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Эксклюзив Эха 16:33, 15 марта 2018

Движение «Солидарность» отказалось принимать участие в церемонии открытия памятной таблички Немцову

Движение «Солидарность» отказалось принимать участие в официальной церемонии открытия мемориальной таблички на доме Бориса Немцова, инициатором которой выступила кандидат в президенты Ксения Собчак. Такое решение было принято накануне на заседании политбюро движения, сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» председатель политсовета организации Илья Яшин.
По его словам, в «Солидарности» считают, что установка таблички перед выборами является частью предвыборной кампании К.Собчак.
«Мы это расцениваем как предвыборное мероприятие. Мы считаем крайне некорректным в последний день предвыборной агитации устраивать из этого предвыборный пиар. Память нашего товарища – это совершенно точно не та тема, на которой нужно строить предвыборный пиар в избирательной кампании», — сказал политик. При этом Яшин подчеркнул, что в «Солидарности» приветствуют установку мемориальной таблички.

«Это важное событие, которое стало результатом гражданского давления самых разных людей на протяжении последних трех лет», — отметил он.

Как сообщил Яшин, сторонники «Солидарности» намерены почтить память Б.Немцова, возложив цветы к памятной табличке в субботу, 17 марта, в 15.00.

Борис Немцов был убит вечером 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту.

Комментарии

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nikitin43 15 марта 2018 | 16:35

Публичная казнь Гражданина россии скрепя сердце власть зафиксировала.

askol2016 15 марта 2018 | 16:38

Бывшие любовники перенесли свои споры из постели на политическую сцену.

grossalexis032018 15 марта 2018 | 16:42

askol2016: Яшин ведет себя как брошенная баба, а Ксюша как мужик со стальными яйцами ;)) А ты - как старуха на лавочке. у подъезда

evgolius7 15 марта 2018 | 16:48

Млин...ну и революционеры....
Если они называют это оппозицией к власти...офигительно......

liberal_vulgaris 15 марта 2018 | 16:55

grossalexis032018: мужики со стальными яйцами не рыдают у соловьева, а плющат рыло мерзавцам. Вот как макс шевченко карлычу.

grossalexis032018 15 марта 2018 | 17:00

liberal_vulgaris: А это были слезы от того, чтонельзя обоим пояйцам заделать и морду расцарапать. Я бы тебя не пожалел - мордобоем бы хрен отделался ;)) Привязал бы к стулу, напялил на иопальник наушники и включил запись послания Пукина на максимальной громкости с бесконечным повтором ;))

shoorah 15 марта 2018 | 17:12

liberal_vulgaris: Если ты смотрел видео, там как раз наоборот было. Хороший пример, как вульгарные любое событие могут переврать))

pmasel 15 марта 2018 | 17:18

в «Солидарности» считают, что установка таблички перед выборами является частью предвыборной кампании К.Собчак.
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Ревность недостойное политика чувство. Да, Ксения предпочла другого мужика и отбирает монополию "Солидарности" на память о Немцове.
Не стоит уходить в обиженку.
Борись

idshoohov 15 марта 2018 | 17:05

Не пойму, почему из-за Собчак не почтить память Немцова?
Пусть "Солидарность" не приходит, а вы, люди, приходите.

olegleon 15 марта 2018 | 16:43

ну вот и выяснилось, что табличка особо никому и не была нужна, а нужен был шум

agamasat 15 марта 2018 | 16:44

у Солидарности есть только название, под которым сплотилась горсточка отнюдь не способных на солидарность со здравым смыслом людей.

nnnmmm 15 марта 2018 | 16:45

С такой либерастнёй, что постоянно собачится между собой по разным поводам, Путин может спать совершенно спокойно, а Завральный интересно придёт.

joseph_gebbels 15 марта 2018 | 16:46

Разумеется солидарность отказалась. А зачем им это? Акция согласована с властями. Скандала не получится. Задержаний не будет. Поспекулировать на смерти Борьки не получится. Вот если бы не согласованный митинг на Москворецком мосту, впереди всех бы побежали.

bor_borg 15 марта 2018 | 17:05

joseph_gebbels: любишь борька? или володькин пельмень?

ivfn 15 марта 2018 | 16:53

Движение «Солидарность» отказалось принимать участие в церемонии открытия памятной таблички Немцову//
КРУТО!!! Яшин молодца!
Боже, какое безумное время: стали сходить с ума те,
у кого ума никогда и не было...!

sasass 15 марта 2018 | 16:56

Власть не должна была устанавливать табличку - она должна была только дать разрешение на установку оппозиционным силам и все пошло бы , как по маслу...

joseph_gebbels 15 марта 2018 | 17:07

sasass: Власть ничего не должна так называемым оппозиционным силам. Просто эти силы хотели дешевого пиара, а их отодвинута Собчак от этой пиар-кормушки. Яшин соплежуй тот ещё, девка из дома 2 его подвинула не напрягаясь.

vinokur 15 марта 2018 | 17:02

Яшин боится, что Собчак отберет голоса ... у кого? 50 оттенков серого. Стыдно.
Подождем, что скажет Навальный.

savushkinski_troll 15 марта 2018 | 17:04



В принципе правильно, Ксюша попросила крёстного, Собянин как шавка подсуетился, разрешил повесить табличку предателя.
Теперь кто её оторвёт, получит уже от Собянина.
Ну а Ксюша пиарщица.

shoorah 15 марта 2018 | 17:09

Всё правильно. Ксении глубоко плевать на Немцова. Почему она полгода назад этим не озаботилась? Её интересует повышение гонорара за корпоративы после выборов. Не более.

i_one_off 15 марта 2018 | 17:09

В.И.Ленин потому и был великим политиком, что не вёл себя так по-детски принципиально, надув губки, а входил в блок с различными партиями ради достижения конкретной цели, а по мере продвижения к конечной цели избавлялся от уже ненужных союзников.

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