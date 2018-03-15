Сборная России снова опустилась в рейтинге международной федерации футбола

Наша команда занимает 63 место.

Россияне не выходили на поле с ноября прошлого года, когда провели два достойных матча с грандами мирового футбола – Испанией и Аргентиной. Не играя набирать очки невозможно, отсюда и движение вниз. Сборную обошли такие уважаемые в футбольном мире страны, как Словения и Кабо-Верде. Впрочем, ниже нашей команды располагаются и весьма сильные коллективы, например, Кот д Ивуар и, кстати Саудовская Авария, с которой нам предстоит играть стартовый матч чемпионата мира. Первое место сохранила сборная Германии. На втором бразильцы, третье у команды Португалии. Вообще первые 23 сборные остались на своих позициях, за исключением Польши, которая поднялась на одну строчку вверх и теперь делит 6 место с Испанией.

В следующей редакции рейтинга изменения непременно последуют. В ближайшем будущем будут сыграны товарищеские матчи. Сборная России 23 и 27 марта встретится с командами Бразилии и Франции.