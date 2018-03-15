Анастасия Кузьмина из Словакии стала победительницей спринтерской гонки на этапе кубка мира по биатлону в норвежском Холменколлене.

Несмотря на промах в стрельбе лежа, Кузьмина оказалась быстрее еще одной спортсменки, которая родилась в России, но представляет другую страну, а именно Дарьи Домрачевой из Белоруссии. Прочие здорово отстали, даже те, кто не промахивался совсем. Украинка Юлия Джима проиграла лидеру почти полминуты, а наша Екатерина Юрлова-Перхт – 50 секунд. Она оказалась лучшей среди россиянок, но вряд ли смогла бы ею стать, не промахнись один раз Ульяна Кайшева. Ульяна провела лучшую гонку в карьере – 8 результат на этапе Кубка Мира. Раньше ей удавалось финишировать в лучшем случае в третьем десятке. Если бы не ошибка при третьем выстреле лежа, Ульяна могла быть и в пятерке. Впрочем, подтвердить свой уровень она может в гонке преследования. От третьего места ее будет отделять всего 26 секунд.

Менее часа осталось до начала еще одной сегодняшней гонки. В 16.45 на старт спринта этапа кубка мира по биатлону в Холменколлене выйдут мужчины.