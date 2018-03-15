- "Российские власти могли разработать целый комплекс мер для повышения явки на президентских выборах"

Центр «Досье» Михаила Ходорковского утверждает, что главная цель Кремля – обеспечить стопроцентное участие бюджетников и сотрудников госкорпораций в голосовании.

В России запущен огромный механизм мобилизации студентов, пенсионеров, бюджетников и работников госкомпаний – утверждает «МБХ медиа». При чем за дело взялись не только профильные министерства, но и правящая партия. В «Единой России» создана вертикальная структура, которая выдает «рекомендации» руководителям предприятий и следит за их исполнением – пишут журналисты, ссылаясь на документы. Возглавляет этот проект зампред думского комитета по экономической политике и предпринимательству Денис Кравченко.

По данным «МБХ медиа» в рамках программы за каждым округом закреплены «смотрящие», в каждом учреждении назначены «ответственные». Разработаны и специальные инструкции – как правильно «мобилизовать» избирателей на местах, и «презентации» для воздействия на электорат – там упоминаются «и лихие 90-ые, и коварный Запад и Россия в осаде».

На прошлой неделе пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что Кремль никому не навязывает проведение работы по поднятию явки на предстоящих выборах.