Германия, Франция, США и Великобритания потребовали от России раскрыть программу разработки газа «Новичок»
Вся информация должна быть передана организации по запрещению химического оружия.
Как говорится в совместном заявлении лидеров четырех стран, другого правдоподобного объяснения инцидента в Солсбери — помимо российского следа — не существует. В Великобритании практически уверены, что именно этим веществом были отравлены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.
Комментарии41
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komiccap_nkvd 15 марта 2018 | 16:34
зачем раскрывать. Англия и так состав знает. американцы вывезли образцы в 90х.
etofeasko 15 марта 2018 | 16:39
komiccap_nkvd:
сами спалились рассказав что знают формулу и где производилось, а теперь "дурочку включают".
kotbajune 15 марта 2018 | 16:39
"Германия, Франция, США и Великобритания потребовали от России раскрыть программу разработки газа «Новичок»"
Может быть, вам ещё и ключи от квартиры... где палочки Коха лежат?
el_borz 15 марта 2018 | 16:49
kotbajune: Разве ты отдашь ключи от своей квартиры?
kotbajune 15 марта 2018 | 16:52
el_borz:
у каклов тонкое чувство юмора или просто тупые и книжек не читают
book_publisher 15 марта 2018 | 16:55
А если у России НЕТ такой "программы"?
Что раскрывать-то? ))
patrik03 15 марта 2018 | 16:59
Германия, Франция, США и Великобритания потребовали от России раскрыть программу разработки газа «Новичок»...
Как говорит Димон Гудков, Германия, Франция, США и Великобритания оставляют россиянам лазейку, теперь нужно срочно составить программу разработки газа "Новичок", построить химический завод и сразу сдаться коллегам из НАТО.
el_borz 15 марта 2018 | 17:16
kotbajune: Ты прав.Наверное тупые.
Они ищо и жадные.
Но они не лизоблюды как вы.
haldey 15 марта 2018 | 16:58
el_borz: Требовать уже поздно! Попросить максимум, что сегодня позволено в отношении с Россией! А требовать, вон лучше на поляках, румынах всяких тренируйтесь))) Радуйтесь, что мы еще не требуем, а то допроситесь)))
alehan000074 15 марта 2018 | 17:03
haldey: ну ты-то лично можешь потребовать только место в очереди на привокзальном сортире с дыркой в полу:)))
haldey 15 марта 2018 | 17:31
alehan000074: Ты не поверишь, там нет очереди))), вылазь из дырки и живи полной жизнью!
tour 15 марта 2018 | 16:49
kotbajune:
Как и предполагалось...
Мирзаянов в своей книге «Государственные секреты» писал, что семейство нервно-паралитических отравляющих веществ «Новичок» разрабатывали с тем, чтобы не было никаких нарушений договоров об уничтожении химического оружия. Его основой является обычный пестицид, который превращается в смертельный яд только тогда, когда вступает в реакцию с другим веществом. Теперь, когда отравляющее вещество «Новичок» применили для отравления Скрипаля, Россия подвергнется мощному давлению, и от нее будут требовать раскрыть данные о своем арсенале.
evgolius7 15 марта 2018 | 16:50
Власть не раскрыла каким газом травила заложников на Дубровке...
У них столько вариантов и в промышленных масштабах....
pulalala 15 марта 2018 | 16:53
kotbajune:
Ну, теперь их только Булава успокоит.
Скорей бы уж.
tour 15 марта 2018 | 17:10
pulalala:
Корова тоже любит молоко, но, не дотягивается....
Вован "Армату" уже два года катает по парадам, а она еще войсковые испытания не прошла. Чему тут удивляться, живя в стране нетрадиционной ориентации, ведь у нас всё что не делается, делается через всем известное место. Даже подводные лодки принимают в строй, для которых еще ракет нет.
captain_ 15 марта 2018 | 16:50
- Бэрримор, что это за вой в Лондоне?
- Это жены русских дипломатов визжат от радости возвращения на историческую родину.
tour 15 марта 2018 | 17:15
captain_:
- Холмс, что это за белёсый туман стоит стеной уже второй день над Лондоном?
- Ничего страшного Ватсон, это русские травят своих шпионов....
idruker 15 марта 2018 | 16:54
etofeasko: Дубина, тебе неизвестно что знать формулу вещества и синтезировать его - это существенно разные вещи? Вот ты например состоишь из молекул кислорода, водорода, углерода, и даже можно проанализировать и расписать всю твою ДНК, но вот воспроизвести еще одного такого же дебила по этой информации на сегодняшний день невозможно.
daos15 15 марта 2018 | 16:50
komiccap_nkvd: Во первых состав есть в открытом доступе в инете, во вторых почему именно НОВИЧОК, а не СТАРИЧОК, ибо образцов анализов нет, в третьих почему вопросы к России а не США, где с 96 года находится разработчик? И наконец - НОВИЧОК не входит в список )
captain_ 15 марта 2018 | 16:58
Из интервью, я узнал, что:
1. Моль утверждает, что его звали Плавун.
2. В 90-е страна потеряла талантливого водителя такси...
vv61 15 марта 2018 | 16:54
komiccap_nkvd: а просто погуглить им слабо?))))
alehan000074 15 марта 2018 | 16:59
Отличная новость! любо-дорого посмотреть как лидеры свободного западного мира пендюрят путирашку!
borisgroys 15 марта 2018 | 16:59
"komiccap_nkvd: ...зачем раскрывать. Англия и так состав знает. американцы вывезли образцы в 90х."
Ну что, Россию похоже возьмут таки за загривок?
Надеюсь.
Поделом!
olegleon 15 марта 2018 | 16:37
а как же тогда британцы определили этот газ, если не знали его формулу и прочее? )))
чем дальше, тем веселее. власти Британии 10 дней не давали экспертам ОЗХО ознакомиться с веществом, т.е. скрывали его, но при этом заявляли, что точно выяснили откуда оно и кто его сделал
vlabumur 15 марта 2018 | 16:46
olegleon: Так сейчас Россия раскроет программу,ведь все равно хим оружие запрещено и все увидят как жестоко ошибались.
Но как говорил жулик Шмыгло в фильме "Дело Румянцева"
"-Вы же знаете мой метод я никогда ни в чем не признаюсь".
alehan000074 15 марта 2018 | 17:06
olegleon: а почему британцы делают вentley и rolls-royce и range rover, а ты жигуль, водяру и скрепы? Подозрительно как то..:)
daos15 15 марта 2018 | 16:38
Так что образцы уже переданы были или нет? Формула есть в инете, разработчик в США с 96 года))) Чё хотят то? )
vasya_von_smetankin 15 марта 2018 | 16:39
Заранее смакую очередное проявление первичных половых признаков власти от Марии Захаровой после очередного приёма аргентинской диппочты.
rico76 15 марта 2018 | 16:42
Абсурдность ситуации потихоньку начинает доходить до всех....
Весь этот шум с отравлением после выборов вскоре уляжется. А крайней здесь окажется Тереза Мей. Ох не стоило ей высылать наших дипломатов, не стоило!)
nanaryfive 15 марта 2018 | 16:43
Совсем запи..лись англосаксы. Слишком много нестыковок, неговоря уже о доказательствах.
platonnekafrin 15 марта 2018 | 16:47
Уууу, Антанта! У нас дипломатов хватит, чтоб вас всех уморить!
leomosk16 15 марта 2018 | 16:47
///The New York Times: США получили доступ к яду, которым был отравлен Скрипаль, еще 20 лет назад
США тесно работали с Узбекистаном по обезвреживанию участков, где тестировали нервно-паралитическое вещество «Новичок», которым в Великобритании отравили экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Это следует из статьи The New York Times, опубликованной в 1999 году.
Один из ключевых производственных объектов Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологии (ГНИИОХТ) находился в городе Нукус в Узбекистане. Именно его сотрудник Вил Мирзаянов утверждал, что СССР, нарушая международные конвенции, производит химическое оружие.
В 1999 году Минобороны США уведомило конгресс о том, что планирует потратить шесть миллионов долларов на программу по демилитаризации объекта ГНИИОХТ в городе Нукус.///
С 2010г. Мирзаянов, Разработчик ОВ, которым был отравлен Скрипаль, живет В США и активно сотрудничает со спецслужбами, т.е. США и все члены НАТО, прекрасно знают и "прграмму разработки "Новичка", и его формулу, и технологию изготовления, и способы использования.
И, поэтому, кривлянья "лидеров" США, Великобритании, Франции, Германии о "предоставлении программы" выглядят омерзительно убого....
rico76 15 марта 2018 | 16:49
leomosk16: Великобритания - это государство с некогда блестящей историей и сохранившимся гонором, который ничем не подкреплён, если не считать ядерных припасов, базируются которые в районе Шотландии. Я надеюсь, что до этого не дойдёт – всё-таки не совсем они сошли с ума. Это попытка оказания давления на российские выборы и попытка демонизировать Россию. Заявление Терезы Мэй ставит под сомнение её политическую карьеру. Её ждёт судьба бывшего премьера Тони Блэра, которого все забыли. Напомню, после вторжения в Ирак он был вынужден извиняться перед всем миром за то, что был введён в заблуждение спецслужбами. Тут та же схема. Я не знаю, почему Мэй согласилась в этом участвовать
abuvgrobu 15 марта 2018 | 16:48
«Новичок» производился в СССР в Узбекистане. Изобретатель сбежал в США и передал секреты производства спецслужбам. США демонтировали лабораторию в Узбекистане и перевезли к себе. Сейчас лаборатории, способные производить «Новичок», находятся в США, Великобритании и вна Украине под контролем США. Причем тут Россия?
ac_dc 15 марта 2018 | 16:56
abuvgrobu: Сейчас лаборатории, способные производить «Новичок», находятся в США, Великобритании и вна Украине под контролем США.
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Где , конкретно находятся, господин дятел?.
И что означает "способные производить" ?
Анекдот про конфискацию самогонного аппарата слышал?
holic 15 марта 2018 | 16:50
Это не все заявление.
Там еще
"Франция, Германия, США и Британия назвали инцидент в Солсбери нарушением суверенитета Великобритании со стороны России в связи с делом об отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля в британском Солсбери."
А это считай назвали Каддафи - 2 для сами знаете какого ""кандидата
vv61 15 марта 2018 | 16:57
holic: ну Каддафи, который 2, им уж точно не достать, силёнок никак не хватит, обкакаются)))
morshoff 15 марта 2018 | 16:58
holic: Одно слово - подпиндосные шавки . Вон СШП плюёт на суверенитет , устраивает перевороты , спонсирует маргиналов , а то и просто влезает с оружием . А мы всего лишь поступаем с врагами и предателями надлежащим образом .
morshoff 15 марта 2018 | 16:54
Шавки подпиндосные растявкались . Залупу им на воротник . Совсем обнаглели гейропейцы , так с оплотом духовности разговаривать .
ppvngavr 15 марта 2018 | 16:57
На "включенную дурочку" пришла "обратка"!
ugolnikov 15 марта 2018 | 17:08
Вошь на ногу посадишь а она глядишь и на шею заберётся
Так что теперь все вышеперечисленные страны будьте добры надерите жопу этой показушной проститутке , до каких пор терпеть Ее демонстративный показ голого зада да ещё и со звучным попукиванием ?!