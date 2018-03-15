Генпрокуратура Украины обвинила Надежду Савченко в подготовке госпереворота

Генпрокуратура Украины обвинила депутата Верховной рады Надежду Савченко в подготовке госпереворота. Ведомство внесло в парламент представление на ее арест.

Савченко планировала совершить минометный обстрел купола Верховной Рады и автоматами добивать выживших, заявил генпрокурор Украины Юрий Луценко. Он утверждает, что у ведомства есть неопровержимые доказательства подготовки таких действий и вербовки их исполнителей. Генпрокуратура хочет арестовать Савченко, но для этого Верховная рада должна снять с нее неприкосновенность. Сама Савченко сегодня провела на допросе в СБУ более трех часов. В ответ на обвинения, которые предъявила генпрокуратура, депутат сказала, что украинская власть сама совершает преступления против своего народа. При этом Савченко назвала военный переворот «ожидаемым и достаточно правильным событием». После этого она обвинила спикера Верховной рады Андрея Парубия в том, что он лично руководил снайперами во время расстрела людей на Майдане в 2014 году. Впрочем, позднее Савченко принесла ему извинения, сказав, что имела в виду депутата от «Народного фронта» Сергея Пашинского.

На прошлой неделе по обвинению в подготовке госпереворота был задержан глава украинского Центра освобождения пленных Владимир Рубан.