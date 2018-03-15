Трое семиклассников питерской школы, отравившихся нейролептиками, помещены в реанимацию. Всего в детскую городскую клиническую больницу поступили 15 детей. Ранее сообщалось, что одноклассница Принесла в школу неизвестные таблетки и предложила их другим детям. Следственные органы проводят дознание.