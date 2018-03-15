Президент Владимир Путин провел заседание Совета Безопасности, посвященное ухудшению российско-британских отношений. Поводом послужила реакция Лондона на отравление бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля.

Совбез выразил обеспокоенность британской позицией, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам реакция Лондона была названа «деструктивной и провокационной». Ситуация была обсуждена детально, добавил Песков, однако более конкретной информации он не привел. Между тем несколько западных стран назвали отравление Скрипаля и его дочери в городе Солсбери угрозой их национальной безопасности. В совместном заявлении лидеры Франции, США, Германии и Великобритании обвинили Россию в нарушении британского суверенитета. Они также призвали Москву раскрыть всю информацию о нервно-паралитическом веществе «Новичок», которым был отравлен Скрипаль. По мнению лидеров четырех стран, российский след является наиболее правдоподобной версией случившегося.



Напомним, накануне британский премьер Тереза Мэй объявила о высылке из страны 23 российских дипломатов и замораживании двусторонних контактов на высоком уровне. МИД же в ответ на действия Лондона также обещает выслать британских дипломатов.