Минфин США расширил санкционный список в отношении России на 14 частных лиц и одну организацию
Минфин США расширил санкционный список в отношении России на 14 частных лиц и одну организацию. Среди них – Евгений Пригожин и подконтрольное ему агентство интернет-исследований, которое обвиняли во вмешательстве в американские выборы.
Ограничительные меры также распространяются против ФСБ и ряда сотрудников ГРУ.
Комментарии4
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rsilk 15 марта 2018 | 17:36
Троли, а где Вы теперь столоваться будете?))
popov_m 15 марта 2018 | 17:37
Это не мы идем против течения реки, это течение идет против нас!!!
testmeter 15 марта 2018 | 17:37
Поздравляем пригожинцев! Сегодняшний день будет теперь называться "Днём повара"
aleksandr39 15 марта 2018 | 17:38
УРА !!!! России опять будет еще лучше , " великий вождь " опять всех переиграл .