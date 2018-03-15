Павел Гусев раскритиковал СМИ, отказавшиеся освещать выборы
Председатель Союза журналистов Москвы Павел Гусев раскритиковал средства массовой информации, отказавшиеся освещать выборы президента России, которые пройдут в стране 18 марта. В эфире радиостанции «Эхо Москвы» П.Гусев отметил, что такая позиция СМИ только потворствует сохранению текущей ситуации в стране.
«Когда некоторые СМИ заявляют, что они не будут освещать (выборы – прим. ЭМ), потому что это ничего не изменит, эти СМИ как раз и делают все то, чтобы в стране ничего не изменилось. Эта их пацифистская позиция – ни себе, ни людям – и вызывает в стране такие удручающие результаты», — сказал он.
Кроме того, отметил глава СЖМ, в стране развернулась «достаточно жесткая политическая борьба» между представителями разных партий. В этих обстоятельствах для СМИ не может существовать «важных и неважных тем», считает П.Гусев.
Ранее главный редактор издания The Insider Роман Доброхотов в эфире радиостанции «Эхо Москвы» сообщил, что редакция приняла решение не освещать выборы президента страны, поскольку голосование с заранее предрешенным исходом не является общественно значимым событием. Р.Доброхотов также отметил, что такую позицию поддерживает ряд других изданий.
Комментарии3
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
starushko_ 15 марта 2018 | 17:02
Павлу Гусеву пора уже на НТВ ходить, а не в Эхо.
nikitin43 15 марта 2018 | 17:02
про это позорище будет много позже написано , соловьёвы и кисилёвы ссать будут на плешку нынешнего нацлидера , это уже было и не раз.
ha12raz 15 марта 2018 | 17:21
Сходил бы женщин у себя пощупал..........а то разгорячился.