Родителям не до детей. Деньги на выживание зарабатывать надо!