Германия, Франция, США и Великобритания потребовали от России раскрыть программу разработки газа «Новичок»...

Вся информация должна быть передана организации по запрещению химического оружия.

Как говорится в совместном заявлении лидеров четырех стран, другого правдоподобного объяснения инцидента в Солсбери — помимо российского следа — не существует. В Великобритании практически уверены, что именно этим веществом были отравлены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.