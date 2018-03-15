Владимир Путин провел заседание Совета Безопасности, посвященное ухудшению российско-британских отношений
Президент Владимир Путин провел заседание Совета Безопасности, посвященное ухудшению российско-британских отношений. Поводом послужила реакция Лондона на отравление бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля.
Совбез выразил обеспокоенность британской позицией, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам реакция Лондона была названа «деструктивной и провокационной». Ситуация была обсуждена детально, добавил Песков, однако более конкретной информации он не привел. Между тем несколько западных стран назвали отравление Скрипаля и его дочери в городе Солсбери угрозой их национальной безопасности. В совместном заявлении лидеры Франции, США, Германии и Великобритании обвинили Россию в нарушении британского суверенитета. Они также призвали Москву раскрыть всю информацию о нервно-паралитическом веществе «Новичок», которым был отравлен Скрипаль. По мнению лидеров четырех стран, российский след является наиболее правдоподобной версией случившегося.
Напомним, накануне британский премьер Тереза Мэй объявила о высылке из страны 23 российских дипломатов и замораживании двусторонних контактов на высоком уровне. МИД же в ответ на действия Лондона также обещает выслать британских дипломатов.
Комментарии37
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akustik57 15 марта 2018 | 17:03
Владимир Владимирович, сколько будет дважды два?
— Буду краток. Вы знаете, буквально на днях я был в Российской Академии
Наук, провёл беседу со многими учёными, в том числе молодыми, кстати,
очень грамотные ребята. Так вот мы обсудили, в частности и данную
проблему, поговорили о текущей экономической обстановке в стране; они
так же рассказали о своих планах на будущее. Конечно, в первую очередь
их волновала проблема востребованности; не менее остро встал и вопрос по
ипотечным кредитам, но могу заверить, все эти проблемы решаемы и мы
направим все усилия, чтобы решены они были в самом ближайшем будущем. В
том числе это касается и темы, затронутой в вашем вопросе.
evgolius7 15 марта 2018 | 17:06
Бу-га-га...совещание хорошее дело...а толк?
Я не понимаю...почему отказываются, что у нас есть отравляющие газы?
На Дубровке использовали и потравили людей.
Там прмышленое производство...зал большой.
Точный состав использованного силовиками в ходе штурма газа остаётся неизвестным
Основной причиной смерти большого количества заложников называется «обострение хронических болезней»
20 сентября 2003 года президент России Владимир Путин заявил на встрече с журналистами, что люди погибли «не в результате действия газа», который, по его словам, был безвредным, а стали жертвами «ряда обстоятельств: обезвоживания, хронических заболеваний, самого факта, что им пришлось оставаться в том здании»[82].
В общей сложности, по официальным данным, погибли 130 человек из числа заложников (по предположению общественной организации «Норд-Ост», 174 человека). Из 130 человек погибло 10 детей.
patrik03 15 марта 2018 | 17:13
Владимир Путин провел заседание Совета Безопасности, посвященное ухудшению российско-британских отношений...
Устройте Британии и Терезе Мэй показательную порку, чтобы окружение Путина усвоило. что если шаг в право, шаг влево - с ними будет тоже самое, что с Британией и Терезой Мэй.
gennady_77 15 марта 2018 | 17:16
patrik03: воронеж ближе и привычнее
padun 15 марта 2018 | 17:22
gennady_77: Да уж. А ведь город был неплохой. Жалко...........................
kompricikos 15 марта 2018 | 17:29
gennady_77: это сейчас песков пургу несет или как?
nikitin43 15 марта 2018 | 17:17
зашевелилась петушня кремлёвская , писал я вовану - не лезь в крым по мурлу получишь , теперь вся расея получает по мурлу .
evgolius7 15 марта 2018 | 17:23
patrik03: Устройте Британии и Терезе Мэй показательную порку, чтобы окружение Путина усвоило.
А кого пороть он будет?
Кабаеву или Собчак?...Или Пригожина пригласит?
Дорогуша...а ведь Пригожин в Ольгино вам зады нахлещет , что бы Британии страшно стало....
patrik03 15 марта 2018 | 17:27
evgolius7:
Кого пороть? Можно ещё раз выпороть проституткую украинскую нацию. А чего, чем больше порешь украинцев, тем больше они тебя любят.
danko1 15 марта 2018 | 17:16
evgolius7: Даже смешно и мерзко, что тот, кто угрожает уничтожить планету, проводит совещания совета БЕЗОПАСНОСТИ, когда его надо называть Советом ОПАСНОСТИ, а МО переименовать в министерство АГРЕССИИ И НАПАДЕНИЯ.
На Россию 70 лет никто не нападает, только при Путине внешняя агрессия России стала нормой, как и нарушение международных и внутренних законов.
И еще имеют наглость обижаться, когда им на их преступления указывают.
sg75g 15 марта 2018 | 17:28
danko1:
Потому то и не нападает что у России есть то, что может уничтожить планету. На тех, у кого этого нет и нападали, и бомбили до уровня средневековья, и оккупируют до сих пор. И твои хозяева причем, холуй вонючий
Не, ну разве можно так опускаться за гроши, говно? Ну ты со своего обосранного дивана вообще не слезаешь и не читаешь кроме брошюр госдепа, тварь?
gs1112 15 марта 2018 | 17:17
"Совбез выразил обеспокоенность". - Сначала делаем затем думаем, а не пробовали наоборот.
serhio_25__ 15 марта 2018 | 17:23
gs1112: А зачем вы делаете и не думаете? Опять же обосретесь, как обосрались с санкциями, бандеровским переворотом и захватом Ю.Осетии.
vikwlad 15 марта 2018 | 17:23
gs1112:
Кремлёвские братки дальше своего носа ничего не видят. По уши уже в дерьме, но выводов никаких не делают.
captain_ 15 марта 2018 | 17:08
Из интервью, я узнал, что:
1. Моль утверждает, что его звали Плавун.
2. В 90-е страна потеряла талантливого водителя такси...
serhio_25__ 15 марта 2018 | 17:19
captain_: Ах как сейчас парашисты от злости прыгают и прикручивают.
goshan31 15 марта 2018 | 17:08
Упс! Ухудшение!... Я начал привыкать к этому слову . Нехорошо.
solomonster 15 марта 2018 | 17:27
goshan31: Интересно вот что: "Поводом послужила реакция Лондона на отравление бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля".
Заметьте, не "отравление бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля (а заодно абсолютно непричастных лиц, в том числе с Российским паспортом)", а видите ли "реакция Лондона"!
Как много проговариваются наши пресс-people, надо только уметь читать.
platonnekafrin 15 марта 2018 | 17:08
Путин:
- Я старый солдат и не знаю слов любви!
Песков (тихо, но чтоб все слышали):
- Хорошо сказал!
andre5 15 марта 2018 | 17:08
А лаврушка то упал на нервной почве. Знает, кого обслуживает...
solomonster 15 марта 2018 | 17:36
andre5: Роль, которую он добровольно играет, несовместима с жизнью.
from_russia_with_boyaryshnik 15 марта 2018 | 17:09
Ну фсё , щаз карлик новую серию мультов выкатит .
allasc 15 марта 2018 | 17:12
всмысле корпоративчик по случаю устроили???? радуются???
solonko 15 марта 2018 | 17:13
"Россия должна отойти в сторону и заткнуться", - глава Минобороны Британии
"Что мы сделаем — мы посмотрим, как Россия ответит на то, что мы сделали. Это совершенно жестокий и возмутительный акт, который Россия устроила в Солсбери. Мы на него ответили. Честно говоря, Россия должна отойти в сторону и заткнуться (Russia should go away and shut up)", — сказал Уильямсон, выступая с речью в Бристоле.
Уже даже англичане особо не выбирают выражения, когда говорят о России. Прекрасно.
larisa361 15 марта 2018 | 17:14
Собирать совет безопасности Путину совершенно ни к чему,его безопасность никто не нарушал,никто на территории России не применял средства массового уничтожения.
ha12raz 15 марта 2018 | 17:18
Второй раз собрались......первый раз, когда решили отравить.
vlad_kondrat 15 марта 2018 | 17:18
Уже слышиться по всей России - "Вставай страна огромная", "Родина мать зовет", " Все для победы, все для фронта" , " На запад" , " На Берлин" , - рейтинг Путина ползет вверх!!!
Глваное переизбрать вора Путина и оставить еще на 6 лет - чтобы народ вообще обнищал и олигархи ввели еще сотню налогов.
plank1957 15 марта 2018 | 17:23
Это что-то серьезное. Что они там обсуждали? Очередную пакость?
demokratru 15 марта 2018 | 17:23
нам на Великобританию и другие западные помойки демократически нас*ать и оппозиционно растереть. Так что не о чем совещаться, а надо послать их на ***, и демократия восторжествует!
tks 15 марта 2018 | 17:24
И что? Неужели Патрушева расстреляют??
leomosk16 15 марта 2018 | 17:24
///The New York Times: США получили доступ к яду, которым был отравлен Скрипаль, еще 20 лет назад
США тесно работали с Узбекистаном по обезвреживанию участков, где тестировали нервно-паралитическое вещество «Новичок», которым в Великобритании отравили экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Это следует из статьи The New York Times, опубликованной в 1999 году.
Один из ключевых производственных объектов Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологии (ГНИИОХТ) находился в городе Нукус в Узбекистане. Именно его сотрудник Вил Мирзаянов утверждал, что СССР, нарушая международные конвенции, производит химическое оружие.
В 1999 году Минобороны США уведомило конгресс о том, что планирует потратить шесть миллионов долларов на программу по демилитаризации объекта ГНИИОХТ в городе Нукус.///
С 2010г. Мирзаянов, Разработчик ОВ, которым был отравлен Скрипаль, живет В США и активно сотрудничает со спецслужбами, т.е. США и все члены НАТО, прекрасно знают и "прграмму разработки "Новичка", и его формулу, и технологию изготовления, и способы использования.
И, поэтому, кривлянья "лидеров" США, Великобритании, Франции, Германии о "предоставлении программы" выглядят омерзительно и убого....
vata40 15 марта 2018 | 17:34
leomosk16: только один вопрос, кто сделал депутатом госдумы подозреваемого в отравлении Литвиненко господина Лугового? США или Франция?
tks 15 марта 2018 | 17:26
Если путисты уже который день визжат, что все это фигня и для них все семечки, то зачем же тогда СовБез чрезвычайно собирать??
piter_ug 15 марта 2018 | 17:27
//ухудшению российско-британских отношений//
Не надо подменять понятия - ухудшились кремлядско-британские.
tks 15 марта 2018 | 17:30
piter_ug: Путисто-британские отношения...
eduard53 15 марта 2018 | 17:31
А заседания по организации ликвидации недругов, оппонентов и т.п. он тоже всем кагалом проводит?
spec71205 15 марта 2018 | 17:36
Друзья и колеги,скажите пожалуйста Ваш призидент этот как его путин.в.в здаров на голову?! -дети отравились успокоительным. А он про Британию думает несет пургу на вес мир! Скажите он у вас здоров?!