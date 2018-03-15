Полиция пришла в штаб Алексея Навального в Нижнем Новгороде
Сотрудники правоохранительных органов изымают агитационные материалы. Их собираются отправить на экспертизу, — сообщил «Интерфаксe» координатор регионального штаба Анна Петкогло.
Между тем Алексей Навальный не исключает, что в день после выборов будет проводить уличные мероприятия. Об этом он накануне рассказал в эфире «Эха Москвы». Навальный подчеркнул, что люди, недовольные фальсификациями могут и сами, никого не спрашивая, выйти на улицы.
Комментарии18
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
olegleon 15 марта 2018 | 15:42
Лёша, успокойся и начинай готовиться к следующим выборам. там тебе дадут шанс, если за это время УК РФ не нарушишь. а то, что ты делаешь, называется "махать кулаками после драки"
anemon 15 марта 2018 | 15:50
olegleon: Сам успокойся, зачастил. Волк тамбовский тебе Лёша, портянка пригожинская!
olegleon 15 марта 2018 | 15:53
anemon: и ты не истери. если бы Навальный в юности не так сильно любил бы деньги, то сейчас был бы кандидатом. но он хотел стать миллионером и не стал. захотел стать политиком, а его прошлое настигло его сейчас
anemon 15 марта 2018 | 15:56
olegleon: Это твое частное мнение, портянка. Я так не думаю, я знаю, что это не так.
brandfa 15 марта 2018 | 16:08
anemon: оно не может успокоиться потому как каждый раз при получении за свои посты наших бюджетных денег ему приходится расписываться. И оно прекрасно понимает, что эта роспись в ближайшем времени будет являться неоспоримым доказательством его вины в продаже собственной Родины.
bbob 15 марта 2018 | 16:08
olegleon: //если бы Навальный в юности не так сильно любил бы деньги//
Ты ведь даже не сможешь внятно объяснить, в чем заключается преступление Навального. Ну, кроме того, что он не любит начальника озерно-кущевской команды, в которой, фактически, ты состоишь.
bbob 15 марта 2018 | 16:06
olegleon: //называется "махать кулаками после драки"//
Т.е. даже такие упоротые путинисты как ты считают, что с этими выборами все ясно, а значит 18 марта на избирательных участках делать нечего
kolian_______1975 15 марта 2018 | 15:43
маховик репрессий только раскручивается
толи еще будет ,......
morshoff 15 марта 2018 | 15:56
kolian_______1975: Твои слова да Богу в уши . Либерду давно пора проскибировать .
abuvgrobu 15 марта 2018 | 15:44
Навальный подчеркнул, что люди, недовольные фальсификациями могут и сами, никого не спрашивая, выйти на улицы
===========================================================================
Бздит, сисян, боится что за призывы к несанкционированным мероприятиям снова отправят в кутузку клопов кормить.
anemon 15 марта 2018 | 15:52
abuvgrobu: Бздит совсем другой СИСЯН, судя по событиям (там сис не меньше). А Навальный смело гнет свою линию: воры должны сидеть в тюрьме, а не в кремле. Прекрасно понимая, что ему угрожает.
stakanoff 15 марта 2018 | 15:45
А чего тянуть? Выходили бы уже сейчас, раз уж о "фальсификациях" известно уже до выборов!
vladislav 15 марта 2018 | 15:47
Ну да, у ментов-то больше работы-то нет никакой - все жулики, бандиты, насильники, наркоторговцы и прочие - все уже пойманы и в тюрьме сидят.
mystar 15 марта 2018 | 15:53
vladislav: Одно другому не помеха. Давить пятую колонну в России полезно и нужно не менее чем ловить уголовников.
bbob 15 марта 2018 | 16:11
mystar: //Давить пятую колонну в России полезно и нужно не менее чем ловить уголовников//
Так чего же менты не ловят эту пятую колонну, засевшую в Кремле? Кто еще, если не пятая колонна при нефтяном дожде, обрушившемся на Россию, могла довести до того, что закрываются школы и больницы, а дорог строится меньше, чем в 90-е годы.
punyoshohlai 15 марта 2018 | 15:53
vladislav: жулики, бандиты, насильники, наркоторговцы и прочие
Кто ж их в Кремль пустит?
galina6837 15 марта 2018 | 15:54
Россия утвердилась как демократическое общество на самостоятельном пути. Об этом заявил президент Владимир Путин, выступая с Посланием Федеральному Собранию Российской Федерации.
«Мы также прошли через масштабные непростые преобразования, справились с абсолютно новыми и очень сложными экономическими, социальными вызовами, сохранили единство страны, утвердились как демократическое общество на свободном, самостоятельном пути», — сказал президент.
mystar 15 марта 2018 | 16:10
galina6837: Ну если без пафоса то все верно.