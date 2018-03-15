Движение «Солидарность» отказалось принимать участие в церемонии открытия памятной таблички Немцову
Движение «Солидарность» отказалось принимать участие в официальной церемонии открытия мемориальной таблички на доме Бориса Немцова, инициатором которой выступила кандидат в президенты Ксения Собчак. Такое решение было принято накануне на заседании политбюро движения, сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» председатель политсовета организации Илья Яшин.
По его словам, в «Солидарности» считают, что установка таблички перед выборами является частью предвыборной кампании К.Собчак.
«Мы это расцениваем как предвыборное мероприятие. Мы считаем крайне некорректным в последний день предвыборной агитации устраивать из этого предвыборный пиар. Память нашего товарища – это совершенно точно не та тема, на которой нужно строить предвыборный пиар в избирательной кампании», — сказал политик. При этом Яшин подчеркнул, что в «Солидарности» приветствуют установку мемориальной таблички.
«Это важное событие, которое стало результатом гражданского давления самых разных людей на протяжении последних трех лет», — отметил он.
Как сообщил Яшин, сторонники «Солидарности» намерены почтить память Б.Немцова, возложив цветы к памятной табличке в субботу, 17 марта, в 15.00.
Борис Немцов был убит вечером 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту.
Комментарии21
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nikitin43 15 марта 2018 | 16:35
Публичная казнь Гражданина россии скрепя сердце власть зафиксировала.
askol2016 15 марта 2018 | 16:38
Бывшие любовники перенесли свои споры из постели на политическую сцену.
grossalexis032018 15 марта 2018 | 16:42
askol2016: Яшин ведет себя как брошенная баба, а Ксюша как мужик со стальными яйцами ;)) А ты - как старуха на лавочке. у подъезда
evgolius7 15 марта 2018 | 16:48
Млин...ну и революционеры....
Если они называют это оппозицией к власти...офигительно......
liberal_vulgaris 15 марта 2018 | 16:55
grossalexis032018: мужики со стальными яйцами не рыдают у соловьева, а плющат рыло мерзавцам. Вот как макс шевченко карлычу.
grossalexis032018 15 марта 2018 | 17:00
liberal_vulgaris: А это были слезы от того, чтонельзя обоим пояйцам заделать и морду расцарапать. Я бы тебя не пожалел - мордобоем бы хрен отделался ;)) Привязал бы к стулу, напялил на иопальник наушники и включил запись послания Пукина на максимальной громкости с бесконечным повтором ;))
shoorah 15 марта 2018 | 17:12
liberal_vulgaris: Если ты смотрел видео, там как раз наоборот было. Хороший пример, как вульгарные любое событие могут переврать))
pmasel 15 марта 2018 | 17:18
в «Солидарности» считают, что установка таблички перед выборами является частью предвыборной кампании К.Собчак.
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Ревность недостойное политика чувство. Да, Ксения предпочла другого мужика и отбирает монополию "Солидарности" на память о Немцове.
Не стоит уходить в обиженку.
Борись
idshoohov 15 марта 2018 | 17:05
Не пойму, почему из-за Собчак не почтить память Немцова?
Пусть "Солидарность" не приходит, а вы, люди, приходите.
olegleon 15 марта 2018 | 16:43
ну вот и выяснилось, что табличка особо никому и не была нужна, а нужен был шум
agamasat 15 марта 2018 | 16:44
у Солидарности есть только название, под которым сплотилась горсточка отнюдь не способных на солидарность со здравым смыслом людей.
nnnmmm 15 марта 2018 | 16:45
С такой либерастнёй, что постоянно собачится между собой по разным поводам, Путин может спать совершенно спокойно, а Завральный интересно придёт.
joseph_gebbels 15 марта 2018 | 16:46
Разумеется солидарность отказалась. А зачем им это? Акция согласована с властями. Скандала не получится. Задержаний не будет. Поспекулировать на смерти Борьки не получится. Вот если бы не согласованный митинг на Москворецком мосту, впереди всех бы побежали.
bor_borg 15 марта 2018 | 17:05
joseph_gebbels: любишь борька? или володькин пельмень?
ivfn 15 марта 2018 | 16:53
Движение «Солидарность» отказалось принимать участие в церемонии открытия памятной таблички Немцову//
КРУТО!!! Яшин молодца!
Боже, какое безумное время: стали сходить с ума те,
у кого ума никогда и не было...!
sasass 15 марта 2018 | 16:56
Власть не должна была устанавливать табличку - она должна была только дать разрешение на установку оппозиционным силам и все пошло бы , как по маслу...
joseph_gebbels 15 марта 2018 | 17:07
sasass: Власть ничего не должна так называемым оппозиционным силам. Просто эти силы хотели дешевого пиара, а их отодвинута Собчак от этой пиар-кормушки. Яшин соплежуй тот ещё, девка из дома 2 его подвинула не напрягаясь.
vinokur 15 марта 2018 | 17:02
Яшин боится, что Собчак отберет голоса ... у кого? 50 оттенков серого. Стыдно.
Подождем, что скажет Навальный.
savushkinski_troll 15 марта 2018 | 17:04
В принципе правильно, Ксюша попросила крёстного, Собянин как шавка подсуетился, разрешил повесить табличку предателя.
Теперь кто её оторвёт, получит уже от Собянина.
Ну а Ксюша пиарщица.
shoorah 15 марта 2018 | 17:09
Всё правильно. Ксении глубоко плевать на Немцова. Почему она полгода назад этим не озаботилась? Её интересует повышение гонорара за корпоративы после выборов. Не более.
i_one_off 15 марта 2018 | 17:09
В.И.Ленин потому и был великим политиком, что не вёл себя так по-детски принципиально, надув губки, а входил в блок с различными партиями ради достижения конкретной цели, а по мере продвижения к конечной цели избавлялся от уже ненужных союзников.