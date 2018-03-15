Надежду Савченко могут привлечь к уголовной ответственности за попытку организации госпереворота
Депутата Верховной Рады Надежду Савченко могут привлечь к уголовной ответственности за попытку организации госпереворота. Представление на ее арест внес в украинский парламент генпрокурор Юрий Луценко. Он утверждает, что у следствия есть неопровержимые доказательства того, что Савченко лично планировала теракт в Верховной Раде, вербовала его исполнителей и давал им указания. По словам Луценко, террористы собирались минометным огнем обрушить купол здания парламента, а затем, цитирую, «автоматами добивать тех, кто выживет».
Сама Савченко все обвинения отвергает и призывает к тотальной смене политической системы на Украине.
Комментарии15
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abuvgrobu 15 марта 2018 | 15:41
Всё таки скучно без хохлов жилось бы на белом свете..
etofeasko 15 марта 2018 | 15:44
Из уст тех кто сам пришел к власти путем вооруженного переворота подободные обвинения звучат комично.
Народный депутат Надежда Савченко заявила, что видела, как спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий в 2014 году во время «евромайдана» приводил снайперов в гостиницу «Украина» в центре Киева.
Надя жги!
stakanoff 15 марта 2018 | 15:51
etofeasko: Ага. Из минометов по Раде! Хахахахаха! Умрешь с этих шумеров!
poluputing 15 марта 2018 | 15:45
abuvgrobu: а хохлам без вас отлично бы жилось. Жаль, что глупенькую Савченко Медведчук облапошил, но он и не таких разводил. Вон у Вована в кумовьях обретается
etofeasko 15 марта 2018 | 15:53
poluputing:
Что уже не герой Украины, а глупенькая Савченко?
Быстро вы, кастрюли, в воздухе перобуваетесь.
Так держать!
olegleon 15 марта 2018 | 15:46
abuvgrobu: show must go on
stakanoff 15 марта 2018 | 15:41
Неисповедимы пути героев Украины!
metlag 15 марта 2018 | 15:44
stakanoff: То что она дура было ясно с самого начала.
Героиню из нее сделали идиоты-рашисты.
Потом у что она упрямая дура. Очень упрямая.
stakanoff 15 марта 2018 | 15:49
если было ясно, что же Петя ей звание героя навесил?
metlag 15 марта 2018 | 16:02
stakanoff: А куды ему деваться было.
рашисты- идиоты ее уже сделали героиней.
Попрбуй не навесь, ему бы самому таких люлей навесили.
Население-то в большинстве тоже не шибко умное.
"на каждого умного по дураку", но это польстил народу Окуджава. Дураков больше.
etofeasko 15 марта 2018 | 16:11
metlag:
Порошенко с населением не повезло(не шибко умное)?
А я думаю, чего они "прикрутить" не хотят.
waldy 15 марта 2018 | 15:43
Савченко наверное в детстве не читала сказку про "Золотую рыбку". Придётся похоже ей сидеть у разбитого корыта.
vblack 15 марта 2018 | 15:45
Призывает к тотальной смене - то есть фактически признаёт
mystar 15 марта 2018 | 15:45
Страна Украина клоунская и сами клоуны.
ha12raz 15 марта 2018 | 15:49
Миллардер Порошенко так и не бросил свой шоколадный заводик в Липецкой обл, бизнес интересы для него важнее.