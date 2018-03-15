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17:02, 15 марта 2018

17 школьников отравились успокоительным в петербургской школе

Один находится в тяжелом состоянии.

Пострадавших выносили на руках. Троих незамедлительно увезли в больницу. Четвёртого ребёнка вывели под руки с врачом. Он еле шел. Двоих детей посадили в машину реанимации. Они очень плохо ориентировались в пространстве и еле шли. «Либо контузия, либо приняли что-то. Выглядит жутковато»,  — об этом очевидцы писали в социальных сетях. И еще одно свидетельство. Одного ребенка в коричневой куртке полицейские вывели в сопровождении кого-то из школы и увезли. Сейчас обстоятельства произошедшего пытаются выяснить правоохранители — по предварительной информации семиклассница принесла в школу таблетки успокоительного феназепам. Препарат можно купить только по рецепту врача. По информации комитета по образованию городской администрации известно, что госпитализировали как минимум 17 человек.

Петербургские следователи после инцидента начали свою проверку.

Комментарии

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from_russia_with_boyaryshnik 15 марта 2018 | 17:07

Пусть что хочут делают , лишь бы на акции Навального не ходили , ага.

padun 15 марта 2018 | 17:13

from_russia_with_boyaryshnik:

Обкатка новой модификации "Новичок - джуниор"

zapadnay 15 марта 2018 | 17:21

padun:
Больным, кому действительно необходимо лекарство, не всегда могут получить рецепт, другие категории почему-то никаких проблем не испытывают, имеют все, что хотят. И никаких рецептов им не надо.

el_borz 15 марта 2018 | 17:22

Наша ответная мера Лондону.
Видите и нас травят....

dataan 15 марта 2018 | 17:22

padun: Ну наши 17 дебилов ладно, проспятся и опять в школу, а пиндосовские 17 уже никогда не проснутся после стрельбы.

elena_prestar 15 марта 2018 | 17:12

Феназепама даже семикласснику надо принять несколько таблеток, чтобы стало плохо. Это достаточно "легкое" средство. Сколько же было принесено лекарства? Может, что-то другое?

cozy 15 марта 2018 | 17:19

семиклассница, по-видимому, оказалась Новичком

valevy 15 марта 2018 | 17:23

Просто интересно, сколько надо было принести феназепама что-бы так сторчать 17 человек! Каждому семикласснику что-бы его так нифегово вставило надо по меньшей мере таблеток 15. 15х17=по меньшей мере 185 таблеток, т.е. 4 пачки!

andre_klimov 15 марта 2018 | 17:36

valevy:
В сочетании с алкоголем - гораздо меньше.

(комментарий скрыт)

piter_ug 15 марта 2018 | 17:31

Будущее Роисси Вперде - вырубленное, наглотавшееся, наширявшееся.

izleningrada 15 марта 2018 | 17:34

Я в седьмом классе съел 21 таблетку фенозепама, три дня позомбовал и очухался. Вряд ли они больше съели.

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