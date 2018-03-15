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16:31, 15 марта 2018

Россия вышлет британских дипломатов в ответ на аналогичный демарш со стороны Лондона

Об этом на форуме «Россия – страна возможностей» заявил глава МИД России Сергей Лавров. Накануне Великобритания решила выслать 23 российских дипломата в связи с отравлением бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля. По словам Лаврова, Россия сообщит об ответных мерах после того, как объявит о них Лондону.

Сегодня же ухудшение российско-британских отношений обсуждалось на Совете безопасности России.

В посольстве России в Лондоне пока не получили ответа на запрос о предоставлении доступа к гражданке России Юлии Скрипаль. Дипмиссия настаивает на предоставление консульского доступа к дочери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, пострадавшей от отравления вместе с отцом.

Премьер-министр Британии Тереза Мэй сегодня планирует приехать в  Солсбери, где был отравлен Сергей Скрипаль как пишет «Индепендент», Мэй планирует встретиться с  представителями местных аварийно-спасательных и  медицинских служб. В Солсбери усиливают меры безопасности.

Комментарии

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nikitin43 15 марта 2018 | 16:33

обидели , кокс зажуковали.

alex_omsk1 15 марта 2018 | 17:03

Как цинично и издевательски звучит, "Россия страна возможностей"......

abuvgrobu 15 марта 2018 | 16:38

- Может, бахнем?
- Обязательно бахнем. И не раз. Весь мир в труху. Но потом.

rico76 15 марта 2018 | 16:38

Высылкой российских дипломатов Мей поставила крест на своей политической карьере.

nikitin43 15 марта 2018 | 16:40

завтра работяги британии тоже будут получать по 12 тыс руб в месяц как в расеи .

olegleon 15 марта 2018 | 16:40

"Премьер-министр Британии Тереза Мэй сегодня планирует приехать в Солсбери"

она же отравится! или британцы уже уверены, что не отравится и весь этот цирк с жёлтыми покемонами, т.е. специалистами-химиками, только для ТВ?

via4eslavdenisov 15 марта 2018 | 16:48

olegleon: Эту лошадь хрен чем возьмёшь.

vv61 15 марта 2018 | 16:52

olegleon: вообще у них в среднем 2 убийства в день по статистике. Замучается всех объезжать. Или она дура?)))

i_one_off 15 марта 2018 | 16:52

Обычная история. Этакий политический "пинг-понг".

platonnekafrin 15 марта 2018 | 16:54

Не симметрично так! Сначала англичанам мы должны предоставить возможность отравить (не насмерть) пару русских граждан. На эту роль прекрасно подошли бы Лавров с Захаровой.

kara_kan 15 марта 2018 | 17:14

platonnekafrin: Пара таких покемонов как ты подошла бы лучше. Только этого врят ли кто заметет...

platonnekafrin 15 марта 2018 | 17:21

kara_kan: Прощаю твою тупость и неграмотность! Понимаю - служба.

sergei_tn 15 марта 2018 | 16:56

Это будет наш ответ на их ответ за отравление.

А каков интересно будет их ответ, на наш ответ, на их ответ за наше отравление?

gregor 15 марта 2018 | 17:01

Россия " Страна возможностей" , вышлет британских дипломатов в ответ на аналогичный демарш со стороны Лондона.

tbedtlbrnjdf 15 марта 2018 | 17:03

Круг спонсоров для наших либероидов сужается. придётся либероидам менять посольства на мусорные контейнера - жрать что-то надо, не дохнуть же с голоду. а работать они не умеют да и никогда не работали.

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