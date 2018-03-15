17 учеников школы в Выборгском районе Петербурга отравились сильнодействующим успокоительным
Таблетки принесла в школу семиклассница и угостила сверстников. По информации «Фонтанки», это снотворное возможно купить только по рецепту врача. Где его взяла школьница, выясняют правоохранительные органы. По информации комитета по образованию, на месте работают экстренные службы. Ранее очевидцы сообщали, что ученица уехала из школы в сопровождении полиции.
Комментарии9
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abuvgrobu 15 марта 2018 | 16:36
Рука ФСБ ?..
grossalexis032018 15 марта 2018 | 16:38
abuvgrobu: Это новая разработка - Второгодник или Двоечник ?
el_borz 15 марта 2018 | 16:45
Видимо в класс пришел какой-то "новичок "
abuvgrobu 15 марта 2018 | 16:46
grossalexis032018: Дохлячок.. ))
kotbajune 15 марта 2018 | 16:49
"17 учеников школы в Выборгском районе Петербурга отравились сильнодействующим успокоительным"
Ну, что вы так волнуетесь?! - успокойтесь, победит, победит Путин!!!
perestarok 15 марта 2018 | 16:49
"17 учеников школы в Выборгском районе Петербурга отравились сильнодействующим успокоительным
Таблетки принесла в школу семиклассница и угостила сверстников…"
Опять путинские террористы. Приехали с задания из Англии.
oktabr 15 марта 2018 | 16:50
Школьники не видят будущего при путинской стабильности, вот и травятся наркотой от безысходности.
grossalexis032018 15 марта 2018 | 16:55
Не это явно новая разработка - Крепыш !!! Деваха ну сколько могла принести - пару блистеров. С одного колеса и в аут !!! Даже если боярой запивать это хороший результат ;))
sasass 15 марта 2018 | 16:58
Теперь все магазинах продают...)))