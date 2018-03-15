Россия вышлет британских дипломатов в ответ на аналогичный демарш со стороны Лондона

Об этом на форуме «Россия – страна возможностей» заявил глава МИД России Сергей Лавров. Накануне Великобритания решила выслать 23 российских дипломата в связи с отравлением бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля. По словам Лаврова, Россия сообщит об ответных мерах после того, как объявит о них Лондону.

Сегодня же ухудшение российско-британских отношений обсуждалось на Совете безопасности России.

В посольстве России в Лондоне пока не получили ответа на запрос о предоставлении доступа к гражданке России Юлии Скрипаль. Дипмиссия настаивает на предоставление консульского доступа к дочери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, пострадавшей от отравления вместе с отцом.

Премьер-министр Британии Тереза Мэй сегодня планирует приехать в Солсбери, где был отравлен Сергей Скрипаль как пишет «Индепендент», Мэй планирует встретиться с представителями местных аварийно-спасательных и медицинских служб. В Солсбери усиливают меры безопасности.