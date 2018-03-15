Генпрокуратура Украины обвинила Надежду Савченко в подготовке госпереворота
Генпрокуратура Украины обвинила депутата Верховной рады Надежду Савченко в подготовке госпереворота. Ведомство внесло в парламент представление на ее арест.
Савченко планировала совершить минометный обстрел купола Верховной Рады и автоматами добивать выживших, заявил генпрокурор Украины Юрий Луценко. Он утверждает, что у ведомства есть неопровержимые доказательства подготовки таких действий и вербовки их исполнителей. Генпрокуратура хочет арестовать Савченко, но для этого Верховная рада должна снять с нее неприкосновенность. Сама Савченко сегодня провела на допросе в СБУ более трех часов. В ответ на обвинения, которые предъявила генпрокуратура, депутат сказала, что украинская власть сама совершает преступления против своего народа. При этом Савченко назвала военный переворот «ожидаемым и достаточно правильным событием». После этого она обвинила спикера Верховной рады Андрея Парубия в том, что он лично руководил снайперами во время расстрела людей на Майдане в 2014 году. Впрочем, позднее Савченко принесла ему извинения, сказав, что имела в виду депутата от «Народного фронта» Сергея Пашинского.
На прошлой неделе по обвинению в подготовке госпереворота был задержан глава украинского Центра освобождения пленных Владимир Рубан.
Комментарии46
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the_same__sandro__ 15 марта 2018 | 16:06
Надежда желает освободить Украину от банды жуликов и проходимцев.
vor_mbh_yo_xaxa 15 марта 2018 | 16:09
Искусство бандеровской клоунады - достигло немыслимых высот.
ВОТ ЭТО ЗРЕЛИЩЕ !!! ))) ;-))
etofeasko 15 марта 2018 | 16:19
Генпрокуратура Украины, то есть ген прокурор Луценко, который был сам одним из организаторов вооруженного переворота в 2014 году против повторения в 2018?
Видимо приятно .опу посадить и грабить Украину похлеще "кровавого Яныка".
danko_fuflo 15 марта 2018 | 16:20
etofeasko: где старуха Меркель и макарон, в защиту невинно осуждённой???
el_borz 15 марта 2018 | 16:27
Все таки совок какой ипанутый народец. Одни клоуны и дебилы.
the_same__sandro__ 15 марта 2018 | 16:30
Ще не вмерла Украiни нi слава, нi воля.
Ще нам, браття украiнцi, усмiхнеться доля,
Згинуть нашi вороженьки, як роса на сонцi.
Запануем i ми, браття, у своей сторонцi.
Душу й тiло ми положим за нашу свободу.
I покажем, що ми, браття, козацького роду.
kapitonovih_36 15 марта 2018 | 16:34
и кто теперь сможет опровергнуть аксиому. что все каклы прирождённые дибилы?
bono747 15 марта 2018 | 16:39
the_same__sandro__: да уж..каклам только и осталось, что выть свою щэнэвмэрлу
the_same__sandro__ 15 марта 2018 | 16:47
bono747:
Вот прогоним с братьями украинцами и белорусами здравомыслящих и объединимся в союз славянских государств.
dataan 15 марта 2018 | 17:02
Народный депутат Надежда Савченко рассказала. как спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий в 2014 году во время «евромайдана» приводил снайперов в гостиницу «Украина» в центре Киева
sermiaggio 15 марта 2018 | 17:32
danko_fuflo:
Ну, похоже там же, где и в защиту, скажем, "гения" Павленского.
haldey 15 марта 2018 | 16:11
Хорошую трибуну выбрала парламентскую ассамблею Совета Европы))) Надя, только сначала скажи, послушайте теперь! Это, как холодный душ для Западных "партнеров", фраза прочищает уши и другие естественные отверстия тела...
olegleon 15 марта 2018 | 16:13
the_same__sandro__: а кто же тогда на Украине править будет?! других то нет
gonduras_on_kolima 15 марта 2018 | 16:33
olegleon: // а кто же тогда на Украине править будет?! других то нет //
Удило, ты что, с начала века без перерыва где-то под забором валялся?
И потому без руля, что в Украине за это время уже 4-й президент.
А вот у вас действительно второго куйла нет - 19-й год один и тот же карлик, и ещё 6 лет точно, что будет.
Так что, репоед, не надо ваш родной геморрой на чужие здоровые задницы вешать.
Живите с ним и радуйтесь.
Но китайский лучше учить уже сейчас.
olegleon 15 марта 2018 | 16:46
gonduras_on_kolima: т.е. менять одного вора на другого ты называешь "уже 4-й"?
согласен. уже 4-й вор на посту президента
hermannhesse456 15 марта 2018 | 16:50
gonduras_on_kolima: ваши здоровые задницы нужны западным друзьям Укродебилии, не забывайте делать ТО и смену вазелина.
gonduras_on_kolima 15 марта 2018 | 17:14
hermannhesse456: // ваши здоровые задницы нужны западным друзьям Укродебилии, не забывайте делать ТО и смену вазелина. //
Слышь, номерной из тролльчатника, по сути есть что возразить?
Или хутинский пуй в анусе мешает тебе думать?
// т.е. менять одного вора на другого ты называешь "уже 4-й"? //
Видишь ли, репоед, периодическая смена власти это уже конкуренция, а не монополия.
И самое худшее первое лучше самого лучшего второго.
Как показывает исторический опыт, ни одна власть за год не успевает сильно обнаглеть, а за 20 при любых обстоятельствах охреневает до предела.
Даже ваш старик Кабаев, если бы ушёл после общепринятых в демократии двух сроков, никогда не стал был Куйлом.
Даже плюгавый гэбнявый стукач в первые два срока правления тянул вашу Орду вперёд, а сейчас его методично загоняют вместе со страной в международный петушатник.
Посмотри на досуге динамику экономических показателей за первую и вторую половину нахождения Окурка у власти – это как будто бы две разных страны.
Даже Сралин, Хрущёв и Брежнев в первые годы правления были креативны и вносили что-то положительное в развитие их социалистической помойки.
А дальше первый стал упырём, второй кукурузником, а третий орденоносной сиськи-масиськой.
Возразить есть что?
liberal_vulgaris 15 марта 2018 | 16:51
gonduras_on_kolima: а что с памятниками т.н. небесной сотне теперь делать? На них надо написать "убиты новой народной властью украинды" ;)
sekretniy_fizik 15 марта 2018 | 16:31
Всякий раз, когда читаешь на Эхе новости из залежной, не покидает ощущение того, что читаешь продолжение повести Н. В. Гоголя "Записки сумасшедшего".
sekretniy_fizik 15 марта 2018 | 16:34
the_same__sandro__: Так её ( Украину то ) вроде как бы четыре года назад от них ( жуликов и проходимцев ) уже освободили. Не?
nnnmmm 15 марта 2018 | 16:07
Похоже, что среди майданутых все со справками из дурки.
glotov 15 марта 2018 | 16:12
nnnmmm: Какой-то ум все-таки применили: про руку Кремля не сразу написали, а оставили на потом.
imellendorf 15 марта 2018 | 16:09
Да уж.) Того кто разработал такой план переворота , не судить , а лечить надо )
nikitin43 15 марта 2018 | 16:11
в россии таких десятками сажают каждый день , на с. кавказе стреляют ,в спину по -путенски .
scull 15 марта 2018 | 16:17
nikitin43: Иди отсюда, рожа укрогабонская, здесь ваших нет. Либерастня ещё методички не получила, что писать про " надю-дочку")
kiever 15 марта 2018 | 16:26
nikitin43: небось вами твой укропрокурор тоже займется, ведь совсем ещё недавно вы укротролли хором кричали "свободу савченко", ясно же что ты тоже пособник савченко, и возможно бы мог поносить снаряды к миномету, которому савченко хотела обстрелять "купол рады"
mystar 15 марта 2018 | 16:12
В России не посадили так на родине посодют. Интересно она из гейропы теперь вернется вна Украину?
abuvgrobu 15 марта 2018 | 16:13
"У следствия есть неопровержимые доказательства того, что Надежда Савченко лично планировала, вербовала, давала указания, как провести террористический акт в стенах парламента, уничтожив боевыми гранатами две ложи. Минометами обрушить купол Верховной Рады и автоматами добивать тех, кто выживет", - заявил генпрокурор.
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Да это круче, чем англичашки про насочиняли про отравление..
captainobvious 15 марта 2018 | 16:34
abuvgrobu: у англичан ещё остались какие-то зайчатки разума... а тут уже даже не клиника, тут дохтур сказал "в морг", значит в морг!
liberal_vulgaris 15 марта 2018 | 16:15
Украинским дебилам их национальная героиня прямо говорит кто их на майдане отстреливал, а они знай себе порасю задницу языком полируют :)
udavimliberala 15 марта 2018 | 16:15
Да! уж клоуны приличные, как не вспомнишь бедолагу вдемченко "Надя дочка держись" он как в воду глядел.
riots 15 марта 2018 | 16:16
Значит теперь кремль будет требовать # Свободу Надежде Савченко !
danko_fuflo 15 марта 2018 | 16:24
riots: а раньше вы коклы требовали.
liberal_vulgaris 15 марта 2018 | 16:29
riots: как же тогда с т.н. небесной сотней быть? Значит они не герои, а просто расходный материал. Все "мемориалы" снести придется. Впрочем, вам не привыкать памятники портить
captainobvious 15 марта 2018 | 16:36
riots: нет, для Кремля эта ситуация описывается фразой классика: "Чума на оба ваши дома".
volkov_25 15 марта 2018 | 16:23
да куда ей с такой задницей перевороты делать. Интересно , путин ей пообещал пост президента или премьера.
volkov_25 15 марта 2018 | 16:26
volkov_25: Вот теперь ее выменяют на Сенченко. И путин как мачо должен будет на ней жениться.
kn2014 15 марта 2018 | 16:27
Пару -тройку лет назад Н. Савченко считалась символом украины, теперь ясно, что это не так. Символы козломайданной украины это :прыщавая рожа ющенко, простреленная дупа семенченко и кастрюля на башке парубия.
captainobvious 15 марта 2018 | 16:30
напоминает дело полковника Квачкова с его "армией арбалетчиков"... хотя нет, это уже нечто более масштабное, это скорее дело о поджоге Рейхстага.
bono747 15 марта 2018 | 16:35
Их хероини в ахрэссоры)))) усроина это сплошная сельская клоунада))) Сплошная рогулятина в мозгах и на деле
oleg2004 15 марта 2018 | 16:41
Наверно, теперь очередь в госдуме плакат на трибуну вешать.
volkov_25 15 марта 2018 | 16:51
а ну поварята пригожинские поднимите свои методички когда савченко сидела в России. Чего там было написано?
captainobvious 15 марта 2018 | 17:10
volkov_25: как же помню: что хохлы ещё наплачутся, когда эта поциентка вернется таки на Родину...
savushkinski_troll 15 марта 2018 | 17:07
парубий парубал ссаную сотню
point3d 15 марта 2018 | 17:13
В общем, Европа. Через год в Киеве объявят о востановлении крепостного права и обязаности становится на колени обращаясь к феодалу.
sermiaggio 15 марта 2018 | 17:29
Вот это жгут! Слабоумие и отвага - вот их девиз!