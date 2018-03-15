Издание The Insider не будет освещать выборы президента
«Если бы 18 марта были выборы президента РФ, конечно же, мы бы их освещали, но, к сожалению, 18 марта выборов президента не будет – будет некий ритуал по подтверждению легитимности Владимира Владимировича Путина, куда не допущены оппозиционные кандидаты «, — сказал он.
По словам Доброхотова, в редакции не считают оправданным уделять внимание выборам в ущерб более актуальным темам.
«Если все мы знаем, что 18 марта ничего не изменится, тогда с какой стати мы должны акцентировать на этом внимание и отвлекаться от действительно серьезных актуальных тем, таких как коррупция, социальные проблемы, невыплаты зарплат во многих регионах, заказные убийства, которые происходят по заказу российских спецслужб в разных странах», — пояснил главный редактор The Insider. Доброхотов также отметил, что такую позицию поддерживает еще ряд изданий.
Комментарии10
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nikitin43 15 марта 2018 | 17:09
ещё в 2000 году было сказано что россия выбирая тухлое чекистское дерьмо влезет в него по уши. вот такой инсайд , дальше только разрушение россии .
patrik03 15 марта 2018 | 17:15
Издание The Insider не будет освещать выборы президента...
Что это значит, прикалываетесь что-ли? Кому на это не насрать?
nikitin43 15 марта 2018 | 17:25
patrik03: наряду с тем что нет парламентаризма и правосудия ... но имеем 1 место по потреблению героина и гаранта конституции .
danko1 15 марта 2018 | 17:28
nikitin43: Не бывает выборов при диктаторких и фашистских режимах.
И даже участвовать в них форменное безумие, когда исход ясен, а "конкурентов" утверждает АП.
Ведь только явка так нужна Путину для создания видимости легитимности.
evgolius7 15 марта 2018 | 17:19
Конституция РФ
Раздел первый.
Глава1.
«Высшим непосредственным выражением власти народа являются референдум и СВОБОДНЫЕ выборы.»
- Свободные выборы исключают принудительное голосование путём запугивания, принуждения, шантажа.
И нафига у нас в стране конституция?
И нафига тогда гарант её?
alex_omsk1 15 марта 2018 | 17:10
хорошо. что в стране остались думающие и совестливые люди. жаль что мало..
platonnekafrin 15 марта 2018 | 17:13
Ну и не надо освещать - в темноте нам будет лучше.
monterado_ancona_marche 15 марта 2018 | 17:21
Боже мой, какая потеря.
Меньше говна - чище выборы.
Эхо бы ещё не освещало, ещё бы меньше говна было и чище выборы...))
zik14 15 марта 2018 | 17:23
Ох, ёёё... И как жеж таеприча быть???))
nastawnik_dulo_w 15 марта 2018 | 17:32
Страсть-то какая!
Вот, закрою глаза - всем будет темно!