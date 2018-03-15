Минфин США расширил санкционный список в отношении России на 14 частных лиц и одну организацию. Среди них – Евгений Пригожин и подконтрольное ему агентство интернет-исследований, которое обвиняли во вмешательстве в американские выборы.

Ограничительные меры также распространяются против ФСБ и ряда сотрудников ГРУ.