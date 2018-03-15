"17 учеников школы в Выборгском районе Петербурга отравились сильнодействующим успокоительным"

Таблетки принесла в школу семиклассница и угостила сверстников. По информации «Фонтанки», это снотворное возможно купить только по рецепту врача. Где его взяла школьница, выясняют правоохранительные органы. По информации комитета по образованию, на месте работают экстренные службы. Ранее очевидцы сообщали, что ученица уехала из школы в сопровождении полиции.