Издание The Insider отказалось освещать выборы президента России, которые пройдут в стране 18 марта. Как рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» главный редактор издания Роман Доброхотов, в The Insider считают, что выборы с заранее предрешенным исходом не являются общественно значимым событием.

«Если бы 18 марта были выборы президента РФ, конечно же, мы бы их освещали, но, к сожалению, 18 марта выборов президента не будет – будет некий ритуал по подтверждению легитимности Владимира Владимировича Путина, куда не допущены оппозиционные кандидаты «, — сказал он.

По словам Р.Доброхотова, в редакции не считают оправданным уделять внимание выборам в ущерб более актуальным темам.

«Если все мы знаем, что 18 марта ничего не изменится, тогда с какой стати мы должны акцентировать на этом внимание и отвлекаться от действительно серьезных актуальных тем, таких как коррупция, социальные проблемы, невыплаты зарплат во многих регионах, заказные убийства, которые происходят по заказу российских спецслужб в разных странах», — пояснил главный редактор The Insider.

Р.Доброхотов также отметил, что такую позицию поддерживает еще ряд изданий.