Россия вышлет британских дипломатов в ответ на аналогичный демарш со стороны Лондона
Об этом на форуме «Россия – страна возможностей» заявил глава МИД России Сергей Лавров. Накануне Великобритания решила выслать 23 российских дипломата в связи с отравлением бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля. По словам Лаврова, Россия сообщит об ответных мерах после того, как объявит о них Лондону.
Сегодня же ухудшение российско-британских отношений обсуждалось на Совете безопасности России.
В посольстве России в Лондоне пока не получили ответа на запрос о предоставлении доступа к гражданке России Юлии Скрипаль. Дипмиссия настаивает на предоставление консульского доступа к дочери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, пострадавшей от отравления вместе с отцом.
Премьер-министр Британии Тереза Мэй сегодня планирует приехать в Солсбери, где был отравлен Сергей Скрипаль как пишет «Индепендент», Мэй планирует встретиться с представителями местных аварийно-спасательных и медицинских служб. В Солсбери усиливают меры безопасности.
Комментарии15
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nikitin43 15 марта 2018 | 16:33
обидели , кокс зажуковали.
alex_omsk1 15 марта 2018 | 17:03
Как цинично и издевательски звучит, "Россия страна возможностей"......
abuvgrobu 15 марта 2018 | 16:38
- Может, бахнем?
- Обязательно бахнем. И не раз. Весь мир в труху. Но потом.
rico76 15 марта 2018 | 16:38
Высылкой российских дипломатов Мей поставила крест на своей политической карьере.
nikitin43 15 марта 2018 | 16:40
завтра работяги британии тоже будут получать по 12 тыс руб в месяц как в расеи .
olegleon 15 марта 2018 | 16:40
"Премьер-министр Британии Тереза Мэй сегодня планирует приехать в Солсбери"
она же отравится! или британцы уже уверены, что не отравится и весь этот цирк с жёлтыми покемонами, т.е. специалистами-химиками, только для ТВ?
via4eslavdenisov 15 марта 2018 | 16:48
olegleon: Эту лошадь хрен чем возьмёшь.
vv61 15 марта 2018 | 16:52
olegleon: вообще у них в среднем 2 убийства в день по статистике. Замучается всех объезжать. Или она дура?)))
i_one_off 15 марта 2018 | 16:52
Обычная история. Этакий политический "пинг-понг".
platonnekafrin 15 марта 2018 | 16:54
Не симметрично так! Сначала англичанам мы должны предоставить возможность отравить (не насмерть) пару русских граждан. На эту роль прекрасно подошли бы Лавров с Захаровой.
kara_kan 15 марта 2018 | 17:14
platonnekafrin: Пара таких покемонов как ты подошла бы лучше. Только этого врят ли кто заметет...
platonnekafrin 15 марта 2018 | 17:21
kara_kan: Прощаю твою тупость и неграмотность! Понимаю - служба.
sergei_tn 15 марта 2018 | 16:56
Это будет наш ответ на их ответ за отравление.
А каков интересно будет их ответ, на наш ответ, на их ответ за наше отравление?
gregor 15 марта 2018 | 17:01
Россия " Страна возможностей" , вышлет британских дипломатов в ответ на аналогичный демарш со стороны Лондона.
tbedtlbrnjdf 15 марта 2018 | 17:03
Круг спонсоров для наших либероидов сужается. придётся либероидам менять посольства на мусорные контейнера - жрать что-то надо, не дохнуть же с голоду. а работать они не умеют да и никогда не работали.