Движение «Солидарность» отказалось принимать участие в церемонии открытия памятной таблички Немцову//

Движение «Солидарность» отказалось принимать участие в официальной церемонии открытия мемориальной таблички на доме Бориса Немцова, инициатором которой выступила кандидат в президенты Ксения Собчак. Такое решение было принято накануне на заседании политбюро движения, сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» председатель политсовета организации Илья Яшин.

По его словам, в «Солидарности» считают, что установка таблички перед выборами является частью предвыборной кампании К.Собчак.

«Мы это расцениваем как предвыборное мероприятие. Мы считаем крайне некорректным в последний день предвыборной агитации устраивать из этого предвыборный пиар. Память нашего товарища – это совершенно точно не та тема, на которой нужно строить предвыборный пиар в избирательной кампании», — сказал политик. При этом Яшин подчеркнул, что в «Солидарности» приветствуют установку мемориальной таблички.

«Это важное событие, которое стало результатом гражданского давления самых разных людей на протяжении последних трех лет», — отметил он.

Как сообщил Яшин, сторонники «Солидарности» намерены почтить память Б.Немцова, возложив цветы к памятной табличке в субботу, 17 марта, в 15.00.

Борис Немцов был убит вечером 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту.