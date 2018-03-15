Сборная России снова опустилась в рейтинге международной федерации футбола
Наша команда занимает 63 место.
Россияне не выходили на поле с ноября прошлого года, когда провели два достойных матча с грандами мирового футбола – Испанией и Аргентиной. Не играя набирать очки невозможно, отсюда и движение вниз. Сборную обошли такие уважаемые в футбольном мире страны, как Словения и Кабо-Верде. Впрочем, ниже нашей команды располагаются и весьма сильные коллективы, например, Кот д Ивуар и, кстати Саудовская Авария, с которой нам предстоит играть стартовый матч чемпионата мира. Первое место сохранила сборная Германии. На втором бразильцы, третье у команды Португалии. Вообще первые 23 сборные остались на своих позициях, за исключением Польши, которая поднялась на одну строчку вверх и теперь делит 6 место с Испанией.
В следующей редакции рейтинга изменения непременно последуют. В ближайшем будущем будут сыграны товарищеские матчи. Сборная России 23 и 27 марта встретится с командами Бразилии и Франции.
Комментарии6
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nikitin43 15 марта 2018 | 17:11
похоже и в россии поняли что ЧМ 18 байкотируют и отменят , разве с монголами на верблюдах.
evgolius7 15 марта 2018 | 17:15
Хорошо что 63 место....
А ведь могли 64 место занять!!!
Но враги кругом...одни враги....ничего...мы им покажем!
К ЧМ мы станем наконец 60 тыми!
И вообще ЧМ среди колхозов в России будет наш ответ всем недоброжелателям
el_borz 15 марта 2018 | 17:19
Не опустилась, а опустили.
gregor 15 марта 2018 | 17:14
Опущенная со всех сторон .
dobrodeyatel 15 марта 2018 | 17:23
если б не рассия, то 63 месте могли быть солдаты нато ))
mixanazarov 15 марта 2018 | 17:25
А кто видел , что бы во дворе дети играли в футбол ? 63 место - хорошее место . Призовое в шестом десятке.