17 школьников отравились успокоительным в петербургской школе

Один находится в тяжелом состоянии.

Пострадавших выносили на руках. Троих незамедлительно увезли в больницу. Четвёртого ребёнка вывели под руки с врачом. Он еле шел. Двоих детей посадили в машину реанимации. Они очень плохо ориентировались в пространстве и еле шли. «Либо контузия, либо приняли что-то. Выглядит жутковато», — об этом очевидцы писали в социальных сетях. И еще одно свидетельство. Одного ребенка в коричневой куртке полицейские вывели в сопровождении кого-то из школы и увезли. Сейчас обстоятельства произошедшего пытаются выяснить правоохранители — по предварительной информации семиклассница принесла в школу таблетки успокоительного феназепам. Препарат можно купить только по рецепту врача. По информации комитета по образованию городской администрации известно, что госпитализировали как минимум 17 человек.

Петербургские следователи после инцидента начали свою проверку.