Российские власти могли разработать целый комплекс мер для повышения явки на президентских выборах
Центр «Досье» Михаила Ходорковского утверждает, что главная цель Кремля – обеспечить стопроцентное участие бюджетников и сотрудников госкорпораций в голосовании.
В России запущен огромный механизм мобилизации студентов, пенсионеров, бюджетников и работников госкомпаний – утверждает «МБХ медиа». При чем за дело взялись не только профильные министерства, но и правящая партия. В «Единой России» создана вертикальная структура, которая выдает «рекомендации» руководителям предприятий и следит за их исполнением – пишут журналисты, ссылаясь на документы. Возглавляет этот проект зампред думского комитета по экономической политике и предпринимательству Денис Кравченко.
По данным «МБХ медиа» в рамках программы за каждым округом закреплены «смотрящие», в каждом учреждении назначены «ответственные». Разработаны и специальные инструкции – как правильно «мобилизовать» избирателей на местах, и «презентации» для воздействия на электорат – там упоминаются «и лихие 90-ые, и коварный Запад и Россия в осаде».
На прошлой неделе пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что Кремль никому не навязывает проведение работы по поднятию явки на предстоящих выборах.
Комментарии27
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captain_ 15 марта 2018 | 16:04
Заявляю вполне культурно -
В избирком внесена поправка:
"Даже если нас*ать на урну,
Это будет считаться явкой".
vor_mbh_yo_xaxa 15 марта 2018 | 16:06
МБХ - вор. /Дважды доказано в Суде/
patrik03 15 марта 2018 | 16:10
Центр «Досье» Михаила Ходорковского утверждает, что главная цель Кремля – обеспечить стопроцентное участие бюджетников и сотрудников госкорпораций в голосовании...
Я умираю с этих грязножопых - сами придумали "мечту Путина" про стопроцентную явку и сами же теперь придумывают "способы Путина", по привлечению граждан на выборы. Господи, какой же они тупой бесталанный народец.
akula777 15 марта 2018 | 17:16
patrik03: Я умираю с этих грязножопых......
__________
Ты можешь хоть умирать, хоть сдохнуть вообще, но у нас на работе руководство давит на весь персонал, чтобы все проголосовали. И что-то мне подсказывает, что так во многих бюджетных организациях.
akula777 15 марта 2018 | 17:04
vor_mbh_yo_xaxa: Это в нашем родном российском суде доказано? Ты сам то веришь в непредвзятость нашего суда? Как Вова велел, так и посадили.
danko1 15 марта 2018 | 16:07
captain_: Эти выборы изначально не имеют юридической силы в связи со многими нарушениями по разным пичинам.
Если бы в России был реальный суд, то он отменил эти выборы еще до дня голосования.
sapiens17 15 марта 2018 | 16:06
"... пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что Кремль никому не навязывает проведение работы по поднятию явки на предстоящих выборах..."
"Такую пургу несёт!"
( В.В.Путин )
persona_non_grata 15 марта 2018 | 16:06
Ходорковский сам хвалился, что пришёл на избирательный участок и что-то намалевал на бюллетене. Так что, "комплекс мер для повышения явки на президентских выборах" действительно работает и оказывает воздействие на слабые мозги.
vasya_von_smetankin 15 марта 2018 | 16:08
Три духовных скрепы отечественной фальсификации - это История, Моча и Выборы!
tvitov66 15 марта 2018 | 16:45
vasya_von_smetankin: бро, вы забыли про: Вагнер(груз200), муку(кокс) и Новичок!
demokratru 15 марта 2018 | 16:11
Все правильно. Демократически все эти меры одобряем и оппозиционно поддерживаем!
ivfn 15 марта 2018 | 16:15
demokratru:
Род занятий
Митинги и демонстрации
Место работы
Митинги
город
Россия, Москва
А работать не пробовал?.Создавать материальные ценности
Революционер хренов
vinibi 15 марта 2018 | 16:49
ivfn: Он просто убогий- что с такого взять?!
dennik 15 марта 2018 | 16:14
То что пытаются затащить на выборы, проверил на себе. ИМ нужна явка!!!
wrongway1 15 марта 2018 | 16:20
dennik: нетерпеливый Вейдер выбрал другой путь применения Силы и поддался соблазнам темной стороны этой власти.
konvoi 15 марта 2018 | 16:17
Когда уже и этого англичане уберуть...
vezdehod 15 марта 2018 | 16:19
Пусть разрабатывает - главное не поддаваться на их провокации - БОЙКОТ!.
albertsurikov 15 марта 2018 | 16:18
"Портите ли вы бюллетень, голосуете ли за кремлевский кордебалет в лице грудининых или собчак - своим
голосом вы фактически поддерживаете путинскую диктатуру и ее преступления, вне зависимости от того, какими намерениями вы при этом руководствуетесь". (с)
perevozchik62 15 марта 2018 | 16:19
Хватит уже пургу гнать !
Объявите уже результаты , сколько можно держать население в неведении, как бы не того кандидата объявили пресидентом !
mystar 15 марта 2018 | 16:19
Даже если это правда то повышать явку избирателей это преступление? Чем пятая колонна недовольна? Больше будет народу голосовать больше будет возможности убедиться что Путина в России не любят на самом деле. И потом повышение явки избирателей не означает что они будут голосовать за Путина. Скорее наоборот насильно согнаные "под дулами автоматов" проголосуют против Путина. Не?
keg 15 марта 2018 | 16:20
да быстрее бы уже это переназначение царя состоялось,а то реально уже задолбали эти зазывалы,из каждой дыры и на каждой бумажке напоминание о важности вашего голоса для царя....
kochar 15 марта 2018 | 16:21
Никак не пойму,на хрена эта 100% -ая явка? Все в мире уже знают,что это лажа.
Придёт один Вася и будет тебе Президент.
Сказали бы честно, вот ваш царь и поп -радуйтесь!
И денег бы сэкономили и нервов.
bratec_kot 15 марта 2018 | 16:32
Явка путинской победе не помеха.Даже если будет два бюллетня и оба не за путина, то памфилова добавит третий "за", один потеряют, а другой признаёт недействительным. И вот она победа подавляющим большинством.
bono11 15 марта 2018 | 16:40
Меры - по организациям собирают подписи . что придут на голосование .
zhrv 15 марта 2018 | 16:46
- "Российские власти могли разработать целый комплекс мер для повышения явки на президентских выборах"
В том числе, продажа картошки и гречки по "социальным" ценам, у избирательных участков.
КАРТОШКИ!!! ГРЕЧКИ!!
Я офигеваю! Даже в совке, при вечном недостатки продовольствия, на избирательных участках продавали деликатесы и вкусняшки.
Страна докатилась... И не собирается останавливаться.
fikus74 15 марта 2018 | 16:48
плевал я на их комплекс мер. только бойкот.
i_one_off 15 марта 2018 | 17:05
«Если Евтушенко против колхозов, то я – за» (Иосиф Бродский)
Ещё два месяца назад я считал, что надо идти и голосовать за кого-то против Путина, и неявка ничего не даст.
Но назойливая, как муха, компания агитации властей за явку заставила заподозрить что-то неладное.
А предвыборный балаган кандидатских дебатов, в котором Путин занял место в зрительской ложе, оставшись в стороне от брызганья слюной и водой (а заодно и от неудобных вопросов), только укрепил моё изменившееся мнение, что мне тоже не стоит принимать участие в этом балагане.