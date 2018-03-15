Издание The Insider отказалось освещать выборы президента
Издание The Insider отказалось освещать выборы президента России, которые пройдут в стране 18 марта. Как рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» главный редактор издания Роман Доброхотов, в The Insider считают, что выборы с заранее предрешенным исходом не являются общественно значимым событием.
«Если бы 18 марта были выборы президента РФ, конечно же, мы бы их освещали, но, к сожалению, 18 марта выборов президента не будет – будет некий ритуал по подтверждению легитимности Владимира Владимировича Путина, куда не допущены оппозиционные кандидаты «, — сказал он.
По словам Р.Доброхотова, в редакции не считают оправданным уделять внимание выборам в ущерб более актуальным темам.
«Если все мы знаем, что 18 марта ничего не изменится, тогда с какой стати мы должны акцентировать на этом внимание и отвлекаться от действительно серьезных актуальных тем, таких как коррупция, социальные проблемы, невыплаты зарплат во многих регионах, заказные убийства, которые происходят по заказу российских спецслужб в разных странах», — пояснил главный редактор The Insider.
Р.Доброхотов также отметил, что такую позицию поддерживает еще ряд изданий.
Комментарии4
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andre_klimov 15 марта 2018 | 16:06
Респект!
abuvgrobu 15 марта 2018 | 16:07
«Если бы 18 марта были выборы президента РФ, конечно же, мы бы их освещали, но, к сожалению, 18 марта выборов президента не будет – будет некий ритуал по подтверждению легитимности Владимира Владимировича Путина, куда не допущены оппозиционные кандидаты «, — сказал он.
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Абсолютно верная и честная позиция. Ещё бы премерзейшее наше телевидение к такому выводу пришла и перестало донимать своими вонючими "репортажами" с этой ярмарки клоунов..
arye_11 15 марта 2018 | 16:08
Неистовое желание российских властей соблюсти все формальные условности на этих "выборах без выбора", где все известно заранее и предрешено, напоминает свадьбу с невестой на 8-м месяце.
Все всё знают и понимают, но либо молчат, либо шушукаются в уголке
rom8883 15 марта 2018 | 16:42
Что будут делать гос. издания. Радостно повизгивать, описывая "единодушное решение народа"? Не каждому это по душе.