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Эксклюзив Эха 16:52, 15 марта 2018

Павел Гусев раскритиковал СМИ, отказавшиеся освещать выборы

Председатель Союза журналистов Москвы Павел Гусев раскритиковал средства массовой информации, отказавшиеся освещать выборы президента России, которые пройдут в стране 18 марта. В эфире радиостанции «Эхо Москвы» П.Гусев отметил, что такая позиция СМИ только потворствует сохранению текущей ситуации в стране.

«Когда некоторые СМИ заявляют, что они не будут освещать (выборы – прим. ЭМ), потому что это ничего не изменит, эти СМИ как раз и делают все то, чтобы в стране ничего не изменилось. Эта их пацифистская позиция – ни себе, ни людям – и вызывает в стране такие удручающие результаты», — сказал он.

Кроме того, отметил глава СЖМ, в стране развернулась «достаточно жесткая политическая борьба» между представителями разных партий. В этих обстоятельствах для СМИ не может существовать «важных и неважных тем», считает П.Гусев.

Ранее главный редактор издания The Insider Роман Доброхотов в эфире радиостанции «Эхо Москвы» сообщил, что редакция приняла решение не освещать выборы президента страны, поскольку голосование с заранее предрешенным исходом не является общественно значимым событием. Р.Доброхотов также отметил, что такую позицию поддерживает ряд других изданий.

Комментарии

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starushko_ 15 марта 2018 | 17:02

Павлу Гусеву пора уже на НТВ ходить, а не в Эхо.

nikitin43 15 марта 2018 | 17:02

про это позорище будет много позже написано , соловьёвы и кисилёвы ссать будут на плешку нынешнего нацлидера , это уже было и не раз.

ha12raz 15 марта 2018 | 17:21

Сходил бы женщин у себя пощупал..........а то разгорячился.

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