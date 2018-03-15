Полиция пришла в штаб Алексея Навального в  Нижнем Новгороде

Сотрудники правоохранительных органов изымают агитационные материалы. Их собираются отправить на экспертизу, — сообщил «Интерфаксe» координатор регионального штаба Анна Петкогло.

Между тем Алексей Навальный не исключает, что в день после выборов будет проводить уличные мероприятия. Об этом он накануне рассказал в эфире «Эха Москвы». Навальный подчеркнул, что люди, недовольные фальсификациями могут и сами, никого не спрашивая, выйти на улицы.